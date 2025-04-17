Últimas noticias

Encuentro “PyMEs en Acción – NEA”: análisis económico, networking y casos reales para potenciar el crecimiento empresarial

Patricia Escobar
Por Patricia Escobar
El miércoles 7 de mayo, Posadas será sede del encuentro “Economía Argentina: PyMEs en Acción – NEA”, organizado por IERAL NEA. Con destacados referentes del sector público y privado, se abordarán las claves para fortalecer la gestión empresarial en tiempos de cambio. Por el sector forestal, de un panel participará Silvina Oliva, directiva del aserradero Valerio Oliva Forestal.

 

MISIONES (17/4/2025).-En un contexto donde el acceso a información precisa y análisis riguroso puede marcar la diferencia para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) sede NEA impulsa el evento “Economía Argentina: PyMEs en Acción – NEA”.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 7 de mayo en el Hotel Julio César de la ciudad de Posadas, de 16 a 19 horas, y se propone como un espacio de diálogo, reflexión y generación de oportunidades para empresarios, emprendedores y profesionales del sector productivo.

Participarán expositores de primer nivel:

  •       Osvaldo Giordano – Presidente IERAL
  •       Federico Fachinello – Ministro de Industria de Misiones
  •       Gerardo Alonso Schwarz – Economista Jefe IERAL NEA
  •       Marcelo Capello – Vicepresidente IERAL

Además, un conversatorio imperdible con experiencias reales que están transformando PYMES de la región, desde la mirada de:

  • -Nicolás Guelman | PLASTIMI
  • -Patricia Duran Vaca | TURISMO CUENCA DEL PLATA
  • -Silvina Oliva | VALERIO OLIVA FORESTAL

El objetivo del evento es brindar herramientas concretas para la toma de decisiones estratégicas en un escenario económico desafiante, fortaleciendo así la competitividad de las PYMES del NEA.

Cupos limitados – Inscribipción:

https://forms.gle/isWL1a1MZxmwHQ8MA

