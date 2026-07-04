Clima extremo | El calentamiento de los océanos vuelve a romper récords y científicos proyectan que 2027 podría ser el año más cálido jamás registrado

La temperatura media de la superficie del mar alcanzó un nuevo máximo histórico en junio, impulsada por un fuerte fenómeno de El Niño. Especialistas advierten que el calentamiento oceánico intensificará eventos climáticos extremos como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas en distintas regiones del planeta.

Fuente: Servicio Marino Copernicus

EUROPA (3/7/2026).- El calentamiento de los océanos volvió a marcar un nuevo récord mundial y refuerza las proyecciones de que 2027 podría convertirse en el año más cálido desde que existen registros, impulsado por la combinación del cambio climático y el desarrollo del fenómeno El Niño, que ya comienza a modificar la circulación atmosférica global.

Así lo informó el Servicio Marino Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, que confirmó que la temperatura media mundial de la superficie del mar alcanzó en junio los 20,98 °C, superando los récords registrados para la misma época en 2023 y 2024.

La nueva marca convierte a 2026 en el tercer año de los últimos cuatro en registrar temperaturas oceánicas récord para esta época del año, consolidando una tendencia que preocupa a la comunidad científica por sus implicancias sobre el clima global.

Aunque el incremento respecto de los registros anteriores es relativamente pequeño —alrededor de 0,1 °C sobre el récord del 21 de junio—, los especialistas consideran que era un escenario esperado.

Con el fortalecimiento del fenómeno El Niño en el océano Pacífico y la persistencia de intensas olas de calor marinas en distintas cuencas oceánicas, los modelos climáticos anticipan que las temperaturas continuarán aumentando durante el segundo semestre del año.

El nuevo récord diario fue confirmado además por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), cuyos expertos consideran altamente probable que vuelvan a registrarse nuevos máximos históricos durante los próximos meses.

¿Por qué preocupa El Niño?

El Niño es un fenómeno climático natural caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial oriental.

Aunque forma parte de la variabilidad climática del planeta, cuando coincide con el calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero potencia sus efectos y favorece la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos.

Entre sus principales consecuencias figuran:

olas de calor más intensas y prolongadas;

sequías severas en distintas regiones;

tormentas e inundaciones de mayor magnitud;

incendios forestales;

alteraciones en los patrones de lluvias a escala global.

Los climatólogos consideran que, debido a la intensidad del actual episodio de El Niño, 2027 podría registrar las temperaturas medias globales más elevadas jamás observadas, superando incluso los récords alcanzados en los últimos años.

El océano también se calienta en profundidad

Más allá de la temperatura superficial, los investigadores advierten que el calentamiento alcanza también las capas profundas del océano.

Un estudio elaborado por un equipo científico de China y Estados Unidos, publicado en la revista Advances in Atmospheric Sciences, determinó que durante el año pasado el contenido de calor acumulado entre los 0 y 2.000 metros de profundidad volvió a establecer un récord histórico.

Este indicador es considerado uno de los más robustos para medir el avance del cambio climático, ya que los océanos absorben más del 90% del exceso de calor generado por el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

En un trabajo complementario publicado en Nature Climate Change, los investigadores advirtieron además que el seguimiento de esta información depende de una extensa red internacional de monitoreo oceánico conocida como Sistema Global de Observación Oceánica (GOOS).

Según los especialistas, cualquier reducción en la inversión destinada a estos programas —como la cancelación anticipada de algunos proyectos de monitoreo de aguas profundas en Estados Unidos— podría afectar la calidad de los datos disponibles y limitar la capacidad científica para comprender la evolución del cambio climático.

El indicador más confiable del cambio climático

Para la comunidad científica, el contenido de calor oceánico constituye actualmente el indicador más confiable del estado del sistema climático terrestre.

A diferencia de la temperatura del aire, que presenta mayores fluctuaciones diarias y estacionales, el océano acumula calor durante largos períodos y refleja con mayor precisión la energía adicional retenida por el planeta.

Los investigadores advierten que perder capacidad de monitoreo implicaría reducir significativamente las herramientas disponibles para anticipar la evolución del cambio climático y evaluar sus impactos futuros.

Según el informe del Servicio Marino Copernicus, el nuevo récord es el resultado de seis meses consecutivos de temperaturas oceánicas excepcionalmente elevadas, acompañadas por extensas olas de calor marinas.

Durante el primer semestre de 2026, la temperatura media de la superficie del mar alcanzó 20,04 °C, apenas por debajo del máximo registrado en igual período de 2024, considerado hasta ahora el año más cálido de la serie histórica.

Fenómenos extremos cada vez más frecuentes

El calentamiento de los océanos incrementa el contenido de humedad de la atmósfera, aportando más energía a los sistemas meteorológicos y favoreciendo la formación de ciclones tropicales más intensos, lluvias torrenciales y eventos extremos.

Además, contribuye directamente al aumento del nivel del mar debido a la expansión térmica del agua y provoca graves impactos sobre los ecosistemas marinos.

Las prolongadas olas de calor oceánicas generan condiciones críticas para arrecifes coralinos, favoreciendo el blanqueamiento y la mortalidad masiva de corales, además de alterar la distribución y supervivencia de numerosas especies marinas.

Durante los primeros seis meses de 2026, el 82% de la superficie oceánica mundial estuvo afectada por olas de calor marinas, la segunda mayor extensión registrada después del récord alcanzado en 2024.

La ONU advierte sobre una «crisis climática cada vez más profunda»

Los nuevos datos coinciden con la reciente evaluación científica presentada por las Naciones Unidas, que alertó que los océanos atraviesan una «crisis cada vez más profunda» como consecuencia del calentamiento acelerado y el incremento sostenido del nivel del mar.

El informe sostiene que la salud de los océanos constituye uno de los principales indicadores del estado del sistema climático global y advierte que los cambios observados tendrán consecuencias crecientes sobre la seguridad alimentaria, los recursos pesqueros, la biodiversidad y las comunidades costeras.

Entre las regiones más afectadas se encuentra el mar Mediterráneo, cuya temperatura media alcanzó en junio los 24,3 °C, superando los máximos registrados en 2023 y 2025.

Durante el primer semestre, las olas de calor marinas afectaron al 98% de la cuenca mediterránea, mientras que una intensa ola de calor registrada en el noroeste del mar estableció un nuevo récord de intensidad tras coincidir con las temperaturas extremas registradas en gran parte de Europa.

Por su parte, el Pacífico tropical registró el junio más cálido desde que existen mediciones, con una temperatura promedio de 27,26 °C. La región igualó además el récord observado en 2016 para el período enero-junio, con un calentamiento especialmente intenso y persistente en el Pacífico ecuatorial occidental y frente a las costas de Perú y California.

Para los especialistas, estos indicadores confirman que el océano continúa absorbiendo cantidades crecientes de calor y que la combinación entre el cambio climático y El Niño seguirá condicionando la evolución del clima mundial durante los próximos meses, aumentando la probabilidad de nuevos récords de temperatura y de eventos meteorológicos extremos a escala global.

Fuente: Zhu, Yujing & Cheng, Lijing & Trenberth, Kevin & Abraham, John & Sabrina, Speich & Zhu, Jiang. (2026). Critical dependence of global ocean heat monitoring on the ocean observing system. Nature Climate Change.