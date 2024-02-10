Más madera | La cocina moderna, sencilla y natural es tendencia en 2024

Las cocinas de madera están de moda y, al mismo tiempo, conservan una belleza atemporal. Entre las principales tendencias para el 2024 se destaca el uso de los tonos de la madera, que llega con gran fuerza para ser protagonista del diseño. Se le reconoce su capacidad de adaptación y continuidad como material.

ARGENTINA (Febrero 2024).- Cada vez buscamos más naturalidad en nuestro entorno, tanto en nuestros hábitos como en los productos que usamos, y nuestro hogar puede armonizar en este sentido con más madera como material para el diseño interior. La cocina es un lugar especial y este material puede aportar un toque de naturalidad y estilo, moderno y sencillo.

Entre las principales tendencias para el 2024 se destaca el tono de madera, que llega con gran fuerza para ser protagonista del diseño. Se le reconoce su capacidad de adaptación y continuidad como material.

Uno de los motivos por lo que el material de madera triunfa es por su estética atemporal y su carácter acogedor. Con ello, se convierte en un material que está siempre de moda y facilita las combinaciones con otros materiales.

Ideas con madera

La pureza de líneas es decisiva a la hora de decorar una cocina de estilo moderno. Las superficies visualmente muy limpias, un salpicadero de cristal, paredes blancas y suelo de parqué laminado crean una agradable continuidad entre los espacios.

La madera como material para combinar acabados, diseño y decoración le da un toque moderno a la cocina. Se adapta a la perfección a cualquier cocina y da mucho juego porque se puede usar para el mobiliario, el piso, el techo, la barra del desayunador, o bien como superficie para pintar.

Se puede poner un panel en la pared, o bien directamente toda una pared con muebles de madera.

La cocina con muebles diseñados y realizados con madera combinados con mármol hacen a un ambiente moderno.

Otra opción es el piso con acabado hidráulico y los detalles en negro, claves para conseguir un punto moderno en una cocina de madera.

Con guiños industriales

Las cocinas de madera han vuelto, pero no como las que conocíamos. Ahora sus frentes son lisos y huyen de los ornamentos innecesarios. El toque moderno lo ponen el grifo negro y la puerta corredera de cristal sobre rieles.

La combinación de blanco y negro funciona a la perfección en cocinas modernas o de diseño logrando en su interior la modernidad con los muebles.

Las cocinas blancas son otra opción que jamás pasan de moda. Así que una cocina blanca, siempre será moderna. ¡Sobre todo si tiene a la madera como protagonista!

Las estructuras de madera, que actualmente se pueden utilizar para levantar edificios de cinco plantas en 10 días. Según recientes investigaciones llevadas a cabo en un conjunto arqueológico encontrado en África, el primer uso de la madera en la construcción supera el medio millón de años, mucho antes de poder considerarnos como seres humanos.

Los últimos avances en la producción de distintos tipos de madera maciza y su gran acogida por parte de arquitectos de todo el mundo, e invitan a ampliar sus usos y confiar en ella frente a materiales como el acero o el hormigón.

En el último siglo estos han sido los absolutos protagonistas del sector, propiciando el crecimiento resistencia y altura de los edificios. Sin embargo, más allá de nuevas mezclas y procesos, en general su producción es más cara que la de la madera, no son renovables y su huella de carbono combinada representa más del 10% de las emisiones mundiales.

Ventajas

· Precio. Tienen opciones más económicas aunque su costo final va a depender siempre de la madera elegida. Pero en líneas generales, su valor por metro suele ser bastante menor que el de sus primas en piedras naturales o sintéticas.

Tienen opciones más económicas aunque su costo final va a depender siempre de la madera elegida. Pero en líneas generales, su valor por metro suele ser bastante menor que el de sus primas en piedras naturales o sintéticas. · Versatilidad. No importa el estilo decorativo que predomine en la cocina: la madera se adapta con facilidad a cualquier impronta, desde la más clásica hasta la más vanguardista.

No importa el estilo decorativo que predomine en la cocina: la madera se adapta con facilidad a cualquier impronta, desde la más clásica hasta la más vanguardista. · Calidez. No hay como la madera para imprimirle a este ambiente tradicionalmente blanco y frío una cuota de calidez. La presencia de una mesada de madera hace subir el termómetro tanto a nivel estético como emocional, ya que logra crear una atmósfera relajada y acogedora.

No hay como la madera para imprimirle a este ambiente tradicionalmente blanco y frío una cuota de calidez. La presencia de una mesada de madera hace subir el termómetro tanto a nivel estético como emocional, ya que logra crear una atmósfera relajada y acogedora. · Nunca pasa de moda . Es un material atemporal y siempre seguirá vigente.

. Es un material atemporal y siempre seguirá vigente. · Resistencia al agua. Con el tratamiento adecuado (barniz o laca) puede soportar sin problemas la humedad y el agua

Fuente: con información de portal El Mueble, Revista Para Ti, Mi casa Revista, Cocina Integral