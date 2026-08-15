La industria de celulosa y papel argentina fijó sus prioridades de inversión y competitividad en el foro regional de Fastmarkets

En San Pablo, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), Juan Sackmann, expuso la hoja de ruta del sector hacia la orientación exportadora. Frente a la carrera por la escala en Sudamérica, las condiciones para que la Argentina ingrese al mapa global de inversiones con megaproyectos como Arpulp —una planta de US$ 2.000 millones proyectada en Corrientes para fibra fluff— requiere de previsibilidad macroeconómica de largo plazo, baja del riesgo país, acceso garantizado a tierras forestales e infraestructura logística de exportación altamente competitiva.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: AFCP

BRASIL (15/8/2026).- La industria de celulosa, papel y embalaje de América Latina celebró del 10 al 12 de agosto una nueva edición de la Forest Products Latin America Conference 2026, organizada por la consultora internacional Fastmarkets en las instalaciones del Renaissance São Paulo Hotel. Consolidado como el principal foro anual del ecosistema foresto-industrial en la región, el encuentro reunió a más de 400 altos ejecutivos, inversores, procesadores y proveedores provenientes de más de 30 países.

La conferencia contó con la presencia de directivos y representantes de firmas líderes globales y regionales como CMPC, Suzano, Cenibra, Ibema, Klabin, Essity, BNDES, Itochu, Bracell, JP Morgan, Carvajal, Ledesma, Andritz, Eldorado Brasil, Sylvamo y Arauco, entre otras. En este escenario global, la representación argentina estuvo encabezada por el presidente de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), Juan Sackmann, quien participó como disertante en un panel estratégico enfocado en el análisis de los mercados clave del cono sur.

Durante su intervención, Sackmann repasó la coyuntura macroeconómica y comercial que atraviesa la Argentina, fijando la posición del sector respecto de la eficiencia productiva, la sostenibilidad ambiental y la necesidad de virar desde un modelo centrado en el mercado interno hacia un perfil con vocación exportadora.

Diagnóstico nacional: recuperación del 2,9%

Al analizar la coyuntura del sector en Argentina durante el año 2026, el titular de la AFCP señaló que la actividad en el país transita un proceso de normalización y estabilidad macroeconómica. Si bien reconoció que el escenario aún demanda reformas de fondo, remarcó que las expectativas empresariales son favorables, sustentadas por datos de la actividad real: durante el primer semestre de 2026, el mercado papelero argentino registró una recuperación del 2,9% en la comparación interanual sumando sus diversos segmentos.

Sackmann detalló que la demanda interna encuentra sus principales motores en la cadena agroindustrial y manufacturera de valor agregado exportable, destacando el empaque destinado a la producción de proteínas, la citricultura y fruta fina, y la industria farmacéutica.

Sin embargo, advirtió sobre la persistencia de condicionantes estructurales que desaceleran la tracción del mercado doméstico:

Consumo familiar acotado: La recuperación del poder adquisitivo de los hogares sigue siendo dispar.

Costo del crédito: Las elevadas tasas de financiamiento continúan ralentizando las decisiones de inversión de capital.

Presión de importaciones y comercio informal: Se observa una creciente penetración de productos importados en casi todos los nichos de papel —asociada al auge de plataformas de e-commerce transfronterizo de origen chino— sumada a la preocupación gremial-empresaria por episodios de contrabando.

El esquema de inversiones: «Hay tres niveles de escala»

Para hacer sostenible la transición desde el abastecimiento doméstico hacia los mercados internacionales, la AFCP presentó una estrategia de canalización de inversiones estructurada en tres niveles de envergadura:

Inversiones de escala baja: Enfocadas en la optimización de procesos, la adecuación de capacidades instaladas, mejoras continuas de productividad y eficiencia energética. El objetivo central es consolidar a las plantas locales como eslabones confiables dentro de las cadenas globales de valor.

