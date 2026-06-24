Buenos Aires | Rescatan de emergencia a un ciervo de los pantanos que apareció en la autopista Panamericana, una especie en peligro de extinción

Un operativo se desplegó este martes ante la aparición en plena panamericana, a la altura de Campana, de un ciervo macho que pertenece a la población del Delta del Paraná. Fue rescatado por especialistas de Fundación Temaikèn. Se encuentra en observación en el Centro de Recuperación de Especies de la ONG, y estiman que pudo haber sido víctima de un atropellamiento o bien puede estar débil por alguna enfermedad.

Fuente: Fundación

BUENOS AIRES (24/6/2026).- Un ciervo de los pantanos que pertenece a la población del Delta del Paraná fue rescatado este martes, una especie que está considerada en peligro de extinción según la categorización de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM).

El importante operativo de emergencia permitió la asistencia de expertos en fauna silvestre que se desplegaron sobre la autopista Panamericana tras el hallazgo de un ciervo de los pantanos. Luego del alerta emitido por guardaparques del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, se activó un protocolo de rescate que involucró el trabajo coordinado de diferentes instituciones.

Fundación Temaikèn participó del operativo brindando asistencia especializada, estabilización y posterior traslado del animal hacia su Centro de Recuperación de Especies.

El ejemplar, un macho adulto, fue detectado alrededor de las 6:45 de la mañana en el kilómetro 65 de la autopista Panamericana, mano hacia provincia. La intervención se realizó de manera coordinada entre los guardaparques del Parque Nacional, autoridades de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y el Comité Científico Técnico de Ciervo de los Pantanos, del cual Fundación Temaikèn forma parte como centro especializado en el rescate y rehabilitación de esta especie declarada Monumento Natural Provincial.

Luego de ser estabilizado y recibir los primeros auxilios, el ciervo fue trasladado al Hospital Veterinario del Centro de Recuperación de Especies de Fundación Temaikèn, donde recibió atención de urgencia.

Allí se realizaron estudios clínicos, análisis de sangre, ecografías, radiografías y exhaustivas evaluaciones veterinarias para conocer su estado de salud y determinar las posibles causas que llevaron al animal a esta situación de emergencia.

Actualmente, el equipo médico continúa evaluando diferentes hipótesis, entre ellas la posibilidad de que el ejemplar estuviera atravesando una enfermedad que lo dejó vulnerable o que haya sufrido un atropellamiento, una de las principales amenazas que enfrenta esta especie en su ambiente natural.

El ciervo rescatado pertenece a la población del Delta del Paraná, considerada en peligro de extinción según la categorización de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM).

Esta especie, uno de los grandes representantes de la fauna argentina, habita un ecosistema único de gran biodiversidad, donde convive con una creciente actividad humana que genera importantes desafíos para su conservación.

Desde Fundación Temaikèn, el equipo de rescate trabaja las 24 horas, los 365 días del año, respondiendo ante emergencias de fauna silvestre. Cada vida es valiosa y cada rescate representa una nueva oportunidad para que estos animales puedan recuperarse y, cuando sea posible, regresar a la naturaleza.

Este caso representa un desafío extraordinario por tratarse de un macho adulto de una especie amenazada. Su recuperación requiere infraestructura especializada, experiencia y profesionales capacitados para llevar adelante una rehabilitación que aporte a la conservación del ciervo de los pantanos y del ecosistema del Delta del Paraná.

Este rescate refleja la importancia de contar con redes de respuesta rápida, trabajo conjunto entre instituciones y equipos preparados para actuar frente a emergencias de fauna silvestre. También nos recuerda que, incluso a pocos kilómetros de los grandes centros urbanos, convivimos con especies únicas que forman parte del patrimonio natural argentino.

Cada ciervo de los pantanos representa una oportunidad para la conservación de una especie amenazada. Cada rescate no solo busca salvar una vida, sino también proteger el futuro de una de las especies más emblemáticas del Delta del Paraná.