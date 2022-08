Misiones | Rige la actualización de precios mínimos para trozas pulpables, chip, rollizos aserrables y laminables

Se publicó en el boletín oficial la actualización de precios de productos forestales en Misiones, establecidas por el Instituto Forestal (InFoPro). “En forma unánime, el directorio acordó un incremento del 25% en la materia prima forestal en Misiones”, informaron. Vea a continuación la nueva grilla de precios vigentes por raleo, chips, madera aserrable y laminable.

Para determinar el precio mínimo de rollos aserrables y laminables, se basan en seis criterios de costos de referencia: combustibles, mano de obra, precio dólar, precio testigo Madera Aserrada puesta para exportación (Precio FOB) y Mercado Nacional, e inflación (IPC-INDEC).

POSADAS, 16 de Agosto de 2.022.-

VISTO: Lo estatuido por la Ley XVI N° 120, su Decreto Reglamentario N° 775/2.020;

CONSIDERANDO:

QUE, se establece la actualización de los precios a partir de la fecha, por tonelada puesto en fábrica de trozas pulpable “raleo”, y chip pulpables, y los precios por tonelada puesto en camión de madera rolliza de las especies: Pinus sp, Araucaria y Eucaliptus -podados y no podados, en consonancia con lo dispuesto en la Resolución del Directorio N° 2/22, que decide la mencionada actualización;

QUE, en ese sentido, se ha tenido presente la pauta establecida por el Art. 8 del Decreto Reglamentario N° 775/2.020, que precisa notoriamente que el precio no podrá ser inferior al importe que resulte necesario para desarrollar la actividad productiva;

QUE, habiéndose cumplido los procedimientos legales, en consonancia con lo establecido por la normativa, y no existiendo objeciones legales que formular, se torna necesario dictar el instrumento legal correspondiente;

POR ELLO:

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO FORESTAL DE MISIONES

R E S U E LV E:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE, en todas sus partes el Acta de Directorio N° 15/2.022.-

ARTÍCULO 2º.- ACTUALÍCENSE en un 25% los precios de Abril/22 establecidos por RESOLUCIÓN N° 2/22 por tonelada puesto en fábrica de trozas pulpable “raleo”, y chip pulpables, ambos puestos en fábrica, Y ASIMISMO ajustable al día siguiente de la publicación por parte del INDEC del I.P.M.N. para el mes de Agosto y Septiembre respectivamente y ACTUALIZAR en un 25% los precios de Abril/22 establecidos por RESOLUCIÓN N° 2/22 por tonelada puestos en camión de madera rolliza de las especies: Pinus sp, Araucaria y Eucaliptus -podados y no podados, y ajustable al día siguiente de la publicación por parte del INDEC del I.P.I.M. para el mes de Agosto, y Septiembre respectivamente.-

ARTÍCULO 3°.- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. COMUNÍQUESE.

PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL DE MISIONES. Dése difusión. Entréguese copia de la presente a los interesados que lo requieran. Cumplido, ARCHÍVESE.-

