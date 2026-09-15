Julián Costabile, de SMS Sustainability Latinoamérica: «Al mercado financiero se le habla con información, los datos verificados son la llave para avanzar en financiar la conservación»

En diálogo con ArgentinaForestal.com en el marco del II Foro de Servicios Ecosistémicos FSC® América Latina, el consultor especializado en finanzas sostenibles analizó cómo la certificación de impacto verificado sobre la conservación de la biodiversidad, almacenamiento y captura de carbono, agua, conservación de suelos, recreación, valores culturales y calidad del aire, resultan indispensables para captar financiamiento de largo plazo y potenciar a la industria forestal. , el mercado de capitales y los incentivos fiscales pueden destrabar crédito de largo plazo para las pymes forestales.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fotos: FSC Argentina

ARGENTINA (15/9/2026).- Julián Costabile, Contador Público egresado de la UCA, consultor en sostenibilidad y líder de la división de Finanzas Sostenibles de SMS Sustainability Latinoamérica —firma que asesora y audita proyectos desde México hasta la Patagonia argentina en reportes e instrumentos financieros—, ofreció un diagnóstico certero sobre el escenario actual del país y la región en su participación en el panel titulado «Financiación para la conservación de la naturaleza: su importancia y beneficios para los financiadores» del II Foro de Servicios Ecosistémicos FSC® América Latina, organizado en Puerto Iguazú.

El experto integró el panel internacional junto con Alan Gómez, Global Banking Lead y líder para América Latina y el Caribe en el Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD); Steve Edwards, Asesor Sénior de Mercados y Finanzas de Servicios Ecosistémicos en FSC Internacional; María Sosa Taborda, representante de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA Finanzas (ONU Medio Ambiente); y Ernesto Herrera Guerra, integrante de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la UICN; quienes debatieron bajo la moderación de Elena Gangenova, investigadora de CEIBA Iguazú.

«Argentina está inserta en el mundo, no es una isla, y son tiempos en los que tomamos cada vez mayor conciencia de ello. El país deberá avanzar decididamente hacia una inserción global en iniciativas de conservación y soluciones basadas en la naturaleza. Las grandes compañías globales exigen información precisa sobre el origen de la materia prima agroforestal y requieren demostrar que la forma de producir es amigable con el ambiente. Como las empresas argentinas forman parte de estas cadenas globales de valor, necesitan adecuarse para transparentar la gestión de sus cadenas de producción responsables», sostuvo el especialista en la entrevista con ArgentinaForestal.com.



Rentabilidad e instrumentos del mercado de capitales

Durante la entrevista, Costabile remarcó que el mercado financiero global ofrece oportunidades concretas, aunque advirtió sobre la lógica pragmática con la que opera el sector crediticio e inversor: «No es un mercado fácil. Al sector financiero no se le habla con el corazón, sino con el bolsillo. No es suficiente decir que la naturaleza es importante; las iniciativas deben presentar metas claras, resultados, trazabilidad e impacto verificado, garantizando un retorno financiero en el largo plazo. Para que un inversor o una entidad bancaria entiendan el beneficio de otorgar un préstamo en términos de rentabilidad y sostenibilidad, los proyectos deben estar acompañados por indicadores bien medidos e incentivos concretos», señaló.

En relación con las estructuras de financiamiento, el consultor distinguió entre los créditos tradicionales y las finanzas sostenibles de largo plazo. Explicó que cubrir los costos de sustentabilidad demanda plazos extendidos y que, para responder a esa necesidad, existen herramientas consolidadas como los bonos verdes y los bonos ligados a la sostenibilidad, títulos de deuda emitidos por las compañías en el mercado de capitales con condiciones muy favorables.

«Ya existen casos claros entre las grandes empresas forestales, principalmente en Brasil y Chile —y en menor medida en Argentina—, que emiten bonos sostenibles para financiar tanto inversiones generales como proyectos específicos de conservación o producción sustentable. Firmas como Arauco (que en 2025 emitió cerca de 800 millones de dólares a 32 años), Suzano y CMPC demuestran que hay un camino abierto para aprovechar el financiamiento a gran escala. La tarea principal ahora es ayudar a los bancos a identificar estas necesidades para que orienten líneas de crédito en el tiempo, y el gran desafío es extender ese acceso a las medianas y pequeñas empresas, ayudándolas a visibilizar su captura de carbono, su manejo sostenible y sus certificaciones para financiarse mejor», agregó.

El valor de la certificación FSC y la gobernanza local

Al abordar los principales obstáculos del sector, Costabile identificó a la brecha de información como la mayor barrera de acceso al crédito, destacando la utilidad técnica del estándar FSC de Impacto Verificado que presentaron en el foro: «Disponer de información verificada y de un sello confiable es una condición necesaria para acceder al financiamiento, porque sin datos validados no hay forma de demostrar el impacto ante los inversores».

Sin embargo, el consultor precisó que contar con métricas rigurosas es un punto de partida imprescindible pero no suficiente por sí solo: «Hacen falta piezas adicionales: es necesario que los bancos e inversores diseñen líneas de crédito específicas y que existan compradores dispuestos a adquirir los impactos que generan los proyectos. Por otro lado, es una realidad que faltan mayores incentivos para los propietarios forestales que conservan la naturaleza. La política fiscal es la herramienta principal; si bien la regulación o la obligación pueden ser necesarias en ciertos casos, lo más importante es avanzar mediante incentivos. Los Estados podrían captar financiamiento internacional para sostener políticas fiscales dirigidas a estos objetivos de conservación».

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