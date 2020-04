A un mes de la cuarentena, urge a las PyMEs de la cadena foresto-industrial medidas que permitan hacer frente al “pago de sueldos y los costos fijos y fiscales”

La mayoría de las empresas del sector de la industria forestal del país sostiene que las posibilidades de ir recuperando la actividad dependerán de “ir regularizando las ventas forestales y de cómo evolucione la demanda”. Especialmente, consideran que depende en forma directa de que vuelva a la actividad “el sector de la construcción, y se reactiven las obras públicas y privadas”. El planteo surge de un reciente informe en que exponen nueve puntos críticos para el sector y las empresas manifiestan algunas propuestas alternativas para salir adelante ante la situación, con apoyo del Estado Nacional y Gobiernos Provinciales. El sondeo fue realizado por la Asociación Forestal Argentina (AFoA) y fue solicitado por autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES (21/4/2020).- Un informe, que fue realizado por la Asociación Forestal Argentina (AFoA) a solicitud de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, expone la situación que atraviesa la actividad tras un mes de cuarentena obligatoria, en la que se vieron afectados en la cadena foresto-industrial.

Realizaron un sondeo consultando el estado de situación económica entre empresas socias y no socias -pero que forman parte de la cadena-, y en el informe analizaron nueve aspectos principales, entre ellos, la evolución de la cadena de pagos en el mercado interno y las exportaciones; la cadena de provisión de insumos y materia prima durante el mes de la cuarentena obligatoria; el estado financiero de las PyMEs que son parte de la cadena de valor de la actividad y cuáles son sus necesidades más urgentes, de la que surgió la necesidad de identificar y atender los aspectos fiscales, por ejemplo. Además, exponen la situación del Trabajo frente a la disponibilidad de Mano de obra temporaria y permanente, y las restricciones según las provincias; estado de cumplimiento y pendientes de los compromisos productivos asumidos. En el sondeo, también consultaron sobre las necesidades para comercializar los productos y respecto al estado de las ventas, y los problemas y necesidades para exportar en caso de ser pertinente, lo que expuso un panorama crítico para el sector en la actualidad frente a las condiciones de emergencia sanitaria por coronavirus.

Las consultas fueron relevadas entre el 10 y el 13 de abril del corriente año, y la información a la accedió ArgentinaForestal.com refleja los siguientes resultados:

1) Estado de la cadena de pagos.

-Mercado Interno: Las empresas señalan que recién conocerán el estado real de la cadena de pago una vez que los bancos funcionen normalmente. Considerando el porcentaje actual de rechazos de cheques y demoras en los pagos, la mayoría de las empresas indican que el mismo es bajo o medio (menos del 30%). Una minoría de empresas indica problemas en más de un 50% con cheques rechazados. Algunas empresas manifiestan su preocupación por la imposibilidad de depositar los cheques en el Banco Nación por Cajero Automático (no se los permite), o en la caja. También manifiestan preocupación porque los cheques están en tránsito y la demora de la entrega (correo y otros medios) puede hacer vencer los valores.

-Comercio exterior: algunas empresas indican que la cadena se encuentra cortada por la cancelación de pagos de algunos países (Filipinas, Vietnam, Malasia).

2) Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima.

La entrega de insumos y materia prima depende de la línea de la cadena de producción. Hay actividades productivas que han caído en las semanas de cuarentena en un 100% (aserraderos, postes, resinas) arrastrando a las empresas de servicios vinculadas, y otras que se han mantenido en producción (celulosa, papel, pallets).

El principal problema señalado es con el transporte de mercaderías. La falta de una normativa armonizada y aceptada por todas las provincias y municipios y la información adecuada en los agentes que hacen los controles en rutas y especialmente, pasos entre provincias, produce demoras en el tránsito de materias primas y mercaderías en actividades exceptuadas por el Dec- 297/2020 que dificultan la provisión de insumos y las ventas.

Aunque se han habilitado los servicios de mantenimiento de equipos, se tiene preocupación de la disponibilidad de los repuestos y otros suministros de equipos.

La excepción de la cadena forestal a partir del 3 de abril ha sido una buena noticia, pero existe gran incertidumbre por falta de demanda, en particular de la construcción, y los inconvenientes que se pueden generar para continuar la producción por la falta de capital de trabajo y financiamiento en general para la producción.

