El sector maderero del país se cita en Santa Fe, entre la urgencia del mercado interno y la esperanza de la reactivación

En la «Capital Provincial de la Industria del Mueble», en Cañada de Gómez, la FAIMA inaugura su 149° Congreso Nacional Maderero en Santa Fe. Con la industria PyME bajo presión por la caída del consumo, empresarios y dirigentes analizan el modelo de Javier Milei y los desafíos para recuperar competitividad, exportaciones, inversiones y «sobrevivir» a la recesión y las deudas.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

SANTA FE (7/5/2026).- En un escenario económico marcado por la dualidad, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) inició este jueves 7 de mayo su 149° Congreso Nacional Maderero. La sede no es casual: Cañada de Gómez, corazón del polo productivo de Santa Fe, donde el entramado PyME siente con mayor fuerza el impacto del desplome del consumo doméstico.

El encuentro, que se extenderá hasta el sábado 9 de mayo, reúne a representantes de las 28 cámaras del país en un clima de cautela pero con una agenda propositiva. La pregunta que flota en los pasillos es clara: ¿Cómo transita la industria de la madera y mueble el puente hacia la recuperación que promete el Ejecutivo Nacional?

Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene que la salida de la recesión está a la vuelta de la esquina —apuntalada por el crecimiento de las exportaciones y la atracción de grandes inversiones—, las PyMEs madereras enfrentan una realidad compleja. Con el mercado interno resentido, el Congreso busca analizar alternativas para mejorar la competitividad y la calidad, factores determinantes para cumplir con el mandato del nuevo modelo: exportar o perecer.

César Federici, presidente de la Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez (CIMA) y del Centro Tecnológico del Mueble (CTM), destacó ante medios de prensa locales la relevancia del evento: «Este encuentro permite mostrar a todo el país la importancia de la industria del mueble en nuestra comunidad y su rol estratégico a nivel nacional».

La actividad comenzó este jueves con visitas técnicas a empresas de la región, donde los participantes pudieron observar de cerca cómo las fábricas locales están adaptando sus procesos para resistir la caída de la demanda interna.

Los ejes del cronograma:

Viernes 8: Apertura oficial con autoridades gubernamentales y una mesa clave sobre coyuntura económica. Se presentará el laboratorio de calidad del CTM, una herramienta institucional diseñada para que las PyMEs alcancen estándares internacionales.

Sábado 9: Presentación de conclusiones y perspectivas para el segundo semestre del año.

¿Hacia dónde va la industria?

Desde FAIMA subrayan que cada Congreso es una oportunidad para «proyectar el futuro». En esta edición, el foco está puesto en la remanufactura y la innovación. Ante un modelo que busca desregular y abrir la economía, el sector maderero apuesta a fortalecer sus instituciones intermedias —como FUDECA y el CTM— para no quedar rezagado.

La expectativa es que el Congreso arroje un diagnóstico preciso de la cadena foresto-industrial y defina si el sector está en condiciones de aprovechar la «salida rápida» que plantea el gobierno o si se requieren medidas de alivio urgentes para sostener los puestos de trabajo en el corto plazo.

«Innovación y desarrollo» parecen ser las palabras prioritarias para una industria que, desde el centro del país, busca transformar la crisis en el impulso definitivo hacia su inserción global.

Cañada de Gómez, como Capital Provincial del Mueble, concentra uno de los entramados de PyMEs madereras más densos de la Argentina, lo que convierte a este Congreso en un termómetro real de la economía de la clase media industrial.

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