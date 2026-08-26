Alemania busca madera estructural en la Argentina frente al déficit de coníferas en Europa y ofrece financiamiento para la reconversión tecnológica

En el marco del Seminario por los 80 Años de AFoA, el Agregado de Agricultura de la Embajada de Alemania, Dr. Christoph Neitzel, analizó el escenario global del mercado forestal, con foco en la construcción de edificios de altura con madera, biorrefinerías y biomasa. “Ante el impacto del cambio climático y las plagas que reducen el suministro de materia prima europea, se evoluciona hacia un esquema de importación en volumen a futuro”, explicó. Alemania propone un acuerdo bilateral centrado en el sector agropecuario, foresto-industrial y tecnológico.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

ARGENTINA (26/8/2026).-La reconfiguración del mercado forestoindustrial europeo abre una ventana de oportunidad estratégica para la producción de la Mesopotamia argentina. Durante su participación en el Seminario AFoA 80 Años en Posadas y tras recorrer establecimientos forestales e industriales de Misiones y Corrientes, el Agregado de Agricultura de la Embajada de Alemania, Dr. Christoph Neitzel, expuso el escenario global del sector, el escenario actual del país germano en el mercado forestal, y en ese contexto, los ejes de complementariedad bilateral entre ambas naciones.

Alemania es una potencia histórica en la industria de la madera y un referente global en innovación, eficiencia y desarrollo científico-técnico. El país germano se destaca internacionalmente como exportador de tecnología y maquinaria de vanguardia —con la feria LIGNA como principal vitrina mundial— y como sede de desarrollos bioeconómicos, como el modelo de biorrefinerías utilizado por la firma UPM, cuya infraestructura para el proceso es mayoritariamente de origen alemán.

Sin embargo, el diplomático advierte que la creciente escasez de materia prima de coníferas en el continente europeo está transformando su matriz de comercio exterior.

Mercado y desafíos en Alemania

Alemania se posiciona históricamente entre los principales actores del comercio global de productos forestales. En 2020, se consolidó como el segundo exportador mundial de productos derivados de la madera y mantiene desde hace dos décadas un lugar ininterrumpido entre los cuatro mayores exportadores del planeta, compitiendo directamente con China, Estados Unidos y Canadá.

En términos de volumen, sus principales rubros de intercambio comercial —tanto en exportación como en importación— son los productos semielaborados, la celulosa y el papel.

No obstante, la dinámica del mercado registra un giro estructural:

Transición de mercado (2026): En términos de volumen de materia prima, Alemania está pasando de ser un exportador neto a un importador neto. En términos de valor monetario, continúa siendo un exportador neto gracias al alto valor agregado de sus productos acabados respecto a los semielaborados.

Balance de suministro interno: La industria alemana procesa anualmente cerca de 80 millones de metros cúbicos de madera en rollo. Este volumen proviene mayoritariamente de la producción nacional y se destina a abastecer aserraderos, plantas de celulosa, industrias de tableros, generación eléctrica y uso energético privado, generando una intensa competencia por el recurso.

Déficit en el recurso coníferas: El 60% del volumen total de cosecha forestal en Alemania corresponde a coníferas (pinos y abetos). Sin embargo, en los últimos diez años la extracción ha superado la tasa sostenible de aprovechamiento. A esto se suman los impactos del cambio climático, caracterizados por sequías extremas, estrés hídrico, incendios y plagas severas de sanidad forestal que provocan una alta mortalidad de árboles. Se prevé una reducción continua en la disponibilidad futura de coníferas, lo que representa el desafío más crítico para la industria germana.

Políticas ambientales y marco regulatorio de la UE: Las directivas de la Unión Europea promueven la construcción sostenible neutra en carbono, las energías renovables y la bioeconomía circular. Simultáneamente, impulsan políticas de conservación, restauración de biodiversidad y protección climática que reducen las áreas de cosecha comercial en varios países europeos.

Green Deal:

• Neutralidad climática de aquí a 2050

• Protección, conservación y mejora del capital natural de la UE

• «Oleada de renovación» de edificios públicos y privados; New European Bauhaus

• Estrategia de Bioeconomía

LULUCF Regulation (EU) 2018/841, COM proposal for an amendment (2021/554)

• Objetivo de absorción neta de la UE para 2030 para el sector LULUCF de −310 Mt de CO₂ equivalente

Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad

• Aumento de la superficie, la calidad y la resiliencia de los bosques de la UE; red de áreas protegidas

• Estimación: reducción de la producción de madera en rollo en la UE de entre el 11 % y el 57 % de aquí a 2050.

Ley de Restauración de la Naturaleza

• Aumento de la cantidad y la calidad de los hábitats forestales de alto valor natural

Como advirtió el Dr. Neitzel: «La demanda de productos forestales puede aumentar, a la vez que la oferta de madera se vuelve estructuralmente limitada».

