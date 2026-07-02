Destacan que el papel es uno de los materiales más reciclados del mundo: «En Argentina el 85% del embalaje se fabrica con fibra recuperada», señala AFCP

La Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) aseguró que el reciclaje de fibras constituye uno de los mayores casos de éxito de la economía circular y llamó a combatir la desinformación sobre el impacto ambiental de la industria del sector.

Fuente: AFCP

BUENOS AIRES (2/7/2026).- En un contexto global donde consumidores, empresas y gobiernos aceleran la búsqueda de soluciones sostenibles frente a los desafíos ambientales, la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) destacó el papel estratégico que cumple la industria papelera en la transición hacia una economía circular, al sostener que el papel continúa siendo uno de los materiales naturales, renovables y más reciclados del mundo.

A través de un informe difundido en su newsletter institucional, la entidad remarcó que el reciclaje de papel representa «una de las grandes historias de éxito ambiental de las últimas décadas» y consideró que la industria ha logrado consolidar un modelo basado en el aprovechamiento eficiente de las fibras, la gestión sostenible de los recursos forestales y la reutilización de materias primas.

Desde la AFCP señalaron que, si bien el sector enfrenta con frecuencia cuestionamientos y desinformación respecto de su impacto ambiental, los indicadores internacionales y la evidencia científica muestran una realidad diferente.

«Estamos construyendo una economía basada en fibras que es genuinamente circular y sostenible», sostuvieron desde la entidad.

Siete pilares que respaldan el modelo de economía circular

La asociación sintetizó el desempeño ambiental de la industria papelera en siete ejes que explican por qué el papel se posiciona como uno de los materiales con mayor nivel de circularidad.

El primero de ellos es el desarrollo de sistemas de recuperación y reutilización de fibras, que permiten reincorporar el papel usado al proceso productivo, reduciendo significativamente la generación de residuos y maximizando el aprovechamiento de cada fibra.

En segundo lugar, destacaron que en regiones como Europa las tasas de reciclaje de papel superan de manera sostenida el 70%, ubicándolo entre los materiales con mayor recuperación a escala mundial.

Otro aspecto central es la capacidad de las fibras celulósicas para atravesar múltiples ciclos de reciclado antes de completar su vida útil, prolongando el uso de la materia prima y disminuyendo el impacto ambiental asociado a la producción de nuevos materiales.

La AFCP también recordó que el papel se fabrica a partir de un recurso renovable, proveniente de plantaciones forestales o bosques gestionados bajo criterios de sostenibilidad, lo que garantiza un abastecimiento compatible con la conservación de los ecosistemas.

En ese sentido, el informe enfatiza que en numerosas regiones proveedoras de materia prima el crecimiento anual de los árboles supera el volumen de extracción, desmitificando la idea de que la producción papelera impulsa procesos de deforestación cuando se desarrolla bajo esquemas de manejo forestal responsable.

Asimismo, la entidad destacó que el éxito del reciclaje responde al trabajo articulado entre la infraestructura de recolección, la industria recicladora y la participación activa de los consumidores, elementos que permiten mantener un flujo constante de recuperación de fibras.

Argentina, entre los referentes en reciclado para embalajes

Uno de los datos más relevantes del informe corresponde al desempeño de la industria argentina en el segmento de embalajes.

Según la AFCP, el 85% del papel utilizado para fabricar embalajes en el país proviene de material reciclado, un porcentaje que posiciona a la Argentina entre los referentes en el aprovechamiento de fibras recuperadas para este tipo de productos.

La entidad consideró que este resultado refleja el trabajo coordinado de toda la cadena de valor, desde los recuperadores urbanos y sistemas de recolección hasta las plantas de reciclado y las empresas fabricantes de papel y cartón.

«Hoy podemos afirmar con inmenso orgullo que en Argentina la cantidad de reciclado que se usa para embalaje llega al 85%. Este número refleja el esfuerzo conjunto de todos los eslabones de nuestra cadena de valor y demuestra que la industria papelera argentina constituye un pilar fundamental para la sostenibilidad del país«, señalaron desde la asociación.

Combatir la desinformación

Finalmente, la AFCP sostuvo que uno de los principales desafíos del sector continúa siendo comunicar con mayor claridad los avances alcanzados en materia ambiental y desmontar conceptos erróneos que aún persisten sobre la producción de papel.

Para la entidad, el desarrollo de una economía basada en fibras renovables y reciclables constituye una herramienta clave para avanzar hacia modelos de producción y consumo más sostenibles.

En ese marco, reafirmó que el papel continuará desempeñando un papel estratégico en la economía circular, tanto por su origen renovable como por su elevada capacidad de reciclaje, consolidándose como una de las alternativas más eficientes para aplicaciones de embalaje, comunicación y múltiples usos industriales en un escenario donde la sostenibilidad adquiere cada vez mayor relevancia.

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