Día del Niño | La madera como aliada en el desarrollo de las infancias en sus primeros años

Desde la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) explican que la madera reúne características especialmente valoradas para el desarrollo de la infancia: es un material renovable, durable, reparable y capaz de acompañar distintas etapas del crecimiento.

Fuente: FAIMA

BUENOS AIRES (15/08/2026).- En un contexto donde cada vez más familias buscan regalos y objetos duraderos, seguros y con menor impacto ambiental, la madera vuelve a ganar protagonismo en juguetes, muebles y espacios destinados a la infancia.

Especialistas en desarrollo infantil y corrientes pedagógicas como Montessori y Waldorf destacan el valor de los materiales naturales para favorecer la autonomía, el juego libre, la exploración y el aprendizaje desde los primeros años de vida.

Antes de aprender a leer, escribir o andar en bicicleta, los chicos descubren el mundo con las manos.

Tocan distintas texturas, empujan una silla, abren un cajón, trepan a un banco, apoyan sus juguetes sobre una mesa o eligen por primera vez un libro de una biblioteca a su altura. Cada uno de esos gestos cotidianos forma parte de su desarrollo.

La madera, además de su valor funcional, permite crear objetos pensados para perdurar en el tiempo y transmitir una forma de consumo más consciente, basada en la calidad, la larga vida útil y el aprovechamiento responsable de los recursos.

Cada vez más especialistas sostienen que los objetos y el entorno que acompañan la infancia no cumplen únicamente una función práctica: también ayudan a construir experiencias, estimular la autonomía, despertar la imaginación y fortalecer el vínculo con el ambiente.

En ese escenario, la madera vuelve a ocupar un lugar central. No solo por tratarse de un material natural, resistente y renovable, sino porque ofrece una experiencia sensorial distinta y acompaña una tendencia creciente hacia espacios infantiles más cálidos, funcionales y conectados con la naturaleza.

Cuando el ambiente también educa

Diversas corrientes pedagógicas, entre ellas Montessori y Waldorf, coinciden en que el entorno forma parte del aprendizaje. Aunque presentan enfoques diferentes, ambas destacan el valor de los materiales naturales, los muebles adaptados a la escala infantil y los objetos que invitan a explorar, imaginar y actuar con autonomía.

La textura, el peso, la temperatura y las características propias de la madera ofrecen estímulos sensoriales que difícilmente puedan reemplazarse por materiales sintéticos.

Al mismo tiempo, la estabilidad de este tipo de muebles permite que los chicos interactúen con mayor seguridad mientras desarrollan nuevas habilidades y ganan confianza en sus movimientos.

Más que un elemento decorativo, el espacio donde un niño juega, lee, dibuja o experimenta también participa de su aprendizaje.

Mucho más que un regalo

Cada Día del Niño aparecen nuevas tendencias de consumo, pero en los últimos años comenzó a crecer el interés por objetos capaces de acompañar el desarrollo infantil durante mucho tiempo.

Frente a una lógica de consumo rápido y productos de vida útil cada vez más corta, muchas familias priorizan propuestas que combinan diseño, funcionalidad, durabilidad y materiales nobles.

· Una biblioteca que queda para los hermanos menores.

· Una mesa donde aparecen los primeros dibujos.

· Un banquito que permite alcanzar la mesada por primera vez.

· Una cocinita de madera donde nacen cientos de historias imaginarias.

Son objetos que no solo cumplen una función determinada.

También acompañan momentos cotidianos que terminan formando parte de la memoria afectiva de una familia.

El creciente interés por materiales naturales también dialoga con conceptos como la biofilia, que promueve una mayor conexión con la naturaleza a través de los espacios que habitamos.

Diversas investigaciones sostienen que incorporar materiales naturales en los ambientes puede favorecer el bienestar, disminuir la sobreestimulación y generar entornos más agradables para el aprendizaje, el juego y la creatividad.

En la infancia, donde gran parte del aprendizaje ocurre a través de la exploración sensorial, el contacto cotidiano con materiales nobles adquiere un valor especial.

La madera invita a tocar, sentir, construir, imaginar y descubrir. No reemplaza al juego: forma parte de él.

Objetos que crecen junto a las personas

A diferencia de muchos productos pensados para un uso breve, los muebles y objetos de madera suelen acompañar distintas etapas del crecimiento.

Una silla infantil puede transformarse en recuerdo. Una biblioteca puede pasar de un hermano a otro. Una mesa puede ser primero escenario de juegos y, años más tarde, el lugar donde se hacen las primeras tareas escolares.

Esa capacidad de perdurar también forma parte de una manera diferente de entender el consumo: elegir objetos duraderos, reparables y fabricados con materiales renovables, capaces de seguir construyendo historias con el paso del tiempo. Porque durante los primeros años de vida, el mundo no se descubre mirando una pantalla.