El déficit de suministro en Europa y la oportunidad para la madera del NEA

«En los últimos diez años, la cosecha en Alemania ha superado el potencial de aprovechamiento sostenible. A esto se suman los efectos del cambio climático, con sequías extremas que estresan los árboles, provocan mortalidad masiva y facilitan la aparición de plagas severas», explicó Neitzel en la entrevista con ArgentinaForestal.com.

Esta pérdida de superficie forestal de coníferas se combina con la agenda ambiental de la Unión Europea, que impulsa medidas estrictas de conservación de la biodiversidad y restauración de bosques nativos. «Estas políticas son fundamentales, pero significan restricciones directas al aprovechamiento forestal. La demanda de madera para la descarbonización va en aumento, mientras que la oferta local se vuelve estructuralmente limitada», advirtió el diplomático.

Frente a esta brecha entre oferta y demanda, la estrategia alemana apunta a diversificar sus proveedores globales y concentrar el procesamiento local en productos de altísimo valor agregado. Durante su recorrida por las cuencas del NEA, Neitzel valoró el nivel silvícola alcanzado por los productores locales.

Calidad de la madera argentina y diversificación de mercados

Alemania desplegó una estrategia global de comercio exterior conducida por su Ministerio de Agricultura para promover la marca «Hecho en Alemania» y consolidar alianzas estratégicas de abastecimiento e intercambio tecnológico.

En ese marco, en julio de 2026 se suscribió un acuerdo bilateral con la Secretaría de Agricultura de la Nación argentina para identificar oportunidades comerciales conjuntas en la cadena forestoindustrial. Asimismo, la representación alemana ratificó su interés en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), principalmente orientado a los sectores de minería y energía.

Durante su recorrido por Misiones, el Dr. Neitzel destacó el nivel silvícola de las plantaciones del NEA: «He recorrido plantaciones en Misiones y comprobé que los manejos silvícolas y la calidad de la madera son excelentes para destinar a la industria de la construcción estructural y edificios en altura, no para quemar en calderas o transformar en chips ante la falta de mercado local. Es un tema muy importante a revisar sobre el destino que darán a esa materia prima en el futuro», señaló.

El diplomático remarcó que las empresas forestales argentinas requieren equipamiento de vanguardia —proveniente de Alemania, Austria u Italia— para ganar eficiencia, reducir costos productivos y garantizar estándares internacionales de confiabilidad. Para ello, invitó formalmente a las cámaras y empresarios argentinos a participar en la próxima edición de la feria LIGNA.

El diplomático remarcó que tanto Alemania como la Unión Europea ejecutan metas de descarbonización mediante el uso masivo de madera en la arquitectura urbana y la captura de carbono en productos de larga duración, ámbito donde la oferta de pino y eucalipto de la Mesopotamia cuenta con potencial de inserción internacional.

Transferencia de tecnología y herramientas financieras

Para elevar la productividad y competitividad de la industria argentina, Alemania promueve el recambio de equipamiento por maquinaria de última generación en procesamiento mecánico y sistemas para biorrefinerías -tomando como modelo operativo de vanguardia la tecnología aplicada por la firma UPM.

Para viabilizar este salto escala, el gobierno alemán dispone de mecanismos institucionales de financiamiento para la adquisición de bienes de capital:

Acuerdo Bilateral de Cooperación: En julio de 2026, el Ministerio de Agricultura de Alemania suscribió un convenio con la Secretaría de Agricultura de la Nación para formalizar un diálogo comercial focalizado en la cadena foresto-industrial y agropecuaria.

En julio de 2026, el Ministerio de Agricultura de Alemania suscribió un convenio con la Secretaría de Agricultura de la Nación para formalizar un diálogo comercial focalizado en la cadena foresto-industrial y agropecuaria. Seguros de Crédito a la Exportación: El Estado alemán, a través de sus agencias de cooperación y con el respaldo de la banca de la Unión Europea, otorga garantías institucionales y seguros a los créditos de exportación para facilitar la venta de tecnología a empresas locales.

El Estado alemán, a través de sus agencias de cooperación y con el respaldo de la banca de la Unión Europea, otorga garantías institucionales y seguros a los créditos de exportación para facilitar la venta de tecnología a empresas locales. Esquema de Financiamiento Triangular: Estructuración de operaciones financieras que articulan al comprador argentino, al fabricante alemán, las entidades bancarias europeas y el asesoramiento técnico especializado.

«El contar con nueva tecnología es indispensable para ganar confiabilidad y calidad a costos competitivos. Ofrecemos las herramientas técnicas y financieras para que la Argentina incorpore innovación de vanguardia, generando un esquema de beneficio mutuo en la transición hacia la bioeconomía», concluyó Neitzel.

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