Estancias ganaderas de Tierra del Fuego se suman al programa Paisaje Productivo Protegido

La expansión del programa, que promueve producción en equilibrio con la conservación de la biodiversidad, llegó a Tierra de Fuego, tras la incorporación de las estancias ganaderas El Roble, Pirinaica y San Pablo. El PPP ya cuenta con 63 empresas adheridas en Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay y alcanza más cerca de 3 millones de hectáreas, de las cuales más del 40% corresponde a áreas naturales que las empresas protegen a escala de paisaje.

Fuente: ProYungas

TIERRA DEL FUEGO (9/12/2025).- Con la incorporación de los establecimientos ganaderos El Roble, Pirinaica y San Pablo, el Programa PPP extiende su alcance al territorio austral de Argentina y del mundo.

A pesar de contar con los ecosistemas mejor conservados de toda la Argentina, las condiciones climáticas extremas de Tierra del Fuego y su ubicación geográfica, incrementan la vulnerabilidad de estos ecosistemas frente a impactos naturales y humanos.

En este contexto, el Programa Paisaje Productivo Protegido (PPP) lleva adelante ProYungas, puede jugar un rol fundamental a la hora de implementar estrategias de manejo y conservación sostenibles en el largo plazo, ya que tiene por objetivo generar un modelo de gestión del territorio que integra la producción con la conservación de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos asociados.

Paisajes Productivos Protegidos es un programa que busca equilibrar la producción y la conservación, promoviendo que las acciones del sector privado integren la protección ambiental en su modelo de gestión.

Actualmente, el programa cuenta con 63 empresas adheridas en Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay y alcanza más cerca de 3 millones de hectáreas, de las cuales más del 40% corresponde a áreas naturales que las empresas protegen a escala de paisaje, logrando demostrar que el sector productivo puede ser y es parte de la solución en la preservación de la naturaleza.

Tierra del Fuego cuenta con una superficie de 2,07 millones hectáreas, de las cuales el 58,4% están en el sector privado. En esta superficie existen 712.406 hectáreas de bosque nativo (52% en manos del sector privado), que están desigualmente conservadas dentro del sistema de áreas protegidas.

Por otra parte, la mayor biodiversidad de la provincia se encuentra en predios privados.

Es por ello, que es imposible pensar en una gestión ambiental sostenible para la provincia sin la participación del sector privado. Los productores ganaderos en Tierra del Fuego hacen un uso extensivo del paisaje, alternando pastoreos entre potreros a lo largo del año, manteniendo las pasturas naturales y la superficie del bosque nativo.

“Desde el inicio del programa Paisaje Productivo Protegido tuvimos la ambición de expandir el concepto más allá de las fronteras del Norte Grande y siempre vimos a Patagonia como un lugar ideal donde se produce y se conserva naturaleza en extensiones inmensas. En ese sentido, este aporte de productores de Tierra del Fuego no hace más que certificar esa visión de que la actividad ganadera, tanto ovina como de ganado vacuno, puede desarrollarse en armonía con la conservación del rico patrimonio natural, en este caso del territorio austral”, destaca Alejandro Brown, presidente de ProYungas.

Con apoyo de la Asociación Rural de Tierra del Fuego y el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC CONICET), recientemente se formalizó la incorporación al programa PPP de los establecimientos El Roble, Pirinaica y San Pablo, alcanzando en total una superficie de más de 40 mil hectáreas.

Estancia El Roble: Propiedad de la familia Pechar es una de las más tradicionales de la Isla, ubicada a escasos 44 km de la ciudad de Río Grande, es sede de la Fiesta Provincial del Ovejero desde 1975. La estancia de 13.159,7 ha es gestionada por Verónica Pechar, quien promueve una ganadería responsable, mejorando su hacienda dentro de la Asociación Argentina Criadores de Hereford, y bajo un esquema de ganadería regenerativa.

El establecimiento cuenta con 42% de su superficie cubierta por bosques nativos, que son monitoreados por el CADIC CONICET, con quienes ha establecido parcelas permanentes de muestreo de esquemas silvopastoriles y de conservación desde 2017.

Estancia Pirinaica: Propiedad de Jorge Sevillano y Silvia Martínez, se encuentra ubicada a 104 km de Río Grande, y pertenece a la familia desde el año 1983. El establecimiento de 21.658,6 ha incluye bosques de Nothofagus pumilio (lenga) y N. antarctica (65%) alternados con turberas y arbustales (7%), y pastizales con un excelente estado de conservación. La estancia apostó fuertemente a la mejora genética de sus animales con el apoyo de la Asociación Argentina Criadores de Hereford, y su cabaña destaca por los premios obtenidos y la calidad de los toros destinados a la reproducción.

Asimismo, a partir de la mejora genética se optimiza el uso de los recursos para la ganancia de peso en los animales de hasta un 20%.

En términos de conservación, el establecimiento mantiene una estrecha relación con el CADIC CONICET, con quienes ha establecido parcelas permanentes y estudios de herbivoría diferencial con las especies nativas, ej. Lama guanicoe (guanaco).

Estancia San Pablo: ubicada a 113 km de la ciudad de Río Grande cuenta con una larga historia de uso, que ha dejado huella en los paisajes que gestiona. Sin embargo, varias investigaciones han determinado que los bosques nativos de la Estancia guardan algunas especies de plantas que no han sido identificadas en otros bosques de la Isla (ej. Arachnitis uniflora, flor de la araña, una planta parásita sin clorofila), siendo necesario establecer acciones de manejo responsable, como el que lleva adelante su propietaria, Lucila Apollinaire, quien además preside la Asociación Rural de Tierra del Fuego.

La estancia, de 5.950,3 hectárea, posee un 52% de su superficie cubierta de bosques nativos y un 8% de turbales y arbustales, y cuenta con una estrecha relación con varias instituciones científicas, incluyendo al INTA y al CADIC CONICET, con quienes ha establecido parcelas permanentes de muestreo de esquemas silvopastoriles desde 2009, siendo los estudios más antiguos de la Isla en la temática.

Por otra parte, la estancia es un referente en agroturismo, recibiendo a visitantes interesados en la historia ganadera, el uso sostenible y la naturaleza del fin del mundo.