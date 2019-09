Juan Ángel Gauto: “La Nación no está al día con el pago de planes forestales, aún quedan 1.600 expedientes de productores misioneros que no tienen respuestas”

El representante del Gobierno de Misiones participó ayer de la reunión de Comisión Asesora de la Ley 25.080 y nuevamente reclamó por una deuda de 260 millones de pesos del incentivo forestales que corresponderían a 1600 expedientes que fueron elevados a la Nación y de los cuales “no hay información respecto a su situación, esto es lo que venimos reclamando, son deudas del sistema de promoción, y la transparencia de la gestión nacional es la principal deuda pendiente hasta ahora, que esperamos superar con la digitalización de la operatoria”, expresó Juan Ángel Gauto.

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES (17/9/2019).- El subsecretario de Desarrollo Foresto-industrial del Ministerio del Agro y Producción de Misiones no comparte el criterio de las autoridades de Agroindustria de la Nación respecto a la definición de lo que implica estar “al día” con el pago del régimen de promoción de la Ley 25.080.

Ayer, en la apertura de la segunda reunión de Comisión Asesora de la Ley 25.080, Guillermo Bernaudo, secretario de Agricultura de la Nación, expresó que : “Con el Seguro Verde podemos decir que hemos logrado estar al día con el pago de planes del régimen de promoción forestal”

Sin embargo, en la reunión de trabajo técnico, el funcionario de la provincia volvió a reclamar por “la falta de información respecto al estado en el que se encuentran 1600 expedientes de productores misioneros, que fueron ingresados a la administración nacional para la gestión de pago, pero no sabemos los motivos de la demora. La deuda de planes forestales sería de más de 260 millones de pesos”, estimó Juan Ángel Gauto.

ArgentinaForestal.com dialogó con el funcionario tras su participación en el encuentro que se realizó este martes 17 de septiembre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si bien se encuentran los canales de diálogo abiertos para avanzar en conjunto en la búsqueda de soluciones, marcó sus diferencias con las expresiones del secretario de Agricultura de la Nación , Guillermo Bernaudo.

“Las reuniones de Comisión Asesora son de carácter técnico, y en esta oportunidad estuvo centrada por parte de las autoridades nacionales en la presentación de un sistema de gestión de desarrollo informático, que desde la DNDFI tienen en prueba piloto en algunos aspectos, y en otros ya operativos. Prometieron que transferirán a las provincias las claves para poder acceder al sistema online y conocer de que se trata”, precisó en la entrevista.

Al respecto, dijo que si realmente se ha logrado dar este paso en el área forestal del organismo nacional “es un paso importante. Una de las deudas pendientes que tiene la gestión nacional es la falta de transparencia sobre la información de cuál es el estado de cada plan que se envía desde las administraciones provinciales a la órbita nacional.

Hasta el día de hoy, desde Misiones estamos reclamando esta información por un número de 1600 expedientes. Y no se nos ha facilitado”, remarcó.

Para el funcionario, cada expediente sin respuestas “es una deuda asumida con el productor forestal, ya que desde la Provincia hemos realizado los certificados obras e inspecciones, elevamos a Nación una vez verificado que la plantación está realizada. Por lo tanto, estimamos que hay aún una deuda pendiente de 290 millones de pesos de planes forestales de productores misioneros”, indicó.

Aseveró que “no hay aún información respecto a los motivos por los cuales no avanzan en el circuito de pago, no hay registro de que documentación estaría faltante. Desde Nación no informan los motivos del no avance, no lo tienen registrado como deuda, pero lo son. Y eso fue lo que explique a las autoridades, como Provincia damos fe que esos planes fueron realizados, solicitados, plantados, certificados y los productores esperan el incentivo forestal que por ley corresponde”, dijo.

El funcionario misionero agregó que los proyectos son por superficies logradas o actividades silvícolas como poda, raleo, y enriquecimiento. A su vez, aseveró que tendrían la aprobación ambiental de la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología de la provincia. “Es decir, con toda esa documentación elevada, si no pagan un plan forestal es porque no tienen dinero o porque alguna cuestión de observación legal o de trámite pendiente existe, pero si no informan que sucede, no podemos solucionar. Esa es la información que desde hace meses pedimos y no estamos logrando avanzar. Por lo tanto, acordamos trabajar en conjunto Nación-Provincia, con nuestros técnicos para superar esta instancia. No sabemos qué pasa con esos 1.600 expedientes pendientes de pago”, insistió.

En la reunión se presentó el sistema informático que desde la DNDFI están instalando para los trámites digitalizados. “Ese desarrollo online seria una solución para los planes que ingresan, respecto al estado de situación de gestión para avanzar en su aprobación en cada uno de los expedientes. Misiones hoy tiene 1.600 forestadores que no sabemos que les falta para poder cobrar su plan. Y desde Misiones tenemos la certeza que han plantado y que no se les paga. Estos son acreedores del régimen de promoción forestal nacional. Por ello, tampoco coincido en que están “al día” con los pagos del régimen de promoción, por lo menos, no con Misiones”, aclaró Gauto.

En otro orden, se mostró esperanzado en el trabajo que se realiza para mejorar la gestión de la operatoria y que permita acelerar los tiempos administrativos.

“Anunciaron que en la reunión de CA que en los próximos meses aparecerán nuevos pagos de planes forestal, con posibilidad para Misiones de destinarse 30 millones de pesos más, que se sumarían a los 88 millones de pesos que se destinaron en lo va del presente año. De concretarse, estaríamos cerrando un muy buen año de pagos de planes forestales, si esto que anunciaron fehacientemente ocurriera”, explicó el funcionario.

En total, serían 110 millones de pesos los fondos que recibiría el sector forestal de la provincia en el marco del régimen de promoción forestal 2019. “Sería el doble de lo que se pagó en 2018. Pero por ahora, son anuncios, Esperemos que el pago se concrete a la cuenta de los productores”, concluyó Gauto.

En la próxima semana tendrían programada una reunión de trabajo con los técnicos de la Dirección Nacional y la Subsecretaria Provincial para acceder a la informacion necesaria que permita completar la documentación de los expedientes de los productores para que finalmente puedan ser acreedores reconocidos por el sistema nacional.