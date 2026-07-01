IA forestal: la tecnología que reduce el desperdicio y optimiza el uso de madera en la región

Las plantas de chapa, contrachapado y LVL del Cono Sur enfrentan una creciente variabilidad en los rollizos. La implementación de aprendizaje profundo en analizadores industriales permite detectar defectos con precisión milimétrica, blindando el rendimiento antes de los procesos de secado y prensado.

Fuente: RAUTE

FINLANDIA (Junio 2026).- La industria de la madera de ingeniería en el Cono Sur atraviesa un escenario de transformación digital donde la eficiencia en el aprovechamiento del recurso forestal define la competitividad de las plantas.

En este contexto, la Inteligencia Artificial (IA) se consolidó como una herramienta clave para los fabricantes de chapa, contrachapado y madera laminada de chapas (LVL), permitiendo tomar decisiones de producción más consistentes, maximizar el rendimiento de la materia prima y reducir drásticamente el desperdicio.

La firma tecnológica Raute implementó con éxito la detección de defectos basada en IA en entornos de producción a gran escala. Esta solución redefine la forma en que las líneas de procesamiento identifican y clasifican la madera, facilitando un diagnóstico temprano que optimiza no solo el rendimiento del material, sino también el consumo energético de las plantas.

El impacto crítico de la detección temprana

En la producción de paneles y maderas de ingeniería, la precisión al clasificar las chapas impacta de forma directa en los costos operativos. Hasta el momento, las lecturas inexactas o inconsistentes se traducían en un descarte innecesario de fibra noble o, peor aún, en el ingreso de material defectuoso a etapas críticas y de alto consumo energético, como el secado y el prensado en caliente.

Los analizadores industriales de última generación funcionan midiendo, clasificando y categorizando la chapa y los paneles en tiempo real. Al fusionar la detección visual con mediciones de humedad y propiedades de resistencia mecánica, los sistemas crean una base de datos sólida para una automatización industrial de alta fidelidad.

La gran innovación radica en la combinación de visión artificial con modelos de aprendizaje profundo (Deep Learning) diseñados específicamente para la madera. Esto permite que las cámaras e instrumentos identifiquen nudos, grietas y otras anomalías de forma homogénea, sin importar las variaciones en las especies de madera, las características de la superficie o los cambios en las condiciones ambientales de la fábrica. El resultado es un mapa detallado de defectos por cada lámina que garantiza decisiones de corte y reparación milimétricas y repetibles.

Flexibilidad ante la variabilidad del bosque

La adopción de esta tecnología coincide con un desafío global y regional: la necesidad de trabajar con un porfolio de materias primas cada vez más diverso y variable en diámetros y calidades.

“Una mayor variabilidad en la materia prima significa que los errores en las primeras etapas del proceso resultan cada vez más costosos más adelante”, explicó Markus Sirviö, responsable del desarrollo del negocio de analizadores en Raute.

“Cuando la detección se vuelve más consistente, las plantas pueden mejorar el rendimiento y evitar ineficiencias que de otro modo se trasladarían a todo el flujo de producción”.

La ventaja de estos algoritmos es que se nutren de décadas de experiencia en el procesamiento de más de 50 especies de madera en todo el mundo. Esto asegura que los analizadores mantengan su precisión tanto al procesar especies comunes en las plantaciones del Cono Sur —como el Pinus taeda, Pinus radiata o las distintas variedades de Eucalyptus— como al trabajar con maderas nativas o materiales más especializados.

La versatilidad de los analizadores mejorados con IA permite su despliegue estratégico en múltiples nodos de la planta:

Inspección de chapa verde: Inmediatamente después del desenrollado (torneado), evitando el ingreso de material inservible a los secaderos.

Clasificación de chapa seca: Posterior al proceso de secado, garantizando la homogeneidad para el armado del tablero.

Reparación y clasificación de paneles: En las etapas finales del prensado y escuadrado.

De este modo, los analizadores dejan de ser meros instrumentos de inspección pasiva para transformarse en el cerebro operativo de la planta, consolidando una toma de decisiones predictiva, sustentable y estrictamente basada en datos.