En el caso de las importaciones, se manifiestan problemas con el funcionamiento de las maquinarias por falta de servicios e insumos importados para el mantenimiento de maquinarias forestales y de la industria.

3) Estado financiero de las PyMEs participantes de la cadena.

La situación financiera en general es preocupante, donde la mayoría de las empresas informan déficits financieros con dificultades para afrontar el pago de sueldos, impuestos, créditos, etcétera. Empresas del sector ya venían con problemas financieros y de caída de ventas, por lo que tenían recursos financieros limitados, precios retrasados, costos altos e imposibilidad de acceso al crédito.

Ante la actual incertidumbre de pagos, algunos proveedores comienzan a solicitar el pago en efectivo lo que significa un nuevo problema tanto financiero como por la falta de acceso a los bancos.

Las pymes relacionadas con la Construcción y Muebles están en peor situación ya que se le suma la poca demanda de esos artículos.

4) Necesidades urgentes financieras por partes de las pymes participantes de las cadenas

Las empresas indican la necesidad de que se evite el corte de las cadenas de pago, resolver el pago de sueldos y los costos fijos y fiscales.

En general se necesita de manera urgente que los bancos comiencen a operar. Las medidas anunciadas por el Gobierno van en línea con lo que se necesita, pero se observa retraso del Banco Central y de la AFIP de lanzar las medidas para hacerlos operativas.

Al momento del sondeo, los programas financieros de créditos anunciados no se vieron reflejados en la práctica por parte de algunos bancos públicos, mucho menos de los bancos privados.

Se observa con preocupación que el sector forestal, por estar exceptuado del De. 227/2020 no está incluido dentro del nomenclador de las actividades con beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), por lo que hay incertidumbre con respecto a los beneficios que se recibirán y el momento en que se aprobarán.

5) Necesidades urgentes fiscales por parte de las pymes (identificar cada una de ellas).

– Condonación de las cargas sociales o en su defecto reducción del pago de todos los conceptos del F931.

. ART: que se pueda pagar solo sobre los trabajadores que efectivamente estén trabajando.

– Diferimiento en el pago de anticipos de ganancias, retenciones IB, Ganancias, IVA de por lo menos 6 meses.

6) Disponibilidad de Mano de obra temporaria y permanente.

En general los productores forestales y de la industria manifiestan buena disponibilidad de mano de obra. La situación es grave -empresas que no pueden funcionar por falta de personal- para los casos que el personal vive en otras localidades y no pueden viajar por no contar con servicios de traslado de media y larga distancia.

7) Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos.

Quienes tenían su actividad exceptuada y tuvieron stock previo a la parada, están cumpliendo mayoritariamente con los compromisos y solo se vieron afectados por los problemas de transporte de mercaderías y caída de la demanda.

Quienes tuvieron que detener la actividad por el Dec. 297/2020 o son proveedores de la industria de la construcción o del mueble, se encuentran en situación de incumplimiento tanto por oferta como por demanda.

En el caso de viveros, se encuentran en una situación de total incertidumbre, ya que tienen los plantines, pero la demanda está por verse. La producción de resinas, postes, chips para energía, estuvo totalmente frenada por lo que los cumplimientos son nulos.

8) Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas.

De acuerdo con una encuesta anterior realizada por AFoA entre empresas forestales y de primera transformación de la madera durante la última semana de marzo de 2020, el 80% de los encuestados indicó que su actividad había disminuido en un 100%. El 20% restante manifestó una disminución entre el 40% y el 60%; estos son -mayoritariamente- proveedores de industrias de la celulosa y papel.

El 3 de abril se incluyó a la industria de base forestal en las excepciones al Dec. 297/2020. La mayoría sostiene que las posibilidades de ir regularizando las ventas forestales dependen de la demanda, poniendo especial énfasis en que vuelva a la actividad el sector de la construcción.

9) Problemas y necesidades para exportar en caso de ser pertinente.

Los mercados mundiales están caídos en general, China se mueve muy lentamente y países como Filipinas, Vietnam, Malasia cancelaron todos los pagos.

Las operaciones se encuentran demoradas y con altos costos por los horarios reducidos de Aduana y SENASA y pocos recursos asignados limitan el normal funcionamiento y proceso de control y aprobación de las operaciones. El puerto funciona limitadamente y las dificultades para el transporte de mercaderías dificultan también la exportación.

