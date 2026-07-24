Más de 200 productores de 13 provincias integran la Alianza del Pastizal, una iniciativa que promueve la conservación a través de la producción ganadera

¿Puede la ganadería ser una aliada de la conservación?. Si. La Alianza del Pastizal, impulsada por Aves Argentinas se consolida como una experiencia pionera que combina producción ganadera, conservación de la biodiversidad e innovación financiera, con iniciativas como el desarrollo de proyectos de carbono. Se trata de un modelo que incorpora herramientas como proyectos de créditos de carbono, generando nuevas oportunidades para quienes producen y conservan al mismo tiempo, avanza con adhesiones.

Fuente: Aves Argentina

BUENOS AIRES (24/07/2026).- Durante décadas, la producción agropecuaria y la conservación de la naturaleza fueron presentadas como actividades difíciles de compatibilizar. Sin embargo, una experiencia que crece en Argentina y en otros países del Cono Sur demuestra que es posible producir alimentos, proteger la biodiversidad y generar valor económico de manera simultánea.

Actualmente, más de 700 mil hectáreas de pastizales naturales forman parte de la Alianza del Pastizal, una iniciativa que reúne a más de 200 productores ganaderos distribuidos en 13 provincias argentinas, comprometidos con un modelo productivo que promueve la conservación de uno de los ecosistemas más valiosos y amenazados del país.

Impulsada en Argentina por la Asociación Aves Argentinas, junto con organizaciones socias de Brasil, Paraguay y Uruguay, la Alianza del Pastizal trabaja desde hace casi dos décadas para demostrar que los pastizales bien conservados no solo sostienen una extraordinaria biodiversidad, sino que también constituyen la base de sistemas ganaderos resilientes y productivos.

«Los pastizales naturales son aliados estratégicos para la producción ganadera. Conservan suelos, regulan el agua, almacenan carbono y albergan una enorme diversidad de especies. Nuestro desafío es demostrar que proteger estos ambientes también puede generar oportunidades concretas para quienes producen», señaló Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.

En ese camino, la iniciativa ha avanzado en el desarrollo de herramientas que permiten reconocer y valorizar económicamente las buenas prácticas productivas. A esta propuesta se suma una tendencia creciente a nivel global: la incorporación de mecanismos vinculados a los mercados de carbono. A través del Proyecto Carbono del Pastizal, la Alianza impulsa prácticas de manejo que contribuyen a la captura y almacenamiento de carbono en los suelos, al tiempo que fortalecen la conservación de los ecosistemas naturales.

Actualmente, esta iniciativa reúne a 46 establecimientos distribuidos en nueve provincias, abarcando más de 130.000 hectáreas bajo esquemas de gestión orientados a generar beneficios ambientales medibles y verificables.

La combinación entre producción, conservación y nuevas herramientas de financiamiento posiciona a los pastizales naturales como un activo estratégico frente a desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la necesidad de sistemas productivos más sostenibles.

Además de su trabajo junto a productores, la Alianza del Pastizal promueve la generación de conocimiento científico, la capacitación técnica y el desarrollo de políticas públicas que contribuyan a la conservación de estos ecosistemas, donde habitan más de 500 especies de aves y una gran diversidad de flora y fauna nativa.

A casi veinte años de su creación, la iniciativa se consolida como una de las experiencias más relevantes de producción ganadera sustentable de la región, demostrando que la conservación de la naturaleza puede convertirse en una oportunidad concreta para el desarrollo rural y la competitividad del sector agropecuario.