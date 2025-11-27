El «Árbol de papel»: un tesoro natural del norte argentino a conservar

Vanina Chifarelli y Enrique Roger, investigadores y docentes de la de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (FCF-UNSE) advierten de la situación crítica de la especie Cochlospermum tetraporum Hallier, incluida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su Lista Roja de Especies Amenazadas, categorizándola en peligro. En este artículo, presentan los resultados preliminares de un ensayo de germinación con tres tratamientos diferentes, evaluando cuál favorece mejor la emergencia de plántulas y discutiendo los factores que afectan su supervivencia posterior.

SANTIAGO DEL ESTERO (Noviembre 2025).- En el corazón del norte argentino, donde los paisajes se entrelazan con una biodiversidad asombrosa, se alza un árbol fascinante y poco conocido: el «Árbol de papel o Palo papel» (Cochlospermum tetraporum Hallier).

Este singular representante de la familia Bixaceae (antes incluido en las Cochlospermaceae) habita los trópicos secos de Bolivia, Paraguay, y en Argentina resiste en enclaves de las provincias de Salta y Jujuy.

Es una especie que se encuentra en el Chaco Serrano y en el ecotono Chaco-Yungas, zonas donde confluyen ecosistemas que enriquecen su valor ecológico.

A pesar de su porte imponente (puede superar los 12 metros de altura), es una especie rara y poco estudiada. Sus poblaciones son escasas, dominadas por individuos adultos, lo que plantea interrogantes críticos: ¿Cómo se regenera? ¿Puede recuperarse de incendios o perturbaciones humanas? .

Estas incógnitas, entre otras, resaltan la urgencia de realizar investigaciones que permitan conocer su biología, ecología y conservación.

Su ciclo de vida es un espectáculo natural. Entre septiembre y diciembre, sus copas estallan en un amarillo anaranjado vibrante, gracias a sus flores llamativas (Figura 1), que luego dan paso a frutos capsulares globosos hacia marzo. Estas flores y hojas son un banquete para aves autóctonas, como loros, que encuentran en él refugio y alimento.

Figura 1. El árbol de papel en fase de floración.

Lo que lo hace verdaderamente inconfundible es su corteza lisa, de tonos café amarillentos a verdosos, que se desprende en láminas similares al papel madera (Figura 2).

Esta peculiaridad no solo le otorga una belleza única, sino que también ha sido aprovechada por comunidades locales para elaborar fibras resistentes, usadas históricamente como sogas.

Figura 2. Corteza en láminas característica del Palo papel

El Árbol de papel es una especie endémica de la región, que crece en manchones aislados sobre cerros bajos con suelos alcalinos y yesíferos.

Su distribución en Salta y Jujuy es fragmentada y reducida, lo que sugiere un carácter relíctico, vestigio de una distribución más amplia en el pasado y que ha sido seleccionada para ser distinguida como Árbol provincial en la primera de esas provincias.

Lamentablemente, su situación es crítica. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo ha incluido en su Lista Roja de Especies Amenazadas, categorizándola en peligro. También figura en el libro «Los que se van», una obra declarada de Interés Nacional que documenta especies argentinas en riesgo.

Las amenazas que lo acechan son las mismas que desafían a gran parte de nuestra biodiversidad: incendios, expansión agrícola-ganadera y tala indiscriminada.

Afortunadamente, en los últimos años ha ganado atención el interés en su conservación. En 2020, gracias a gestiones de Salta y Jujuy, el Congreso Nacional lo declaró Monumento Natural, una figura de protección bajo la Ley General del Ambiente 25.675, el Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU y la Ley 22.351 de Parques Nacionales.

Este es un avance crucial, ya que muchas especies en peligro carecen de acciones concretas por ser consideradas «poco carismáticas». Sin embargo, el Árbol de papel, con su belleza ornamental y singularidad, tiene el potencial de convertirse en un emblema de conservación.

A pesar de su indudable importancia, esta especie enfrenta desafíos en su regeneración natural, especialmente en etapas tempranas. La baja supervivencia de plántulas limita su establecimiento en el medio natural, lo que ha motivado este estudio sobre los métodos de germinación y crecimiento inicial más apropiado.

