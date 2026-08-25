AFoA 80 Años | Competitividad e inversiones: afirman que el salto global del sector forestal requiere eficiencia y articulación público-privada

En el marco del seminario estratégico organizado por la Asociación Forestal Argentina (AFoA) en Posadas, el viernes 21 de agosto, en el marco de cumplir 80 años de vida institucional, abordaron paneles que expusieron CEOs, expertos y referentes del sector público, los aciertos y los desafíos para enfrentar el nuevo mundo de los negocios sostenibles. “Aprovechar las oportunidades reales que el mercado global de la madera y celulosa representan para la Argentina requiere consensos y miradas sobre temas en común para generar más inversiones, empleos , exportaciones, pero también eficiencia, productividad, financiamiento adecuado y lograr confianza”, remarcó la directora de Desarrollo Institucional de AFoA, Claudia Peirano crecer en exportaciones.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (25/8/2026).- Con la participación activa de referentes empresarios, funcionarios nacionales y provinciales, diplomáticos y especialistas, el seminario AFoA 80 Años realizado en Posadas contó con seis paneles en el que se abordaron las oportunidades que abre el nuevo escenario global para el sector forestal, la madera, la celulosa, el carbono y la bioeconomía.

“El consenso sobre los temas que nos ocupan y los desafíos quedaron expuestos durante toda la jornada. Estamos todos en el mismo barco, remando como podemos, pero empujando hacia adelante, y con los mismos objetivos a futuro. Hay diálogo, no hay manera de avanzar en estos temas entre el sector público y privado sin diálogo, y sin voluntad de ambas partes. Esa es una de las principales conclusiones de este encuentro”, sostuvo la directora institucional de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), Claudia Peirano, en una entrevista con ArgentinaForestal.com tras finalizar el seminario.

“Argentina ya cuenta con recursos forestales, conocimiento y capital humano; el próximo salto de escala dependerá de construir competitividad sistémica, mejorar infraestructura y logística, generar seguridad jurídica y crear condiciones capaces de atraer inversiones de clase mundial”, precisó.

La entidad celebró sus 80 años de vida institucional consolidando el rol con el que se fundo, ser el nexo articulador en representación del sector ante sociedad, y apuntalar en las mejoras de procesos y sostenibilidad que fueron acompañando en estas décadas la transformación de la actividad forestal en el mundo con innovación, nuevas tecnologías, certificaciones y mejores prácticas.

“Creo que podemos estar muy conformes del trabajo logrado. AFoA a colaborado mucho en temas de bienes públicos, que afectan al sector en general, no solo en beneficio de los socios de la asociación. Siempre ha tenido en sus acciones el apoyo de toda la comisión directiva, y han pasado muchas personas por la organización. Creo que eso tiene una similitud con el árbol, son personas que tienen un perfil especial, no miran la coyuntura exclusivamente, sino son de mirar a largo plazo, lo que marca otra agenda para tratar de estar siempre preparados”, señaló.

«Hace más de 20 años que estoy en la AFoA, y lo logrado es el esfuerzo de muchas personas con visión estratégica y convicciones», agregó.

En estos años, la organización impulsó la creación de organismos de certificación forestal, a través de CERFOAR- PEFC Argentina y la oficina nacional de FSC; la nueva Mesa Argentina de Carbono; la Red de Manejo del Fuego Rural que permitió adoptar medidas de prevención; la Certificación de Competencias de trabajadores forestales y la articulación con las entidades de la cadena a través de Consejo Foresto-industrial Argentino (AFCP, ASORA, FAIMA, SRA, y AFOA).

Y nuevamente, con el seminario lograron poner el foco en los desafíos futuros, característica de planificación que imprime el ADN de los negocios forestales, que son de largo plazo.

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Las inversiones, la competitividad sistémica y los nuevos desafíos que presentan los mercados internacionales fueron el centro del debate del seminario propuesto por AFoA, con paneles y debates sobre políticas públicas, infraestructura portuaria, valor agregado, mercados internacionales, mercado de carbono, logística y realidades productivas regionales que marcaron la agenda que preocupa al sector, con sus diversas realidades según el segmento de la cadena productiva.

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“En potencial del sector quedó claro en el panel donde compartimos cuatro proyectos concretos en Corrientes, de una gran magnitud. Son inversiones ejecutadas y proyectadas que en conjunto que superan los US$ 2.500 millones. Esto nos permite dimensionar el cambio de escala que podría atravesar la foresto-industria argentina. Esto, hace unos años no existía. Y son plantas preparadas para cumplir las exigencias que hoy pide el mundo: proveedores de calidad, confiabilidad en la cadena de suministro”, remarcó Peirano en la entrevista.

“El desafío estará en lograr un trabajo conjunto para construir las condiciones que permitan transformar las oportunidades concretas presentadas en industrias competitivas, exportaciones, empleo y desarrollo. Estamos ante un mundo nuevo, la madera para la construcción sustentable, bioenergía, celulosa y papel, captura de carbono y servicios ecosistémicos forman parte de una demanda global que abre una nueva ventana de oportunidad para los países capaces de producir de manera sostenible y competitiva”, señala la directiva de AFoA.

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Por otra parte, las nuevas condiciones del mercado internacional, lo que representa el mercado estadounidense, europeo o asiático. Alemania dice que ya no es competitivo en el sector forestal como lo supo ser décadas atrás, hoy tiene déficit de materia prima y enfrentan otros factores climáticos que hacen a que todo sea diferente, y hay que prepararse, planteó Peirano.

Para ello, agregó que será fundamental lograr confianza en el país, de manera que las inversiones se concreten y alcancen la rentabilidad esperada, se mejore la conectividad logística, infraestructura, se garantice la seguridad jurídica, se adopten medidas de financiamiento para incentivar el consumo interno tan deprimido, y se generen las condiciones para atraer las necesarias inversiones de clase mundial.

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