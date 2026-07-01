ARTEFACTA 2026 | PyMEs de Misiones consolidaron alianzas comerciales y posicionan el diseño en madera como diferencial competitivo en el mercado nacional

Catorce empresas forestoindustriales de la provincia participaron de la principal plataforma de negocios del país para la industria del mueble, con el apoyo del Ministerio de Industria de Misiones. La incorporación de diseño, el agregado de valor en origen y las rondas de negocios permitieron abrir nuevos canales comerciales y fortalecer la presencia de la producción misionera.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES (1 de julio de 2026). La participación de Misiones en ARTEFACTA 2026: Muebles, Colchones y Diseño, que se realizó en paralelo con la 6ta Edición de Electronics & Home Argentina, dejó un balance altamente positivo para las empresas de la provincia, que durante tres jornadas exhibieron la producción de la industria maderera local, consolidaron vínculos comerciales estratégicos y abrazan al diseño industrial como un factor estratégico para agregar valor a la producción foresto-industrial.

La exposición, desarrollada en el Pabellón Amarillo de La Rural de Buenos Aires, se presenta como la principal plataforma de negocios B2B del país para la industria del mueble y el diseño.

En ese escenario, la delegación misionera, integrada por catorce PyMEs y coordinada por el Ministerio de Industria de Misiones, mostró la evolución alcanzada por el sector en materia de innovación, desarrollo de productos y competitividad, marcando un nuevo precedente para la industria provincial.

Desde la cartera industrial destacaron que la presencia institucional permitió potenciar el agregado de valor en origen, ampliar la visibilidad de las empresas locales y fortalecer su inserción en nuevos mercados nacionales mediante una estrategia basada en el diseño, la diferenciación y la vinculación comercial.

El ministro de Industria, Federico Fachinello, sostuvo que la incorporación de diseño representa hoy uno de los pilares para incrementar la competitividad de la industria misionera y generar nuevas oportunidades de negocios.

«Fortalecer la cadena de valor mediante la incorporación de diseño, complementada con herramientas estratégicas como las rondas de negocios y la participación en plataformas comerciales de esta magnitud, constituye uno de los ejes centrales de las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Misiones. La inserción de nuestras PyMEs en estos espacios es fundamental para promover el agregado de valor en origen, impulsar la industrialización de la madera y consolidar un entramado empresarial cada vez más competitivo en los mercados más exigentes del país», afirmó.

El funcionario remarcó que el desafío ya no pasa únicamente por producir materia prima o manufacturas tradicionales, sino por desarrollar productos diferenciados que integren diseño, calidad, innovación y sostenibilidad, permitiendo mejorar la rentabilidad de las empresas y ampliar su participación en el mercado nacional.

Rondas de negocios y nuevos vínculos comerciales

Uno de los principales objetivos de la misión empresarial, durante las tres jornadas del evento, fue generar oportunidades concretas de negocios mediante encuentros entre fabricantes, distribuidores, arquitectos, estudios de diseño, cadenas comerciales y potenciales compradores de distintos puntos del país.

La estrategia coordinada por el Ministerio de Industria permitió que las empresas participaran tanto de la exposición como de las rondas de negocios organizadas especialmente para facilitar la vinculación comercial, promoviendo contactos con nuevos clientes y distribuidores interesados en incorporar muebles y productos elaborados con madera misionera.

Este esquema de trabajo favoreció la apertura de nuevos canales de comercialización y sentó las bases para futuras alianzas comerciales de largo plazo, fortaleciendo la presencia de la producción provincial en mercados donde el diseño y la calidad constituyen factores cada vez más determinantes.

La madera misionera con mayor valor agregado

Durante las tres jornadas de ARTEFACTA 2026, las empresas exhibieron una amplia variedad de muebles, equipamiento y soluciones de diseño elaboradas con madera proveniente de los bosques cultivados de Misiones, reflejando la evolución tecnológica y estética que viene experimentando la industria provincial.

La participación permitió mostrar cómo la incorporación de diseño, nuevas terminaciones, procesos industriales más eficientes y criterios de sostenibilidad están transformando la oferta de las PyMEs misioneras, generando productos con mayor valor agregado y mejor posicionamiento frente a un consumidor que prioriza innovación, calidad y origen.

Las empresas que representaron a Misiones, estuvo integrada por:

Eco Nativo (Dos de Mayo).

Olivera Mueblería (San Pedro).

Maderas Misiones.

Joint Argentina S.A. / Puntomad (Posadas).

Industria Luft (Puerto Rico).

Fariwoods (Leandro N. Alem).

Laharrague Chodorge (Montecarlo).

Grandes Bosques SRL (San Vicente).

DIMADERA SRL (Leandro N. Alem).

Renacer Aserradero (Eldorado).

Coníferas SRL (Puerto Esperanza).

Sillones Arcoíris (Oberá).

San José SRL (Eldorado).

Taeda (Montecarlo).

La Nativa SA (Eldorado)



Un sector que apuesta al conocimiento y la innovación

Además de la muestra comercial, se incluyó «ARTEFACTA Forum», un programa de conferencias y espacios de intercambio técnico donde especialistas abordaron las nuevas tendencias en diseño sostenible, innovación industrial, evolución de los procesos manufactureros y los cambios en los hábitos de consumo que están redefiniendo el mercado del mueble.

La combinación entre la exposición presencial y las plataformas digitales de vinculación comercial amplió el alcance de las empresas participantes, permitiendo establecer contactos con compradores de distintas regiones del país y potenciar la proyección comercial de la industria misionera.

Con esta participación, Misiones reafirma su estrategia de impulsar una forestoindustria orientada al agregado de valor, donde el diseño, la innovación y la industrialización de la madera se consolidan como herramientas clave para generar mayor competitividad, abrir nuevos mercados y fortalecer el desarrollo de las PyMEs provinciales.