Coronavirus: por la crisis económica Coama Sud América, líder en el país en placas de compensados fenólicos, suspende todas sus actividades de producción en la fábrica de Eldorado

Se trata de la empresa de Román Queiroz, quien además es presidente de la Amayadap (Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná) y secretario de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA). Aseveró que el salario de sus 155 empleados suspendidos están asegurados por medio de las medidas de apoyo del Gobierno Nacional por la emergencia sanitaria vigente por coronavirus. “De igual forma, no podemos mantener operativa la industria ante las bajas ventas en el mercado nacional y la falta de nuevos pedidos, no hay consumo. No sabemos cómo vamos a afrontar los costos fijos en mayo, por ello decidí hoy cerrar toda actividad en la planta industrial”, dijo.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (30/4/2020).- Con más de 75 años en el mercado de la industria maderera, la fábrica instalada en Eldorado, es hoy una de las PyMEs de la provincia que “caen” frente a las consecuencias económicas del mercado nacional, “paralizado” por la cuarentena obligatoria por coronavirus.

Uno de sus propietarios y socio de Coama Sud América SA es Román Queiroz, presidente de la Amayadap (Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná) y secretario de la FAIMA, quien explicó el contexto que lo llevó a tomar la decisión: “Mientras el sector de la construcción de la obra pública y privada no se recupere, que no se pueda volver a trabajar y que la gente no reactive el consumo, nuestra producción no tiene destino en el mercado nacional”, asevera el empresario, en diálogo con ArgentinaForestal.com.

Lamentó la situación planteada por el presidente de la UTE de la Fábrica de Viviendas de Madera del Parque Industrial de Posadas, Pedro López Vinader, que también adelantó que desde mayo suspenderá todas las actividades, pero admitió que “al igual que mi situación empresaria, es una una realidad que cada vez serán más PyMEs del sector las que adoptarán esta medida, ya que quienes estamos en la actividad sabemos que de no contar con medidas de apoyo que permitan trabajar, y a su vez ayudar a poder afrontar los costos salariales y fiscales, o que se nos exima de algunos impuestos, el maderero no tiene forma de sostenerse mucho tiempo más”, dijo.

En su opinión, “de no comenzar a trabajar en los grandes centros urbanos del país, con los protocolos correspondientes por la cuarentena, no habrá demanda y no habrá ventas de productos de madera. En abril hubo suspensiones de órdenes de compra y se rompió la cadena de pagos. Este escenario no deja otra opción que suspender todo hasta que tener un panorama más claro de qué pasará con la economía. Las medidas del Estado, en el marco del programa de asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción, con la cobertura del Salario Mínimo Vital y Móvil. De esta manera, se garantiza el pago del salario de los trabajadores. En mi caso es una gran ayuda porque cubriré los sueldos de 155 empleados de la fábrica, que no trabajarán en mayo. Estoy sin la fábrica funcionando desde hoy, paré todo”, aseveró Queiroz.

Foto: Planta Industrial de Coama Sud América, 30 de abril de 2020

Por otra parte, reconoció la ayuda del gobierno provincial de autorizar el pago de la factura de luz de un 50% , y el resto con pagos diferidos. “Son facturas elevadas para el Sector Industrial, y la posibilidad de pagar el total en varias cuotas es una ayuda. De igual forma, hay que pagar, ahora o más adelante. En mi caso, por ejemplo debo pagar 180 mil pesos por mes por lo que se de denomina “Potencia Contratada”, por lo que uno va a consumir en el mes próximo. Una categoría de servicio eléctrico que sigo pagando aunque tenga la fábrica cerrada. La Cooperativa Eléctrica no me exime de pagar este servicio porque estamos en la emergencia sanitaria y que no haya producción. Es un costo que debo abonar igual, venda o no, tenga la fábrica funcionando o no”, remarcó Queiroz.

Por otra parte, en Buenos Aires, Coama tiene las oficinas y depósitos en propiedades alquiladas: “Todo nos cobran igual, o permiten alguna prórroga de pago. En esta situación, nuestra industria estaba funcionando en un 20% de la capacidad de producción de la fábrica en abril, con muy bajas ventas o nulas, no tengo manera de reunir el dinero para pagar los costos fijos, debo reducir al máximo todo”, precisó el empresario.

La planta industrial de Coama Sud América tiene una capacidad de producción de 3.000 metros cúbicos por mes, y entre marzo y abril no alcanzaron los 600 metros cúbicos. “Esta realidad me llevó a decidir a suspender el 100% de las actividades en la planta industrial para mayo, porque el costo de poner en funcionamiento la línea de producción es mucho mayor a tener en funcionamiento la fábrica. En abril solo trabajamos a un 20% de la capacidad real. Esperaremos a ver cómo se acomodan las medidas del gobierno en las próximas semanas y definiremos qué alternativas tenemos para continuar”, explicó.

El empresario garantizó el pago de salarios de sus trabajadores, previa negociación abierta y permanente con el Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera de Eldorado.

Sobre las medidas que lleva adelante el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia, indicó que si bien coincide en que la salud es una prioridad, “no me parece que sea por sobre la economía, sino que debe llevarse en forma conjunta la salida de esta situación, debe ir de la mano, hay que buscar un equilibrio y orientar los esfuerzos al cumplimiento de los protocolos. Al empresario no se le permite trabajar, pero aún no se le exime de nada. Nosotros planteamos al gobierno provincial la suspensión de la tasa de IIBB y la Tasa Forestal por 180 días. Al igual que las cooperativas de Energía Eléctrica no cobren la potencia contratada en este periodo de pandemia a las industrias madereras, pero aún no tuvimos respuestas. En esta situación extrema, el esfuerzo tiene que venir de todos, no hay otra manera de salir adelante sin trabajar, no hay forma de hacer afrontar los costos”, concluyó.