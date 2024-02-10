Últimas noticias

Opinión

Otras notas de opinión
Inversiones

Corrientes | Acon Timber invertirá USD 400 millones para desarrollar la segunda etapa del mega aserradero instalado en Virasoro

Patricia Escobar
Por Patricia Escobar
2375

Nicolás Crisp, y los inversionistas austríaco – belgas, Gerald Schweighofer y Airy de Murga, en representación de la empresa se reunieron con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo Juan Pazo, para anunciar la realización de las inversiones que generarán la posibilidad de creación de 700 nuevos puestos de trabajo.

 

Fuente: Secretaria de Bioeconomía

 

BUENOS AIRES (10/2/2024).- El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Juan Pazo, se reunió este viernes en el Palacio de Hacienda con representantes de la empresa procesadora de madera Acon Timber, quienes anunciaron inversiones por USD 400 millones. Este financiamiento permitirá desarrollar la segunda etapa de un aserradero en Corrientes y crear 700 nuevos puestos laborales.

Durante el encuentro, en el que también participó el subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable, Pedro Vigneau, se destacaron las oportunidades que ofrece el país en el marco de las reformas económicas que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Además, se dialogó sobre la situación del sector maderero y su potencial exportador.

Acon Timber es una empresa procesadora de madera ubicada en la ciudad correntina de Gobernador Virasoro. Allí, funciona un espacio de producción de última generación que fabrica productos de madera de alta calidad para clientes de todo el mundo.

La planta Acon Timber está diseñada para procesar troncos de pino, provenientes de plantaciones gestionadas de manera sostenible. Las especies de madera procesadas serán Pinus taeda y Pinus elliottii. Es el aserradero más grande del país y el más moderno de Latinoamérica, que desde Argentina posicionará a nivel global la madera de la región.

La empresa conjunta ya ha invertido más de US$100 millones, de una inversión total de US$250 millones, para la construcción de la primera fase de lo que será el complejo forestal-industrial más grande del país.

Acon Timber tiene previsto exportar 1.000 contenedores mensuales para 2025.

El proyecto, que se encuentra en las etapa de prueba de su puesta en marcha desde diciembre, cuenta con 20 hectáreas de área industrial total y 60 mil metros cuadrados de área cubierta, en la que procesará un total de 650 mil m3 de troncos al año de productores locales.

El 100% de su producción se exportará a más de 70 países del mundo. La planta está diseñada para procesar troncos de pino de plantaciones regionales.

 

Noticia relacionada 

Desde Corrientes, el nuevo mega aserradero de inversores austríaco belga proyecta exportar parte de su producción vía Puerto Posadas

 

 

 

Artículo anterior
Misiones | Principio de acuerdo salarial para guardaparques garantiza la atención al público en los Parques Provinciales
Artículo siguiente
Más madera | La cocina moderna, sencilla y natural es tendencia en 2024
Patricia Escobar
Patricia Escobar

Artículos relacionados

Fuente de información forestal, foresto-industrial y ambiental de Argentina y América Latina

Contacto

Director: Marcelo Almada 
Contacto: gerencia@argentinaforestal.com 

Grupo Misiones Online.Com SA 
Tel: +54 (0376) 4425800 

Editora/periodista : Patricia Escobar 
Contacto: redaccion@argentinaforestal.com 
Cel: (+54)9 376 15 4 131636

Categorías

AF JovenAF Mujeres ForestalesAgenda ForestalAmbienteAves del MundoBiodiversidadCambio ClimáticoConservaciónConstruir con MaderaContenido PatrocinadoCosta RicaDestacadasEducaciónEnergías RenovablesGalería de videosGuia ForestalInstitucionalesLegislación y proyectosManejo de FuegoMemorias&ReconocimientosOpiniónParques NacionalesPrecios de Productos ForestalesPueblos OriginariosReservas Naturales PrivadasSaludSur ForestalTecnologías
Valor Ambiental

redaccion@argentinaforestal.com | ventas@argentinaforestal.com | lectores@argentinaforestal.com | gerencia@argentinaforestal.com
Dirección | Troazzi S/N - Posadas - Misiones