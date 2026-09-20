Misiones | En operativos de seguridad y control ambiental, desmantelaron campamentos de cazadores furtivos en el interior de la Reserva de la Biosfera Yabotí

Escuadrón de Gendarmería Nacional realizó patrullaje ambiental que resultó con hallazgo de carpas, camas precarias, cartuchos de escopeta servidos, secadores de carne artesanales, cebaderos y saleros artificiales utilizados para la atracción y caza furtiva de la fauna silvestre protegida. En tanto, Guardaparques del Grupo de Operaciones en Selva (GOS), Zona Centro, realizaron operativos en sectores de amortiguación del Parque Provincial Esmeralda donde lograron detener actividades vinculadas con la caza furtiva.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: Gendarmería Nacional y Ministerio de Ecología de Misiones

MISIONES (22/9/2026).- Los efectivos del Grupo “Pepirí Miní”, dependientes del Escuadrón 49 “San Vicente” de Gendarmería Nacional, realizaban un patrullaje ambiental pedestre por el interior de la zona intangible de la Reserva de la Biosfera Yabotí cuando detectaron estructuras entre la vegetación.

Al aproximarse al lugar, los uniformados constataron la presencia de un campamento clandestino. Durante la inspección, el personal de la Fuerza halló carpas, camas precarias, cartuchos de escopeta servidos, secadores de carne artesanales, cebaderos y saleros artificiales utilizados para la atracción y caza furtiva de la fauna silvestre protegida.

Las autoridades de las Áreas Protegidas del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones orientaron el labrado de las actuaciones correspondientes, el desarme y la destrucción total de las instalaciones por infracción a la Ley Provincial XVI N°29 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Patrullajes de guardaparques detectó actividades furtivas y secuestro de cinco motos brasileñas

Desde Ecología Misiones, informaron que Guardaparques del Grupo de Operaciones en Selva (GOS), Zona Centro, dependientes del organismo, también realizaron distintos patrullajes preventivos en la Reserva de Biosfera Yabotí y en sectores de amortiguación del Parque Provincial Esmeralda donde lograron detener actividades vinculadas con la caza furtiva.

Durante los procedimientos, los agentes detectaron y destruyeron distintos elementos utilizados para actividades de caza y pesca furtiva, entre ellos cebaderos, mangrullos y campamentos instalados de manera clandestina.

Los operativos se desplegaron en distintos sectores de la zona costera del río Pepirí, en el límite con el estado brasileño de Santa Catarina. En total, 11 guardaparques recorrieron aproximadamente 225 kilómetros, reforzando la vigilancia y prevención de actividades ilegales dentro de áreas de alto valor ambiental.

Como resultado de los patrullajes, fueron secuestradas cinco motocicletas de origen brasileño que eran utilizadas para ingresar y desplazarse por territorio argentino, en sectores vinculados a la práctica de caza y pesca furtiva.