Entre Ríos: propietarios de transporte de carga de rollos de madera de pino para la exportación a China reclaman actualización de costos de tarifas del flete

Alrededor de 70 dueños de transporte de carga que prestan servicios a la empresa forestal Masisa Argentina para el flete de rollos de madera de pinos desde el monte hasta el Puerto de Concepción, para los embarques con destino a China, se unieron para realizar hoy en asamblea y reclamar por una actualización de las tarifas ante la “nula rentabilidad que obtienen frente a los aumentos de peaje, combustible, chofer, cargas sociales, seguro, etcétera. Prácticamente estamos trabajando gratis”, explicó Fabricio Díaz.

Por Patricia Escobar

ENTRE RÍOS (25/5/2019).- Fabricio Díaz, transportista y chofer en Entre Ríos, es uno de los que se sumó al grupo de alrededor de 70 propietarios que reclaman por mejores tarifas por el servicio que prestan. En las últimas horas, decidieron concentrarse para analizar las condiciones de prestación del servicio a la compañía forestal, costos y tarifa vigente, dado que se espera la llegada de dos buques al puerto de Concepción del Uruguay para cargar arroz y madera a última hora de la tarde de esta sábado.

“Nos preocupa que no tenemos respuestas. El planteo fue realizado a Carlos Lombardi, el directivo de la empresa que realiza las contrataciones por el servicio de flete, y era el responsable de elevar el planteo a quien corresponda en la compañía Forestal Argentina. Nuestro trabajo es retirar los rollos de madera de los montes de Masisa y entregar la carga al embarque”, indicó en la entrevista con ArgentinaForestal.com.

“La logística que se moviliza para la carga hacia el Puerto de Concepción por parte de la empresa forestal sería de alrededor de 130 empresas de transporte y alrededor de 250 choferes”, estimó Díaz. “Si bien aun no hay unión total para poder hacer más fuerza en el reclamo, que consideramos justo porque no tenemos margen de ganancia en este trabajo en la actualidad, somos un grupo de cerca de 70 propietarios los que estamos esperando una respuesta para actualizar las tarifas y con reuniremos para pedir respuestas, ya que no hay margen de rentabilidad posible entre costos de ingreso y egreso por el flete actual”, agregó Díaz.

El transportista también se refirió a la seguridad y control de la carga del transporte de rollos de pinos. “El chofer tiene responsabilidad que cumplir, pero el dueño del monte también. No podemos pasarnos del peso que corresponde y tenemos responsabilidades en el servicio, pero muchas veces pasa que por querer ahorrar en flete se sobrecarga el transporte. Es un riesgo que el transporte circule con exceso de peso, y en Concordia hay balanzas con puestos de control al igual que a la salida de Colonia Libertad, pero creo que debieran poner una balanza desde el momento que se trabaja en el monte, para medir el peso exacto. Así todos nos ajustamos al reglamento y circulamos con seguridad”, comentó respecto al reciente informe que expuso el medio periodístico sobre las responsabilidades en rutas de los choferes para asegurar la carga forestal y prevenir accidentes viales.

Logística, puertos y exportaciones, una posibilidad de desarrollo

Para este sábado, alrededor de las 19, se espera en Concepción la llegada de la embarcación que transportará nuevamente rollos de madera de pino con destino a China, según informaron oficialmente desde el gobierno de Entre Ríos.

El presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, Carlos Schepens, resaltó que “el sistema portuario crece sostenidamente, en consonancia con lo planteado por el gobernador Gustavo Bordet, y avanza dando los frutos esperados y con claras perspectivas de mejora para todos los sectores involucrados”. “La complementariedad entre los distintos sectores de la región es un principio donde las cadenas de valor encuentran respuestas eficientes y previsibles”, agregó Schepens.

“Por su ubicación geoestratégica, Entre Ríos está llamada a protagonizar un rol cada vez más preponderante en el desarrollo productivo de la región. Por eso debemos unirnos y trabajar para darle a la provincia la infraestructura que necesita la producción. Ese es el camino para generar las condiciones para que haya más trabajo y crecimiento, con mucho esfuerzo y acciones reales”, sostuvo, por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

El mandatario recordó que “la reactivación de nuestros puertos fue un compromiso que asumí desde el primer día de gestión y los resultados están a la vista. Hoy las ciudades portuarias de Entre Ríos han vuelto a encenderse al calor del trabajo que se genera allí, hasta se han recuperado oficios tradicionales como el de los estibadores y tiene un gran impacto en la vida de las ciudades”, según publicó el diario El Entre Ríos.

“También los productores de las distintas economías regionales y cadenas de valor se han visto beneficiadas con la posibilidad de exportar al mundo desde la provincia. Para eso también estamos trabajando en la incorporación de tecnología en las terminales portuarias, que nos permitan por ejemplo exportar en frío, y para eso también estamos articulando un ambicioso plan de obras de infraestructura productiva que se articulan con la inversión en caminos y con el desarrollo energético. Porque estas son las bases para contar con un desarrollo real y duradero en nuestra provincia”, añadió Bordet.