Inversiones de escala media: Dirigidas a ampliar la capacidad instalada en el segmento de papel tissue, ejecutar la reconversión estratégica de líneas de papeles de impresión y escritura hacia cartón para embalajes, y desarrollar nuevas soluciones sustentables mono-uso a partir de fibra moldeada para vajilla.

Inversiones de gran escala: Proyectos de envergadura mundial como el desarrollo del complejo «Arpulp» a instalarse en el Parque Industrial Ituzaingó, en la provincia de Corrientes. Sackmann remarcó que iniciativas de este volumen requieren condiciones de contorno que trascienden la gestión operativa. «Requieren de previsibilidad macroeconómica de largo plazo, una reducción sustancial del riesgo país, acceso garantizado a la superficie forestal y una infraestructura logística de exportación altamente competitiva», precisó.

El diferencial frente al antecedente UPM y las garantías tecnológicas

Consultado por la audiencia internacional sobre los resquemores o antecedentes generados en torno a la instalación de las plantas de celulosa de UPM en Uruguay, Sackmann fue categórico al afirmar que las condiciones del escenario actual en Argentina son sustancialmente distintas.

El presidente de la AFCP sustentó la diferenciación en tres factores, en primer lugar el emplazamiento en polos con cultura foresto-industrial. «Las zonas proyectadas cuentan con una dilatada trayectoria en el manejo maderero y aceptación social de la actividad», indicó.

En segundo lugar, se refirió al aprendizaje territorial e integración transfronteriza: existe una comprensión sobre el impacto socioeconómico de la celulosa en la generación de empleo y divisas, dinámica en la que incluso productores madereros argentinos ya participan exportando rolos hacia las plantas uruguayas.

Y en tercer lugar, hay reglas claras sobre los estándares ambientales de última generación. «Los nuevos proyectos se conciben bajo el criterio de la Mejor Tecnología Disponible (BAT, por sus siglas en inglés), garantizando niveles de emisión e impacto ambiental sensiblemente inferiores a los estándares históricos», señaló.

La carrera por la escala regional: El Proyecto Sucuriú y el desafío logístico

El debate de la Forest Products Latin America Conference también abordó la transformación estructural que atraviesa Sudamérica, donde la abundante disponibilidad de tierras, las condiciones climáticas y las altas tasas de crecimiento de la fibra corta de eucalipto han desatado una carrera continental por la escala y la competitividad en costos.

El camino de este proceso lo marca el Proyecto Sucuriú de la compañía Arauco, localizado en Mato Grosso do Sul, Brasil. Con una inversión de US$ 4.600 millones y una capacidad proyectada de 3,5 millones de toneladas anuales de celulosa, la planta prevé su puesta en marcha para finales de 2027.

Al cierre del primer cuatrimestre de 2026, la obra reportó un avance físico del 62,1%, situándose casi 7 puntos porcentuales por encima del cronograma de obra. Este desempeño motivó el reconocimiento a Cristián Infante, CEO de Arauco, como Fastmarkets Latin America CEO of the Year 2026.

La puesta en marcha de estos megaproyectos volcará millones de toneladas de fibra de bajo costo al mercado global, lo que anticipa un escenario de mayor volatilidad en las cotizaciones internacionales y una competencia más agresiva. En este contexto, la rentabilidad quedará definida por el costo marginal de producción y la eficiencia en la integración logística.

Para megaplantas como Sucuriú, la logística ha dejado de ser un costo operativo para transformarse en el corazón de la inversión, incluyendo trazados ferroviarios dedicados, líneas de transmisión eléctrica propias y una terminal portuaria exclusiva en el Puerto de Santos.

Frente a esta realidad regional, la presentación de la AFCP dejó en claro que la industria argentina no busca competir en volumen directo de commodities masivos, sino que su viabilidad estratégica reside en la especialización de alto valor agregado, la mejora constante de los rendimientos forestales, la reducción del consumo específico de agua y energía, y la remoción de los sobrecostos logísticos e infraestructura portuaria del transporte local.

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