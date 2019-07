Jaime Ledesma fue elegido como nuevo presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones

“Vamos a continuar haciendo foco en todo aquello que contribuya con el fortalecimiento profesional de las Ciencias Forestales”, expresó el nuevo directivo del COIFORM, que estará al frente de la gestión en el período 2019-2020. La Asamblea Anual fue realizada el sábado en Eldorado y cerró con un balance “positivo”. Destacaron que “hay un gran equipo conformado con el nuevo consejo directivo, con desempeños laborales tanto en el sector público como privado, y donde casi el 50% lo constituyen mujeres”, aseveraron.

Por Patricia Escobar

MISIONES (29/7/2019).- La renovación de los miembros del consejo directivo del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (COIFORM) para el nuevo período de gestión se llevó a cabo en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria realizada el sábado 27 de julio, en la sede de la ciudad de Eldorado.

Fueron elegidos el ingeniero forestal Jaime Ledesma, actual asesor del ministerio del Agro y Producción de la Provincia y ex subsecretario de Tierras, reemplazando a Juan Pablo Cinto en la presidencia. Será acompañado en la conducción, como vicepresidente Carolina Elizabeth Enebelo, actual Jefe de Área Técnica Operativa del Alto Paraná del Ministerio de Ecología de Misiones.

El presidente electo expresó su agradecimiento y reconocimiento al Consejo Directivo saliente, a quien acompañó desde la vicepresidencia al Ing. Ftal. Juan Pablo Cinto, y a su vez, destacó “el gran equipo con desempeños laborales tanto en el sector público como privado, donde casi el 50% lo constituyen mujeres”, dijo Ledesma al cerrar la reunión.

Sobre las metas, sostuvo que los profesionales tienen “grandes expectativas, como el poder logar la construcción de la sede propia (tenemos un inmueble con el permiso de ocupación otorgado por la Provincia) e incorporar a nuestra matrícula a los Ingenieros en Industrias Forestales y en Industrias de la Madera, proyecto de ley que hoy está en tratamiento en la Legislatura Provincial”, indicó.

Además, continuarán con la política de “seguir construyendo un diálogo con los distintos actores políticos, institucionales, académicos, productivos, empresariales y sindicales del sector, buscando generar los espacios para los debates amplios y plurales que hagan a la consolidación del desarrollo forestal sostenible en la provincia y región”, sostuvo Ledesma.

Posicionamiento institucional

En una entrevista con ArgentinaForestal.com, Ledesma realizó un breve balance de lo realizado en la gestión anterior, los temas que se priorizarán en la agenda de los profesionales y los desafíos necesarios para el fortalecimiento laboral en el mercado forestal.

“El balance de los últimos dos años del COIFORM fue sumamente positivo, se fue consolidando, logrando un posicionamiento institucional destacado, con la participación en distintas reuniones sectoriales como ser la reunión de trabajo con el vicegobernador de Misiones, Oscar Herrerra Ahuad y el ministro del Agro y la Producción, José Luis Garay; la participación en la Mesa Forestal Provincial; en el Consejo Asesor del Instituto Misionero de Suelo; en la Comisión Asesora de la Ley 25.080 en Agroindustria de la Nación; en la participación en la modificación y prorroga de la Ley 25.080; en la implementación del Sistema de Administración, Control y Verificación Forestal (SACVeFor) que tiene por objetivo principal lograr integrar la información de la gestión forestal a escala provincial y nacional”, enumeró el profesional.

Otro paso que consideró relevante fue la presentación del anteproyecto de Ley de Modificación del la Ley I Nº 108 (antes Ley 3372 del Ejercicio Profesional de la Ingeniería Forestal) para incorporar en la matricula profesional a los Ingenieros en Industrias de la Madera y en Industrial Forestales, que fue presentado por la diputada provincial Natalia Rodríguez, y que cuenta con el acompañamiento del Presidente del Bloque de Diputados Renovadores, Marcelo Rodríguez, y ya está en la actualidad para su tratamiento parlamentario.

Desafíos de los Ingenieros Forestales

Respecto a lo mencionado al cierre de la reunión de la Asamblea, sobre las expectativas para avanzar en la sede propia, sostuvo que este es una de las mayores expectativas de los profesionales. Además, en paralelo seguirán con la política de seguir construyendo un diálogo con los distintos actores políticos, institucionales, académicos, productivos, empresariales y sindicales del sector, buscando generar los espacios para los debates amplios y plurales que hagan a la consolidación del desarrollo forestal sostenible en la provincia y región.

“Vamos hacer foco en todo aquello que contribuya con el fortalecimiento profesional de las Ciencias Forestales, y para ello se trabajará en una agenda donde se involucren los siguientes ejes temáticos: la política, legislación y el desarrollo forestal sostenible; la bioeconomía, la ciencia, tecnología e innovación forestal (biotecnología); la bioenergía y la Mitigación del Cambio Climático”, enumeró Ledesma.

En el corto plazo, se encuentran co-organizando con la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM y el INTA, las Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales, que realizarán del 17al 19 de octubre, en Eldorado.

Por otra parte, la renovación de autoridades se da en el mes de celebración del Día Nacional del Ingeniero Forestal, el próximo 16 de agosto, y desde el COIFORM se continuará con la organización de un evento para el día 24 de agosto, tal como lo venía haciendo la comisión anterior y que el año pasado fue muy bueno, con un evento donde se conocen a los colegas destacados del año.