En este artículo, se presentan los resultados preliminares de un ensayo de germinación con tres tratamientos diferentes, evaluando cuál favorece mejor la emergencia de plántulas y discutiendo los factores que afectan su supervivencia posterior.

Metodología del Ensayo de Germinación

Durante 2013-2023 se recolectaron semillas de Cochlospermum tetraporum del predio del Jardín Botánico “Ing. Lucas Roic” de la Facultad de Ciencia Forestales de la UNSE (Santiago del Estero, Argentina). Para evaluar su potencial de germinación, se realizaron tres tratamientos:

1. Tratamiento 1: Escarificación mecánica (lijado suave de la cubierta seminal).

2. Tratamiento 2: Remojo en agua tibia (24 horas a 30°C).

3. Tratamiento 3: Testigo (semillas sin tratamiento).

Se implementó un diseño experimental completamente aleatorizado, utilizando 50 semillas por tratamiento para garantizar la robustez estadística (Figura 3).

Las unidades experimentales consistieron en bandejas de poliestireno expandido (telgopor) forradas con papel absorbente estéril humedecido, las cuales fueron selladas individualmente con bolsas plásticas transparentes para mantener un microambiente con humedad constante.

Figura 3. Frutos capsulares globososy semillas de Palo papel

Pre-tratamiento de semillas:

Antes de la siembra, todas las semillas fueron desinfectadas mediante inmersión en hipoclorito de sodio al 1% (v/v) durante 2 minutos, seguidas de tres enjuagues con agua destilada para eliminar residuos químicos.

Las bandejas se colocaron en una cámara de germinación con los siguientes parámetros regulados:

· Temperatura: 25–30°C (rango óptimo para especies tropicales y subtropicales)

· Humedad relativa: 70% (±5%)

· Fotoperíodo: 12 h luz/oscuridad

Monitoreo y registro de datos:

Las condiciones ambientales se verificaron tres veces al día (mañana, tarde y noche) mediante termómetro e higrómetro digital calibrados. Diariamente se registró:

· Número de semillas germinadas (criterio: emergencia de radícula ≥2 mm)

· Incidencia de hongos o anomalías

· Humedad del sustrato (re-humectación con agua destilada según necesidad)

El ensayo tuvo una duración de 30 días, período establecido según la curva de germinación esperada para la especie en estudio. Todos los tratamientos fueron identificados con etiquetas resistentes a la humedad para evitar confusiones.

Los Resultados del ensayo de germanización se presentan en la siguiente Tabla:

El remojo en agua tibia (24 hs, a 30°C) mostró la mayor eficiencia, acelerando la germinación y aumentando su porcentaje. La escarificación mecánica en agua también mejoró la germinación respecto al testigo, pero fue menos que el remojo en agua tibia.

A pesar del éxito en la germinación, las plántulas enfrentaron una alta mortalidad en las primeras semanas, sin que se haya podido definir los motivos.

Los resultados indican que el remojo en agua tibia es el método más efectivo para mejorar la germinación del “árbol de papel”. Sin embargo, la supervivencia de las plántulas sigue siendo un reto.

Por lo que recomiendan la protección post-germinación, un riego controlado en las etapas iniciales y la reforestación asistida en áreas con menor competencia vegetal.

Se puede concluir que el palo papel es una especie clave para la restauración ecológica, pero su conservación requiere no solo optimizar la germinación, sino también garantizar el establecimiento de las plántulas a campo.

Difundir su existencia es el primer paso para conservarlo. Al ser una especie poco difundida se desconoce esta maravilla natural que habita nuestro territorio. Al dar a conocer su historia, ecología y valor, se fomentará su protección activa.

Autores:

Vanina Chifarelli . Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales, Av. Belgrano (s) 1912. 4200 Santiago del Estero, Argentina. E-mail: vaniniachifarelli@gmail.com

Roger . Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales, Jardín Botánico “Ing. Ftal. Lucas D. Roic” FCF-UNSE. Profesor Adjunto de Botánica Forestal. Director del Jardín Botánico de la FCF-UNSE. eroger@unse.edu.ar