Soluciones posibles

El punto 10 del sondeo realizado por AFoA, abrió la posibilidad a las empresas que compartan las posibles “soluciones propuestas” para cada necesidad.

1- Dificultades en la cadena de pagos:

a. Regularizar el funcionamiento de los bancos con servicios de emergencia que permitan todo tipo de operatoria.

b. Que todos los Banco permitan depositar cheques por cajero automático.

c. Regularizar los servicios de correo y transporte.

d. Banco Central: que el BCRA permita habilitar un permiso de giro en descubierto para las empresas con una tasa de interés que implique un Costo Financiero Total (CFT) no mayor al 25% anual mientras dure la emergencia por un monto equivalente al giro habitual de la cuenta de la empresa. El CFT evita la amplia variabilidad de costo financiero entre Bancos. Por otro lado, que las líneas de créditos anunciadas permitan financiar el descubierto más el capital de trabajo estimado que se requerirá para comenzar nuevamente la actividad. Está línea se propone que sea para pagar en dos años (en vez de uno) con tres meses de gracia con un CFT del 25%.

e. BCRA: Calificación crediticia de los bancos: que se flexibilice la calificación crediticia para el análisis de créditos y no se afecte la calificación de cliente por los cheques rechazados durante seis meses.

2- Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima.

a. Facilitar el Transporte: que se armonicen las normativas para el transporte de productos y que se instruya a los agentes de control sobre la misma para evitar las Actas y demoras en las rutas y paso en municipios. Tanto Nación como la MAGyP han emitido Permisos de Circulación nacionales que deberían reemplazar los previos y los provinciales, pero lo que se observa es que en la ruta (en particular en el paso interjurisdiccional) además de los permisos nacionales, piden los permisos vinculados a esas provincias.

b. Facilitar la importación de insumos claves para la industria y el mantenimiento de las maquinarias.

3- Necesidades urgentes financieras por partes de las pymes participantes de las cadenas:

a. BCRA: Financiación inmediata a bajas tasas: Prestamos equivalentes a 2 meses como mínimo de la facturación, para poder afrontar pagos de personal y proveedores sin dificultades. Las líneas de crédito anunciadas por el Gobierno no se encontrarían disponibles al momento.

b. Necesidad de diferimiento y plan de pagos para servicios de Energía.

c. Refinanciación de préstamos/leasings adquiridos.

d. AFIP: Diferimiento de vencimientos de impuestos, cargas sociales y de amortización de capital en préstamos.

e. AFIP: Permitir el uso de Anticipos Fiscales para pago de todos los impuestos.

f. Facilitar y reducir las tasas de interés para el uso de los acuerdos de sobregiro de las cuentas corrientes.

g. REPRO: que los pagos del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) se realicen automáticamente según F. 931 para todas las empresas PyMES que lo soliciten depositando directamente a la cuenta sueldo del trabajador o a la cuenta del empleador cuando los trabajadores no se encuentren bancarizados.

h. PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN (AETP): Acelerar al máximo el análisis de los pedidos del sector forestal y de la madera a los beneficios del Programa AETP, ya que no se encuentra incluido explícitamente.

4- Necesidades urgentes fiscales por parte de las pymes: reducción y diferimiento de impuestos nacionales, provinciales y municipales tales como:

a. Anticipo Ganancias

b. Ganancias

c. IVA

d. Ingresos Brutos

e. Permitir el uso de los créditos fiscales (Anticipos, IVA, devolución de IVA-exportación) para pago de todos los impuestos nacionales.

5- Dificultades con las Exportaciones:

a. Ampliar los horarios de funcionamiento y recursos de Aduana, SENASA y puertos.

b. Control de precios de servicios en Puertos.

c. Facilitar el transporte de mercadería (mencionado anteriormente)

d. Digitalizar y desburocratizar los trámites de exportación e importación

e. Facilitar los permisos para el funcionamiento de aduanas internas (en las empresas).

6- Ante la falta de demanda: con la seguridad sanitaria que se requiere, habilitar la construcción y promover la construcción de viviendas de madera tanto con fondos públicos como por el ProCreAr.

7- Dificultades en realización de trámites en general: Digitalizar lo más posible todos los trámites del Estado.