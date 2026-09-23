Misiones | Aves Argentinas suma 158 hectáreas y amplía la Reserva El Puente Verde para conservar la biodiversidad del Bosque Atlántico

La organización conservacionista más antigua del país anunció la ampliación de su reserva natural El Puente Verde, ubicada en la Península de Andresito, provincia de Misiones, tras concretar la adquisición del lote ubicado frente al predio original. La compra suma 158 hectáreas más que serán protegidas a perpetuidad en uno de los sectores de mayor valor de conservación del Bosque Atlántico.

Fuente: Aves Argentinas

MISIONES (23/9/2026).- La Reserva El Puente Verde forma parte de un Área Clave para la Biodiversidad (KBA, por sus siglas en inglés), una categoría que identifica a nivel internacional los lugares más significativos para la supervivencia de la biodiversidad mundial.

Propiedad de la ONG Aves Argentinas, el área protegida tiene una ubicación que resulta estratégica, dado que la reserva se emplaza entre el Parque Nacional Iguazú, en Argentina, y el Parque Nacional do Iguaçu, en Brasil, integrando un corredor de selva paranaense crucial para la conectividad de especies entre ambos países.

Desde hace 7 años, desde El Puente Verde, Aves Argentinas trabaja en este territorio de extraordinaria biodiversidad junto a los vecinos, el municipio de Comandante Andresito, la Provincia de Misiones y Nación, para seguir conectando a las personas y la naturaleza.

Hoy la reserva funciona como la base operativa del Proyecto Bosque Atlántico de Aves Argentinas, que despliega sus acciones en torno a seis ejes estratégicos: la restauración de ambientes con especies nativas, el estudio y manejo de especies amenazadas, como el Maracaná Lomo Rojo, la producción sostenible, la creación y fortalecimiento de áreas naturales protegidas, la promoción del turismo de naturaleza y el monitoreo de biodiversidad.

“La expansión de El Puente Verde nos llena de alegría y nuevos desafíos en el territorio. Gracias a nuestros socios y donantes podemos seguir cumpliendo un sueño compartido: el fortalecimiento de áreas protegidas de Misiones como una inversión efectiva para nuestro desarrollo como sociedad ” expresó Andrés Bosso de Aves Argentinas.

En paralelo, la celebración es doble, ya que este logro se enmarca en los 110 años de Aves Argentinas. Fundada como Sociedad Ornitológica del Plata en 1916, es la organización conservacionista más antigua del país e iberoamérica.

Hoy, Aves Argentinas despliega equipos territoriales en más de 30 proyectos a lo largo del país, desde el Bosque Atlántico hasta la Patagonia, con foco en especies amenazadas, ecosistemas, ciencia y comunidad, entre ellos el Gran Chaco, los pastizales del Aguapey en Corrientes, los humedales de Ansenuza en Córdoba y en el Mar Argentino, entre otros.

Con esta nueva adquisición, la organización reafirma su compromiso a largo plazo con la conservación de la selva misionera y con el fortalecimiento de un corredor biológico en un área clave para la conservación.