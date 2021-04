Banco Mundial anuncia las políticas de financiamiento para el plan de acción sobre el Cambio Climático al 2023

El 50% del financiamiento climático del Banco Mundial (BIRF y AIF) apoyará la adaptación y la resiliencia. En la actualidad, el mundo tiene una oportunidad histórica y la necesidad de cambiar de rumbo, para superar los crecientes peligros del hambre, la división social, los conflictos, la violencia y el cambio climático. “El Grupo del Banco Mundial trabajará con todas las partes interesadas para abordar estos desafíos y apoyar a nuestros clientes para aprovechar los beneficios del desarrollo ecológico, resiliente e inclusivo”, sostiene el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass.

WASHINGTON, 2 de abril de 2021 – El presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, emitió este viernes una declaración sobre el nuevo Plan de Acción de Cambio Climático del Grupo del Banco Mundial.

En la publicación, señala que los elementos clave del nuevo Plan de Acción sobre Cambio Climático del Grupo del Banco Mundial. “Nuestras respuestas colectivas al cambio climático, la pobreza y la desigualdad están definiendo las opciones de nuestra época. El Grupo del Banco Mundial ya es el mayor proveedor multilateral de financiamiento climático para los países en desarrollo y logró aumentar el financiamiento a niveles récord en los últimos dos años”, explicó.

Para cumplir con dos objetivos, de reducir la pobreza e impulsar la prosperidad compartida, fue fundamental que el Grupo del Banco Mundial ayude a los países a integrar plenamente el clima y el desarrollo. “También es importante que ayudemos a los países a maximizar el impacto del financiamiento climático, con mejoras medibles en los medios de vida a través de la adaptación y reducciones medibles en las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación”, agregó David Malpass.

