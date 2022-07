Desarrollo en transición en América Latina: desde la CEPAL instan a los países de la región a implementar políticas que permitan el efectivo cumplimiento de los ODS

El financiamiento para el desarrollo, la seguridad alimentaria, la transición energética, la gestión integrada de los desastres naturales y la acción climática deben ser políticas habilitantes que permitan el efectivo cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), coincidieron Mario Cimoli, secretario ejecutivo Interino de la CEPAL y Arnoldo André Tinoco, canciller de Costa Rica. Ambas autoridades expusieron en un evento paralelo virtual sobre Desarrollo en Transición.

Fuente: CEPAL

CHILE (14/7/2022).- El financiamiento para el desarrollo, la seguridad alimentaria, la transición energética, la gestión integrada de los desastres naturales y la acción climática deben ser políticas habilitantes que permitan el efectivo cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), afirmó Mario Cimoli, secretario ejecutivo Interino de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante una sesión del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 2022, dedicada a escuchar los mensajes provenientes desde las regiones.

El máximo representante de la CEPAL participó en el segmento titulado “Mensajes desde las regiones: Acción regional y aprovechamiento de los marcos regionales para apoyar a los países en el camino hacia la recuperación y la reconstrucción de los efectos devastadores de la pandemia” (Messages from the Regions: Regional action and leveraging regional frameworks to support countries on the road to recovery and rebuilding from the devastating impacts of the pandemic).

Junto a Cimoli participaron también Armida Salsiah Alisjahbana, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP); Rola Dashti, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO); Vera Songwe, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para África (CEPA), y Olga Algayerova, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para Europa (CEPE).

A nombre de los países de América Latina y el Caribe intervino Arnoldo André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, en su calidad de Presidente de la CEPAL y de la quinta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, realizada del 7 al 9 de marzo de 2022 en San José, quien presentó las principales conclusiones y recomendaciones del último encuentro de la plataforma regional.

En su intervención, el Canciller destacó la importancia del fortalecimiento del diálogo político y la cooperación regional para una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente, y subrayó que los 33 países de América Latina y el Caribe reafirmaron su compromiso de implementar efectivamente la Agenda 2030 y expresaron que es crucial llegar primero a los más rezagados y empoderar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, dio cuenta de la presentación del quinto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región, titulado Una década de acción para un cambio de época, preparado por la CEPAL.

Por su parte, Mario Cimoli advirtió que a solo ocho años de que se cumpla el plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los desafíos estructurales para su implementación aumentaron en un contexto de múltiples crisis. En este contexto, señaló, es urgente la implementación de políticas habilitantes que permitan su efectivo cumplimiento.

“Tanto la importancia de los ODS como las dificultades para su cumplimiento son claras. Sin financiamiento para el desarrollo y sin espacio fiscal para las economías de América Latina y el Caribe y los países de ingreso medio será imposible”, precisó.

El Secretario Ejecutivo Interino de la CEPAL añadió que es imperativo garantizar la seguridad alimentaria y manejar el aumento acelerado de los precios de los alimentos que la región está experimentando. Asimismo, subrayó la importancia de la cooperación internacional para la implementación de la transición energética en las economías en desarrollo que se encuentran bajo presión sobre precios y con una deuda histórica que no pueden saldar.

Previamente, ambas autoridades participaron en un evento paralelo virtual al Foro Político de Alto Nivel organizado por el Gobierno de Costa Rica y la CEPAL, donde los participantes destacaron el carácter multidimensional del desarrollo y la importancia de la acción multilateral, y reafirmaron al Desarrollo en Transición como el nuevo paradigma para la cooperación internacional.

La reunión titulada “Hacia una recuperación inclusiva y sostenible en América Latina y el Caribe – La Agenda 2030 a través del lente del desarrollo en transición”, incluyó un panel de discusión en el cual participaron Félix Ulloa, Vicepresidente de El Salvador; Marina Sereni, Viceministra de Relaciones Exteriores de Italia; Ragnheidur Árnadóttir, Directora del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y Enrique O’Farrill-Julien, Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AGCI (en representación de la Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola). Como invitados especiales enviaron también un saludo grabado Jutta Urpilainen, Comisionada de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, y Santiago Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina.

En el encuentro, los participantes coincidieron en reafirmar el concepto de “Desarrollo en Transición” como un nuevo paradigma de la cooperación internacional, para que esté guiada por el reconocimiento del carácter multidimensional y continuo de los procesos de desarrollo y las especificidades de los países de América Latina y el Caribe, transitando hacia alianzas basadas en agendas compartidas adaptadas a las necesidades específicas de los países y con el objetivo de abordar las brechas estructurales de desarrollo, contribuyendo a la generación de bienes públicos regionales y globales.

“La nueva realidad es una posibilidad de cambio y de elevar la ambición común en un gran impulso de cooperación internacional enfocada en una recuperación resiliente y sostenible que atienda las urgentes necesidades de las personas. Nuestro principal desafío debe ser que nadie se quede atrás. Es por ello que debemos seguir abogando por una transformación que adapte nuestros sistemas de cooperación y financiamiento al desarrollo a los objetivos y metas acordadas en la Agenda 2030, para propiciar una verdadera recuperación”, declaró el Canciller Tinoco en la inauguración de la reunión.

Por su parte, Cimoli indicó que la necesidad de repensar la cooperación es un imperativo que está siendo abordado dentro del sistema de la ONU y con los países. El Desarrollo en Transición, que cruza a América Latina y el Caribe, está en la agenda internacional y se está discutiendo, puntualizó.

“A nosotros nos parece importante enfrentar lo que viene. Bien lo ha dicho la CEPAL y lo dirá nuevamente en su período de sesiones, que se realizará en Argentina en octubre: la reconstrucción o recomposición de otro modo de repensar la globalización y el multilateralismo considera a las economías de ingreso medio, o el proceso de desarrollo como algo en transición, donde no únicamente el producto interno lo puede medir, nos parece un tema extremadamente relevante”, dijo Cimoli.

El alto funcionario de las Naciones Unidas también remarcó que la alianza entre Europa y América Latina y el Caribe juega un papel crucial, de entendimiento, porque es ahí donde nació el concepto de Desarrollo en Transición. “La región está trabajando por una mayor integración”, enfatizó.

Finalmente, el Secretario Ejecutivo Interino de la CEPAL, acompañando por la Directora de la Sede subregional de la CEPAL para el Caribe, Diane Quarless, se reunió con los Embajadores y representantes permanentes de los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) ante la ONU. Dialogaron sobre las prioridades del programa de trabajo de la Comisión en la subregión, con énfasis en las iniciativas en materia de financiamiento para el desarrollo sostenible, vulnerabilidad y acción climática y estadísticas.