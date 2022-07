Misiones debate proyecto de Ley que prohibirá el uso del glifosato | La CEM, APICOFOM y AMAYADAP plantearon al gobierno provincial las problemáticas que afectan al sector productivo 

El empresario Guillermo Fachinello (APICOFOM), Abel Gauto Fechner (AMAYADAP), acompañados por el presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, fueron recibidos por el ministro de Coordinación de Gabinete del Gobierno de Misiones, Ricardo Wellbach, para analizar diversas problemáticas que afectan a la foresto industria en particular y al sector agro productivo en general

MISIONES (11/7/2022).- El presidente de la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes (APICOFOM), Guillermo Fachinello, explicó que en la reunión que se mantuvo con el Ministro de Coordinación de Gabinete de la provincia de Misiones, Ricardo Wellbach, se analizaron muchas problemáticas que hoy afectan a la foresto industria en particular y al sector agro productivo en general.

A través de un comunicado de prensa, informaron que del encuentro participaron el presidente de la AMAYADAP, Abel Gauto; el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene; y por APICOFOM, Cristina Ryndydz y Guillermo Fachinello.

La APICOFOM y AMAYADAP integra la Confederación Económica de Misiones. Foto Archivo reunión sector productivo ante el proyecto de Ley de Prohibición de Uso del Glifosato, realizada el 29 de junio.

Proyecto de prohibición de uso de glifosato

Un tema central fue el referido al tratamiento de la iniciativa legislativa mediante la cual se prohibiría el uso de glifosato en el territorio provincial: “Esta serie de encuentros que venimos realizando se da porque hay mucha presión de parte de los productores en general, todos preocupados porque una medida de este tipo nos afectará seriamente, y hoy no sabemos cómo seguir trabajando ni a qué costo; pero además, hemos trabajado mucho buscando nuevos mercados internacionales, promoviendo y haciendo certificaciones que -entre otros ítems- requiere la trazabilidad de la materia prima, y no podemos incluir el uso de productos no aprobados internacionalmente”, explicó Fachinello.

En caso que se sancione la ley que se prohíba el uso del glifosato, la preocupación es que aún no se sabe cuáles serán los productos alternativos que lo reemplazarán y si estos cumplen con los requisitos internacionales.

Para Fachinello, es recomendable considerar una aplicación progresiva de la normativa, es decir, desde la vigencia de la ley establecer “recién dos años después de que haya un producto alternativo certificado, sino se tornará inviable la foresto industria y varias otras cadenas productivas”, indicó.

Seguido, ponderó el diálogo público-privado para lograr consenso y encontrar en la propuesta puntos de acuerdo, “pero hoy nos sentimos olvidados en el tratamiento de esta iniciativa. Somos productores que trabajamos todos los días, no hacemos política pero nos parece que tenemos que tener participación en estas iniciativas”, dijo, respecto a una medida que repercutirá en los procesos y cultivos forestales, que si bien su uso es mucho menor comparado con otras actividades agropecuarias.

El pasado 23 de junio, en una carta firmada por las dos cámaras empresarias madereras, la CEM, como también aquellas que representan a productores, comerciantes, profesionales como la CACIEL, CACIM, Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo, Cámara de Andresito, solicitaron al ministro Wellbach una reunión para considerar que el Poder Ejecutivo sea nexo con el Poder Legislativo para llegar a “puntos de acuerdo” que definan posiciones respecto al sistema fitosanitario provincial y la red productiva misionera en general

Respecto a la misiva, el presidente de la AMAYADAP señaló en contacto con ArgentinaForestal.com que la iniciativa legislativa preocupa a las distintas actividades productivas, no exclusivamente al sector forestal. “Todos estamos de acuerdo que debemos avanzar en mejores prácticas y con usos de insumos más amigables con el ambiente, pero el glifosato aún no tiene un sustituto, y no está prohibido a nivel internacional porque su uso adecuado está comprobado que no genera daños”, expresó Gauto Fechner.

Agregó que, de avanzar en estas decisiones en la provincia, que impactarán en las economías de todos los sectores productivos y agrícolas, no solo el forestal, lo que plantea los dirigentes empresarios es “que se habiliten los canales de diálogo establecidos para encontrar la mejor manera de instrumentar esta normativa, si llegara a sancionarse. El proyecto habla de aplicarse la prohibición a los dos años de sancionada la ley, sin tener aún un producto sustituto, o viable desde lo científico, técnico y productivo”, precisó.

Competitividad en riesgo

Consecuencia de la macroeconomía argentina, la falta de divisas y restricciones a las importaciones, la inflación, el incremento de los costos, en un contexto de crisis internacional por la guerra en Ucrania, la realidad de la foresto-industria es compleja y la situación fue planteada al ministro Wellbach.

“Hoy cuesta mucho conseguir insumos, como pegamentos y repuestos. Frente a ese panorama necesitamos un acompañamiento del Gobierno. Como Foresto Industria fuimos los primeros en trabajar en plena pandemia, por eso pedimos un compromiso recíproco”, dijo Fachinello.

Finalmente, sostuvo que “para lograr resultados positivos en beneficio de las producción y el empleo, tenemos que estar todos juntos, como venimos haciendo con la AMAYADAP. Entendemos que sin una sinergia entre el sector privado y el estatal, todo será mucho más difícil”, finalizó.