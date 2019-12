De ejecutivo de Las Marías a Ministro de Producción, Claudio Anselmo inició una nueva etapa en la gestión pública en Corrientes

El ingeniero Claudio Anselmo (60), hasta el jueves 19 de diciembre fue ejecutivo de uno de los principales establecimientos yerbateros y tealeros del país, instalado en Gobernador Virasoro, además de ejercer cargos institucionales como dirigente empresario por más de 30 años. Es un profesional conocedor del mercado internacional, agroforestal y maderero, y este viernes decidió emprender una nueva etapa personal desde la función pública al asumir en forma oficial como Ministro de Producción de Corrientes y conformar el gabinete del gobernador Gustavo Valdés.

Por Patricia Escobar

CORRIENTES (21/12/2019).- Actualmente, Claudio Anselmo ocupaba el cargo de Gerente de Producción de Las Marías y era presidente de la Federación de Molineros de la Yerba Mate. El nuevo funcionario cubrirá el cargo que dejó Jorge Vara, tras diez años en el mismo, al asumir como diputado nacional en representación de Corrientes.

“Un profesional que viene del sector privado, con mucha experiencia en varias de las cadenas productivas de la Provincia”, reconocen los medios de prensa locales.

Anselmo estudió Ingeniería en Producción Agropecuaria en la Universidad Católica Argentina (UCA) donde asistió desde 1979 hasta recibirse en 1983, cursó el nivel medio en el Instituto Monseñor Nicolás Esandi perteneciente a la obra salesiana de Bernal (Buenos Aires) de donde es oriundo.

Actualmente, vive en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, desde 1987 hasta la fecha, ya que se desempeñaba en el sector privado, como gerente en la emblemática yerbatera Las Marías.

El gobernador Gustavo Valdés le tomó ayer el juramento, en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, como Ministro de la Producción. El mandataria había confirmado la designación a través de su Twitter oficial:

Claudio Anselmo juró como Ministro de la Producción del @CorrientesGob. Desde hoy, se suma a la función pública para aportar su experiencia en el sector privado en pos del crecimiento y el desarrollo de la provincia. ¡Bienvenido, Claudio! pic.twitter.com/AfNMv45bYj — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) December 20, 2019

Tras asumir, el diario Época reflejó las principales declaraciones del nuevo funcionario. Anselmo expresó: “Es un desafío importante, la función que me encomendó el gobernador Gustavo Valdés, no tengo experiencia en el sector público, provengo del privado y si bien no nací en Corrientes, estoy radicado hace muchísimos años en esta provincia a la que estoy profundamente agradecido”, expresó. “Vengo a aportar mi grano de arena al desarrollo productivo de la provincia, que tiene un gran potencial y estamos seguros que podemos hacer una buena gestión”, pronosticó y resaltó el apoyo de los trabajadores del ministerio para dicha tarea.

Anselmo comentó que le tocó participar en su actividad privada en los ámbitos forestal, ganadero, al igual que en el yerbatero y del té y al respecto precisó que “vamos a trabajar con todos los sectores productivos de Corrientes, sin exclusiones”.

Asimismo, una de las misiones que llevará adelante será lograr un trabajo codo a codo con el Ministerio de Agricultura de la Nación, bajo la premisa que la salida de Argentina para crecer es “produciendo y exportando más”.

El nuevo ministro de Producción ratificó la continuidad de las Mesas Forestales y Ganaderas y dijo que buscará extenderlas a otras mesas que abarquen a los seis sectores estratégicos de nuestra producción.

Diálogo y articulación público privada en la forestoindustria

El nombramiento de un dirigente empresario refleja el trabajo conjunto que viene llevando adelante la Provincia de Corrientes con el sector privado, ya que Anselmo es muy cercano al trabajo estratégico de la cadena de la forestoindustria que se lleva adelante en la provincia, por la unidad de negocio forestal de Las Marías.

Desde hace siete años llevan adelante el Plan Estratégico a través de la APEFIC, la Asociación Civil del Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes que lleva adelante las acciones y mentas consensuadas con actores privados, públicos y académicos relacionados al sector.

Además, tienen en funcionamiento en la provincia la Mesa de Competitividad Provincial encabezada por el propio gobernador, Gustavo Valdés, y participaban por la FAIMA y AFoA en las mesas nacionales, por lo que su cercanía con el sector privado es de conocimiento público.

En Buenos Aires, presentaron el pasado 11 de diciembre los lineamiento de la Mesa de Competitividad Forestoindustrial, el Plan Nacional Forestal y Forestoindustrial 2020 -2030 (ForestAR 2030).

“Con la formalización de ForestAR 2030, se busca trazar lineamientos para producir mayores ingresos, generar empleo, elevar la capacidad de industrialización en origen y aumentar la extensión de tierras cultivadas para destino industrial. El sector maderero del país entiende que están dadas las condiciones para mejorar la rentabilidad y el posicionamiento mundial en aprovechamiento de los bosques implantados y por eso pretenden que desde el Estado se los considere como un rubro que le puede aportar mucho a la economía”, señalan desde la APEFIC.

ForestAR 2030 apuntará a la conservación y ampliación del patrimonio forestal argentino y la activación de una economía forestal para impulsar el desarrollo social, económico y ambiental. Sus impulsores destacan que su objetivo es una base de las oportunidades, los desafíos y el impacto que implicaría obedecer a las propuestas aconsejadas.

Según datos del documento presentado por la Mesa de Competitividad, actualmente el país tiene 1.3 millones de hectáreas de bosques implantados y se calcula que, en 10 años, se podría alcanzar los 2 millones. En cuanto a lo que puede aportarle al país el sector maderero, en ForestAR 2030 se plantea el desafío de atraer 7.000 millones de dólares en inversiones para industrializar distintas regiones, y Corrientes está incluida porque con sus 517 mil hectáreas de bosques es un atractivo ineludible para los capitales nacionales e internacionales que buscan negocios en el sector.

“Es importante destacar que en Corrientes, desde el 2013 se tiene su propio Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (PEFIC), el cual es un logro de todos los correntinos ya que involucró funcionarios, técnicos, empresarios, docentes y referentes de instituciones vinculadas a la producción e industrialización de la madera. Surgió así, desde el seno del sector, un plan estratégico consensuado y convalidado por todos los actores relacionados a la cadena, que marca los ejes de trabajo y estrategias priorizadas a implementar para avanzar en cada uno de ellos, siguiendo además la visión sectorial definida”, aseveran desde la asociación sectorial.

Desde APEFIC manifestaron la relevancia de que exista un plan de trabajo a nivel nacional con objetivos claros para el sector forestal. El presidente de la entidad, Juan Ramón Sotelo, indicó que “los planes estratégicos tanto provincial como nacional del sector se enmarcan en los mismos ejes de trabajo, esto es una confirmación de la labor realizada al momento”.

Además agregó que “el año que viene estaremos realizando la actualización de nuestro PEFIC, que ya posee 7 años. Esto demuestra que Corrientes es la provincia referente en términos de desarrollo estratégico sectorial a nivel nacional y que además cuenta con una espacio formalizado de participación en pos del desarrollo del sector”.

Para Sotelo, el Gobierno provincial ha demostrado la relevancia del sector dentro de su agenda como su política de impulso al sector forestal. “Es que la forestoindustria tiene potencial para duplicar el producto bruto geográfico provincial y triplicar la cantidad de mano de obra actualmente generada en 12.000 puestos de trabajo”, aseveró el presidente de la APEFIC.