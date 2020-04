Coronavirus: la industria forestal con un fuerte impacto ante la reducción de sus ventas en el mercado interno y suspensiones de un 75% en sus exportaciones programadas

AFoA comparte “una foto” de los números de la foresto industria nacional que muestra la situación del sector en tiempos de coronavirus. “Un 94% de las empresas vieron sus ventas reducidas en el mercado interno; mientras que las exportaciones solo en un 25% lograron mantener los acuerdos según lo programado”, señala el informe.



Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES (24/4/2020).- El resultado de un sondeo sobre la Situación Cadena Forestal al 20 de abril de 2020 entre un total de 64 empresas socias que respondieron a la encuesta realizada por la AFoA (Asociación Forestal Argentina) fue compartido este jueves con la prensa nacional y expone la evolución de la actividad frente a la emergencia declarada por el COVID-19 desde el 16 de marzo de 2020 en la Argentina.

Las preguntas se refieren a la situación de la empresa al 20 de abril, con respecto al 20 de marzo, a un mes de haberse declarado la cuarentena. Se recibieron 64 respuestas, de las cuales un 36% declaran vender rollos de madera, un 22% venden madera aserrada, un 12,5% remanufacturas de madera, un 12,5% servicios forestales y el resto incluyen casos de venta de celulosa, papel, tableros, postes, resinas, muebles y energía. Quienes responden, emplean alrededor de 2.000 personas en total.

Respecto al mercado interno, un 94% de las empresas vieron sus ventas reducidas en el mercado interno; mientras que las exportaciones solo en un 25% lograron mantener los acuerdos según lo programado.

En cuanto a la situación financiera, solo un 13% lo considera normal, el resto, con déficit. “Se destaca que el 75% que indica déficit considera que puede sobrellevar el mes de abril con apoyo financiero adecuado. Un 12% entiende que su situación lo llevará a convocatoria de acreedores o cierre de la empresa”. En el mes de cuarentena, el 75% indica menos del 30% de cheques rechazados.

En estado de alerta se encuentro el aspecto de empleo para mayo. Si bien la probabilidad de despidos, en un 47% respondieron que no prevé despidos en el próximo mes. El resto, entiende que hay riesgos de despido en porcentajes de incidencia decreciente con solo el 3% indicando que puede afectar a más del 50% de sus empleados.

Acceso a beneficios anunciados

Sobre las medidas de contención anunciadas por el gobierno nacional, del sondeo resultó que:

-Créditos al 24% anual para PyMES: un 22% indicó que solicitó y le fue acordado, un número similar lo solicitó y aún no le fue acordado y un 45% no ha solicitado nada aún. El resto (11 %) indicó que no califica para el mismo.

-Programa para el Trabajo y la Producción: el 46% respondió que no había solicitado ningún beneficio aún. Un 32% solicitó la reducción de las contribuciones patronales al SIPA, un 30% la asignación compensatoria al salario y un 18% al REPRO. Solo accedieron (pocos) a la reducción de las contribuciones aún están pendientes de lograr el resto.

– Medias tomadas por restricción financiera: el 28% contestó que mantenía una situación normal, mientras que el resto (72%) adoptó medidas de posponer pagos de impuestos nacionales (48%); pagos a proveedores (35%), tasas municipales (32%), impuestos provinciales (28%), alquileres o créditos bancarios. En menor medida, se indicó la reducción de salarios (8,33%) y suspensión de trabajadores (5%).

Si bien aclaran que el relevamiento no tiene valor estadístico sectorial, ya que no se realizó con un muestreo aleatorio y con un número estadísticamente representativo, el resultado obtenido permite contar con información actualizada y representativa del escenario que enfrentan las empresas de toda la cadena de valor del sector del país, sean PyMEs o grandes compañías.

Resultados del sondeo

La situación al 20 de abril con respecto al 20 de marzo de quienes respondieron es la siguiente:

1- El 94% señala que sus ventas disminuyeron, una sola empresa indica que aumentaron sus ventas y 3 empresas indican que están con una situación similar.

2- De las empresas que indican disminución de ventas, la gran mayoría declara caídas importantes en sus ventas al mercado interno. Mientras que el 14% indica que fueron menores al 15%, más de la mitad (54%) indica que las mismas se redujeron más del 50%.

3- Un 26% de quienes respondieron exportan. Ante la pregunta de la situación de las exportaciones realizadas al 20 de abril con referencia a lo previsto para esa fecha, la mayoría (63%) indica que redujeron las exportaciones programadas, un 13% las cancelaron y solo un 25% siguió exportó normalmente.

4- Con respecto a las medidas anunciadas de créditos al 24% anual, una proporción importante (45%) no lo había solicitado el 20 de abril. Un 22% indicó que lo solicitó y le fue acordado, otro 22% indica que lo solicitó pero aún no le fue acordado, mientras que el resto (12%) indicó que no tiene acceso a ese tipo de crédito por no ser PyME o no calificar para el mismo. En un caso, indicó que su banco (privado), no tiene el crédito disponible.

5- Ante la pregunta de solicitud de beneficios del Programa para el Trabajo y la Producción (ATP) disponibles al 20 de abril (Nota: ese día hubo una modificación que amplió y modificó los mismos), el 46% respondió que no había solicitado ningún beneficio. Un 32% solicitó la reducción de las contribuciones patronales al SIPA, un 30% la asignación compensatoria al salario y un 18% al REPRO. En los comentarios, algunos indicaron que el beneficio por aportes patronales no era significativo.

6- Ante la pregunta sobre la situación financiera al 20 de abril, solo un 13% indicó que era normal, mientras el 87 % indicó que estaba con déficit. Es de destacar que la mayoría de ese grupo (74%) percibe que podría sobrellevar el mes de abril con crédito adecuado y suficiente. Un 13% indicó un stress financiero que lo llevará a convocatoria de acreedores o cierre de la empresa.

7- Con respecto al riesgo de destrucción de empleos en el próximo mes, el 47% considera que no habrá despidos en su empresa, un 24% que tiene un riesgo de despedir a menos del 15% de los empleados y el 24% restante, con probabilidades mayores. Cabe destacar que quienes respondieron indicaron en conjunto que emplean a más de 2.000 personas.

8- Ante la pregunta sobre las medidas especiales tomadas ante la situación financiera generada por la emergencia, el 28% contestó que mantenía la normalidad, mientras que el resto adoptó medidas de posponer pagos de impuestos nacionales (48%); pagos a proveedores (35%), tasas municipales (32%), impuestos provinciales (28%). Las acciones menos indicadas son las de reducción de salarios (8,33%) y suspensión de trabajadores (5%)

9- Con respecto a los cheques rechazados, las respuestas tienen una tendencia decreciente. La mayoría (41%) indica que tiene menos del 15% de rechazos mientras que el 8% manifiesta un rechazo en más del 50% de los cheques.