El perfil de la Comisión Directiva 2019-2020

En la asamblea, además, se trataron la aprobación de la Memoria, Balance y el informe de la Comisión Fiscalizadora, Ejercicio N° 20 (que finalizó el 31 de marzo de 2019) y cerró con la elección de las nuevas autoridades, integradas por:

Presidente: Ing. Ftal. Jaime Gustavo Ledesma

Especialización en: Planificación de Uso y Conservación de Recursos Naturales a Escala Regional; Derecho y Evaluación de Impactos Ambientales, y Dialogo y Procesos Colaborativos para abordaje de Conflictos Socio-Ambientales – Asesor Ministerio del Agro y la Producción – Ex Subsecretario de Tierras y Colonización – Ex Director de Control Forestal del Ministerio de Ecología y RNR.

Vicepresidente: Ing. Ftal. Carolina Elizabeth Enebelo

Especialización en Sistemas de Información Geográfica. Jefe de Área Técnica Operativa del Alto Paraná del Ministerio de Ecología y RNR.

Secretario: Ing. Ftal. Juan Alberto Acosta

Profesional Independiente – Consultor Ambiental – Contratista Forestal. Docente. Profesor en nivel medio en concurrencia título de base en Química y Física. Convencional Constituyente (MC) Municipio de Puerto Esperanza.

Pro-Secretario: Ing. Ftal. Amalia Lucila Díaz

Master en Economía Rural – Directora del Área y Prof. Titular de Administración Forestal y Economía e Investigadora de la Facultad de Ciencias Forestales – UNaM.-

Tesorero: Ing. Ftal. José Eduardo Saiz

Asesor y Consultor Forestal Independiente – Basta experiencia en Empresa Forestales de la Región Celulosa Argentina SA, SAFAC SA, Columba SA, Hnos. Bary Pereda y Forestadora Mecanizada – Ex Gerente Técnico de AFoA Regional NEA – Vocal Fundador del Consorcio de Prevención y Lucha de Incendios Forestales de Iguazú – Editor del Portal Noticias Forestales Curí.

Pro-Tesorera: Ing. Ftal. Nardia María Luján Bulfe

Doctora en Ciencias Agrarias y Forestales – Master Ciencias Forestales – Investigadora del INTA EEA Montecarlo en Ecofisiología Forestal.-

Vocales Titulares:

1) Ing. Ftal. Ricardo Bogado: Asesor y Consultor Forestal Independiente– Docente ILC y EPEP Nº 10 Tecnicatura en Industrias de la Madera);

2) Ing. Ftal. José Eduardo González: Maestrando en Ciencias Forestales. Orientación en Silvicultura y Manejo Forestal. Responsable en Gestión Forestal de bosques nativos en Misiones Empresa Puerto Laharrague SA Supervisor de Faena Forestal en bosques de las Yungas. Empresa GMF Latinoamericana SA Técnico de Apoyo del Análisis Particularizado de la Problemática Agropecuaria y Forestal. Plan de Desarrollo Estratégico Sustentable del Municipio de San Pedro. Encargado de Aprovechamiento Forestal de Impacto Reducido, en la Reserva de Biosfera Yabotí.

3) Ing. Ftal. Mariano Di Stasi: Jefe de Mejora Continua y Proyectos Arauco Argentina SA – Auxiliar Docente de las Cátedras de Economía General y Administración y Marketing de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM y Miembro de la Comisión de Seguimiento de la Carrera de Industrias de la Madera de la Facultad de Ciencias Forestales – UNaM.

Vocales Suplentes:

1) Ing. Ftal. Nazareno Rodrigo Fara: Asesor y Consultor Forestal – Docente del Instituto Superior Saveedra – Adscripto Catedra Silvicultura II de la Facultad de Cs Forestales – UNaM.-

2) Ing. Ftal. Nora Gisela Melnechuk: Posgrado en Desarrollo Sustentable con Especialización en Gestión Ambiental y Tecnologías Apropiadas y Derecho Ambiental; Profesora Cátedra de Control y Calidad de la Carrera Ingeniería en Industrias de la Madera y Directora de la Carrera Ingeniería en Industrias de la Madera de la Facultad de Cs Forestales – UNaM. Consultora Independiente de Sistemas de Gestión y Certificación.

3) Ing. Ftal. Sabina Astrid Vetter: Master en Energías Renovables y en Gestión y Auditorías Ambientales – Representante Comercial y Técnica de Bioenergía LIPSIA SA)

Comisión Fiscalizadora:

Titulares:

1) Ing. Ftal. Miguel Ángel López: Master en Ciencias Forestales área Concentración Económica y Política Forestal – Profesor Titular de Economía e Investigador de la Facultad de Cs Forestales; Presidente del RITIM, Ex Secretario Gral. de Extensión Universitaria de la UNaM – Ex Decano de la FCF de la UNaM; Diputado Provincial (MC), Ex Subsecretario de Bosques y Forestación.-

2) Ing. Ftal. María Luisa Pasculli: Basta experiencia Institucional. Jefa Departamento de Promoción de Bosques Nativos de la Dirección General de Bosques Nativos del Ministerio de Ecología y RNR.-

3) Ing. Ftal. Cecilia Calveyra: Consultora Ambiental y Forestal – Especialización en Estándares de FSC y CEFOAR – PEFC).

Suplentes:

1) Ing. Ftal. Alejandra Von Wallis: Master en Suelos – EEA INTA Montecarlo – Ayudante de Cátedra en Edafología y en Uso y Manejos de Suelos.

2) Ing. Ftal. Gustavo Fernando Reistenbach: Director de Certificación, Gestión Ambiental y Protección Forestal de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y la Producción)

3) Ing. Ftal. Javier Maestropaolo: Master en Energías Renovables y Certificaciones y Auditorías Ambientales – Subgerente de Producción y Abastecimiento de Arauco Argentina SA

En tanto, el Tribunal de Disciplina quedó integrado por Juan Pablo Cinto, Hugo D. Reis, Hernán Patzer, Eduardo Stirnermann, y Sara Regina Barth.