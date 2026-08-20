El país foresto-industrial debatirá en Posadas sobre competitividad, inversiones y mercados internacionales

Con la presencia confirmada de los CEOs de los mayores grupos de inversión del país, diplomáticos de la Unión Europea y funcionarios nacionales y provinciales, la Asociación Forestal Argentina (AFoA) realiza este viernes 21 de agosto un seminario estratégico en el marco de su 80° Aniversario. Descarbonización, mercados de exportación, infraestructura portuaria y la llegada de megainversiones al NEA marcan la agenda del encuentro.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (20/8/2026).- La capital misionera será el epicentro de la estrategia económica y las grandes inversiones del Noreste Argentino. En el marco de su 80° Aniversario institucional, la Asociación Forestal Argentina (AFoA) llevará a cabo un seminario de alto nivel en el Salón PROSAS del Centro del Conocimiento de Posadas. El encuentro reunirá a los principales tomadores de decisión del sector privado, fondos de inversión, diplomáticos internacionales y autoridades del gobierno nacional y de las provincias de la Mesopotamia.

La convocatoria no solo celebra ocho décadas de representatividad gremial-empresaria, sino que se posiciona como una mesa de trabajo corporativa para destrabar la competitividad sistémica de una cadena de valor llamada a ser protagonista en la transición energética y la bioeconomía regional.

La apertura del seminario pondrá el foco en la geopolítica del comercio internacional de la madera y las pastas celulósicas. En un contexto global atravesado por normativas ambientales más estrictas, las oportunidades de exportación para la fibra argentina dependerán en gran medida del marco regulatorio global.

El panel internacional contará con las exposiciones de Enrico Prezio, Primer Secretario de la Unión Europea en la Argentina —quien detallará el impacto del Acuerdo UE-Mercosur y las normativas de deforestación importada (EUDR)—, y del Dr. Christoph Neitzel, Agregado para la Agricultura de la Embajada de Alemania en Argentina.

En el plano estrictamente corporativo, la demanda en los mercados de consumo masivo será analizada por Pablo Franzini, Country Manager de Arauco Argentina —centrado en la dinámica del mercado estadounidense—, y Fernando Correa, referente en el comercio de celulosa. La mesa estará moderada por Manuel Chiappe, Subsecretario de Agricultura, Ganadería y Forestación de la Nación, reflejando el interés del Ejecutivo en acelerar la inserción internacional de los productos madereros.

La mesa de los grandes desembolsos: proyectos que reconfiguran el mapa productivo

Uno de los puntos más esperados por el ámbito financiero y corporativo será el panel “Nuevas Inversiones y Agregado de Valor”. Allí convergerán los líderes de los proyectos que están transformando la matriz económica de Misiones y Corrientes:

Fernando Correa (ArPulp), con la visión del desarrollo papelero y celulósico a escala.

Pablo Baldomá Jonas (Cambium Timber), pionero en la fabricación de madera de masa estructural (CLT) para la construcción sostenible.

Nicolás Crisp (Acon Timber), referente del megaproyecto de aserrado enfocado en la exportación masiva.

Adrián Salvatore (Central Puerto), representando el desembolso de los grupos energéticos en activos forestales.

Moderado por la ministra de Industria de Corrientes, Mariel Gabur, el panel permitirá evaluar en tiempo real los plazos de ejecución de las obras, los volúmenes proyectados de absorción de materia prima en rollo y los modelos de escalamiento tecnológico para la cuenca forestal.

Cuellos de botella: logística, hidrovía y la visión de las regiones

La competitividad estructural ocupará un bloque determinante bajo el título “Competitividad e Infraestructura Portuaria”. El presidente nacional de AFoA, Pablo Ruival, moderará un debate enfocado en destrabar los costos logísticos que restan margen a los exportadores.

Participarán Diego Azqueta (InterBarge), Federico Fachinello (Ministerio de Industria de Misiones) y Adolfo Escobar (Dirección de Transporte Fluvial y Puertos de Corrientes), quienes discutirán las tarifas de fletes fluviales, el calado estratégico de la hidrovía Paraná-Paraguay y la puesta en marcha de las terminales portuarias mesopotámicas.

Asimismo, las particularidades productivas de cada cuenca serán abordadas en el bloque “Regionales de AFoA”, con las intervenciones de Carlos Scarnichia (Misiones), Pablo Rigal (Corrientes), Fernando Della Tea (Entre Ríos) y Carlos Urionagüena (Delta del Paraná).

Finanzas verdes: el mercado de carbono como unidad de negocios

La descarbonización de las cadenas corporativas internacionales ha transformado a los servicios ecosistémicos en un activo financiero de alto rendimiento. Bajo la moderación de Carlos Scarnichia, especialistas en estructuración de créditos de carbono analizarán casos aplicados de certificación:

Lucía Larrea (Nideport) y Sebastián Fragni (GMF Latinoamericana), sobre desarrollo de proyectos de carbono.

Federico Moyano (ProSustentia), sobre estándares de medición.

Silvia Kloster, en representación del Programa Jurisdiccional JNR REDD+ de Misiones, quien expondrá el modelo de articulación público-privada para la retribución de servicios ambientales en tierras con bosque nativo y cultivo.

Recorrido a campo en el polo forestal con mayor proyección de la región

Como cierre institucional de las actividades por el 80° Aniversario, la comitiva de ejecutivos, inversores y funcionarios se trasladará el sábado 22 de agosto a la localidad correntina de Gobernador Virasoro.

La gira técnica contemplará visitas a desarrollos silvícolas de alta productividad biológica, esquemas de captura de carbono e infraestructuras industriales de última generación.

La verificación en terreno permitirá a los tomadores de decisión evaluar de primera mano por qué el bloque integrado por el Norte de Corrientes y el Sur de Misiones se posiciona como el polo forestoindustrial con mayor potencial de crecimiento en América Latina.

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