Un planeta cada vez menos habitable: el calor extremo reduce cada vez más las horas seguras para vivir y trabajar en el mundo

Una investigación internacional liderada por científicos de The Nature Conservancy advierte que el cambio climático está reduciendo el tiempo en que las personas pueden trabajar o realizar actividades cotidianas de forma segura en algunas regiones. En algunos lugares, incluso permanecer a la sombra puede representar un riesgo para la salud.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: con información de Periodistas x el Planeta y Environmental Research

ESTADOS UNIDOS (12/3/2026).- El aumento sostenido de las temperaturas provocado por el cambio climático está transformando la vida cotidiana en muchas regiones del mundo. Según un estudio global liderado por científicos de The Nature Conservancy y publicado en la revista Environmental Research: Health, el calor extremo ya limita de forma significativa la capacidad de las personas para vivir, trabajar o realizar actividades básicas al aire libre.

La investigación advierte que, en determinadas condiciones de temperatura y humedad, incluso actividades leves -como barrer el suelo a la sombra- pueden representar un riesgo para la salud.

El análisis se centra en lo que los investigadores denominan “graves limitaciones de habitabilidad”, situaciones en las que el cuerpo humano tiene dificultades para regular su temperatura durante cualquier tipo de actividad física.

El tiempo de exposición al calor se duplicó

Los datos muestran que la exposición al calor peligroso ha aumentado de manera notable desde mediados del siglo pasado.

En la década de 1950, los adultos jóvenes de entre 18 y 40 años enfrentaban en promedio 25 horas anuales de condiciones de calor extremo que limitaban la actividad física. Desde 2014, esa cifra se duplicó hasta alcanzar aproximadamente 50 horas al año.

El impacto es mucho mayor en los adultos mayores.

Las personas mayores de 65 años estaban expuestas a unas 600 horas al año de riesgo relacionado con el calor en la década de 1950. En la última década, ese número ascendió a unas 900 horas anuales, lo que equivale a cerca del 10% de todas las horas del año.

Esto significa que, durante más de un mes completo de horas diurnas acumuladas, las condiciones climáticas pueden volver peligrosas las actividades al aire libre.

Un problema que afecta a todo el planeta

En 2024, el año más caluroso jamás registrado, más del 43% de los adultos jóvenes y casi el 80% de los adultos mayores experimentaron períodos en los que el calor y la humedad limitaron gravemente la habitabilidad.

En 1950, esas proporciones eran del 27% y el 70%, respectivamente.

En América Latina, el estudio también detectó un deterioro generalizado en las condiciones de habitabilidad vinculadas al calor.

Entre los países con mayor cantidad de horas anuales de riesgo para adultos mayores se encuentran:

· Belice: 1.177 horas

· Cuba: 1.037 horas

· Paraguay: 854 horas

· Guayana: 774 horas

En otros países el aumento fue especialmente acelerado. En Panamá, por ejemplo, las horas de riesgo casi se duplicaron, pasando de 275 a 552.

En República Dominicana el incremento fue del 124%, mientras que en Guayana superó el 120%.

El trabajo al aire libre cada vez más limitado

El calor extremo siempre ha sido un factor de riesgo para quienes trabajan al aire libre. Sin embargo, los investigadores advierten que ahora incluso actividades físicas moderadas o ligeras pueden volverse peligrosas.

Subir escaleras, caminar o realizar tareas domésticas puede resultar riesgoso cuando se combinan altas temperaturas y elevada humedad, ya que el cuerpo pierde la capacidad de enfriarse de forma eficiente.

En algunas regiones tropicales y subtropicales, el calor extremo limita la actividad al aire libre de los adultos mayores durante entre un cuarto y un tercio del año.

Leer más: