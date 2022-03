Argentina en la FIMMA Brasil 2022 | Empresarios y profesionales de la foresto-industria reflejaron perspectivas positivas para el mercado y buen clima de negocios en la región

La Feria Internacional de Máquinas, Materias y Accesorios (FIMMA 2022) en Bento Gonçalves (RS), Brasil. se celebra cada dos años. Junto con Movelsul, por primera vez realizaron juntos el evento y recibieron más de 30 mil visitantes entre el 14 y 17 de marzo. Proyectan R$ 2 mil millones en negocios para los próximos 12 meses. Empresarios y profesionales de distitnas provincias madereras de la Argentina estuvieron presentes, y el ing. Ronald Vera en representanciòn de Mendes Maquinarias, resumió el buen clima de negocio que se percibió en el evento.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Ing. Ronald Vera: “Hay un clima de inversión en tecnología en el mercado de la industria de la madera”

BRASIL (17/3/2022).- FIMMA Brasil 2022 cerró este jueves con cifras récord de visitas de toda América Latina, USA y Europa, con un promedio de 8 mil personas por dìa, desde reflejando el gran interés de inversión en tecnologías para la industria de la madera y con optimismo a mediano plazo respecto a la evolución de los mercados internacionales.

La exposición que se llevó a cabo en el Parque de Eventos de la ciudad de Bento Goncalvez, al sur del país, se mostró renovada, manteniendo la esencia de ser del sector foresto-industrial en toda la cadena de valor, desde el mueble, a la transformación de la tecnología para la industria de la madera y biomasa forestal.

“La gran expectativa se generó por la realización conjunta e inédita de las ferias Fimma y Movelsul, en Bento Gonçalves. Tradicionalmente, se organizaban en años diferentes, para que cada feria pudiera ejercer su protagonismo. Sin embargo, la pandemia del coronavirus hizo imposible la celebración de Fimma y Movelsul en los últimos dos años. Lo que podía ser perjudicial para el segmento de muebles, se convirtió en artillería para cambiar el juego. Unir fuerzas, más allá del reto de la logística, la planificación y la organización, se ha convertido en un poder”, informó el portal brasileño Zero Hora.

La exposiciòn cerró este jueves (17), y los organizadores celebraron el resultado de la sociedad. “En cuatro días, las ferias recibieron más de 30 mil visitantes, generando una proyección de R$ 2 mil millones en negocios futuros, estimando los próximos 12 meses”, precisaron.

Para potenciar las oportunidades en el mercado externo, ambas ferias contaron con Ruedas de Negocios Internacionales con compradores de 18 países , vinculados a la cadena de muebles.

Para el presidente de la Asociación de las Industrias de Muebles del Estado de Rio Grande do Sul (Movergs), Rogério Francio, el encuentro presencial promueve un intercambio más intenso y una toma de decisiones de inversión más segura. “Es cierto que se pueden hacer buenos tratos a distancia, pero nada reemplaza el contacto visual, el apretón de manos, la experiencia de estar cerca del empresario o proveedor de servicios. Este contacto es fundamental para una buena lectura del mercado”, reafirma el directivo.

En cuanto a la edición unificada, Francio destacò la asertividad de la decisión considerando que aún se transita un escenario de pandemia y algunas incertidumbres económicas. “Evaluamos la unión de las dos ferias como asertiva, después de todo, tuvimos éxito absoluto en la aceptación entre los expositores y visitantes que, durante cuatro días, buscaron lanzamientos, innovación y negocios ventajosos”, expresó.

Por su parte, el presidente del Sindicato de las Industrias del Mueble de Bento Gonçalves (Sindmóveis) y Movelsul 2022, Vinicius Benini, sostuvo que los eventos se han vuelto cada vez más importantes para el desarrollo de toda la cadena del mueble en el país. “Está en la esencia de Sindmóveis buscar oportunidades y ofrecer escaparates para emprendedores. En el año en que nació la entidad se creó el primer Salón del Mueble. Hoy (jueves 17) cerramos una edición histórica de Movelsul: en sociedad con FIMMA, unimos el sector de punta a punta en el principal evento brasileño dirigido a los profesionales”, resumiò.

La industria de la madera de la Argentina en carrera

Ronald Vera, director de la firma Foresto-industria (ingeniería & Desarrollo de Proyectos) y representante de Mendes Maquinaria, resumió para ArgentinaForestal.com los puntos más sobresalientes de la exposición en la que se reflejó el interés de los empresarios madereros y profesionales por actualizarse, conocer e invertir en tecnología para el procesamiento de la madera.

El stand de Mendes Maquinaria fue el centro de reunión de los argentinos que desde distintas provincias visitaron la FIMMA Brasil y compartieron sus percepciones respecto al mercado maderero con el profesional.

Audio completo- Panorama para la industria de la Maderas tras la FIMMA Brasil 2022

Desde Cristian Grygorszyn de Aserradero Puerta de Misiones (San José), Gustavo Zamar de Las Toscas (Santa Fe), Javier Markieviks (Mar del Plata), Ariel Sabetti, de Mercopallet (Corrientes); representantes del Aserradero Ubajay, Víctor de Ever Wood, Chajarí (Entre Ríos), el Sr. Imamura (Jardín América), por el Aserradero Sauer de Cerro Azul, visitaron Joselo, Jony y Ariel; Andersson Máquinas, de Oberá.

“FIMMA es una de las mayores ferias del segmento en el mundo y tiene como objetivo apoyar el desarrollo del sector a través de la presentación de tecnologías de punta, insumos y equipos que se convertirán en oportunidades de negocio. Este año lograron rècord de visitantes, al incorporar a toda la cadena de valor de la forestoindustria, desde el mueble a la biomasa y madera aserrada. Realmente la feria quebró el rècord de pùblico y expuso el entusiamos de los empresarios por actualizarse, intercambiar informaciòn, ver tecnologìas y se mostrò, ademàs, intersado por adoptar estas nuevas tecnologìas en sus procesos”, detalló Vera.

En la presente ediciòn, quedò demostrado que la FIMMA es un punto de encuentro estratègico para realizar negocios. Profesionales y empresarios de Misiones, Corrientes, Entre Rìos, Santa Fe, Salta, Còrdoba, Buenos Aires, entre otras provincias argentinas, se hicieron presente en la exposiciòn.

Vera destacó la uniòn de la FIMMA con Movelsul Brasil. “Siempre fue la principal feria de muebles de América Latina en términos de área de exposición, número de expositores y visitantes profesionales. Con 21 ediciones realizadas desde 1977 por el Sindicato de la Industria del Mueble de Bento Gonçalves (Sindmóveis), es un evento con gran potencial de negocios en el mercado interno, atrae comerciantes y las principales cadenas minoristas, compradores corporativos, inversionistas, diseñadores y arquitectos, ademàs de tener una fuerte atracción de importadores de los principales mercados de destino de la industria del mueble brasileña. Esto permitiò unir en un mismo espacio a toda la cadena de valor, resultando un evento sumamente positivo para los visitantes”, sostuvo el profesional misionero.

En el Stand de la brasileña Mendes Maquinarias -marca a la cual representa Vera en la Argentina- expusieron ademàs maquinarias de origen de fabricantes de Alemania, Canadà, Italia, Suecia. “La feria FIMMA es el inicio de un calendario que se potenciará en el corto plazo para los negocios, ya que estos equipos estaràn exibiendose en ferias como la FFA de Misiones, Ligna de Alemania, entre otras, dando a conocer a la industria de la madera las tecnologìas disponibles para ser màs productivos, eficientes y competitivos”, concluyò.

“Las expectativas para el mercado de la madera en general es buena. Hay buena percepciòn de los negocios que se vienen, hay un clima de inversión en el mundo, y los empresarios de la regiòn estàn ávidos por conocer las nuevas tecnologías de procesos industriales. Se percibió en la FIMMA un alto interés de los empresarios por invertir y, para ello, quieren saber cómo adaptarse a las nuevas tecnologías. El financiamiento y las alternativas para poder hacerlo fue uno de los temas de mayor consulta. Hace màs de 30 años que me desempeño en la actividad, y es la primera vez que percibo este grado de interes por invertir, a pesar del contexto mundial por los temores de la economìa argentina y el impacto de la guerra Rusia-Ucrania que generan incertidumbre, pero eso no afectó la proyecciòn de negocios que en general consideraron los clientes y empresarios es lo que va a persistir en los pròximos meses, ya que desde el sector esperan poder sortear la crisis global que se vive, donde la industria maderera no es ajena”, resumió Vera respecto al clima de negocios.

Misiones presente a través del InFoPro

El InFoPro promueve la actualización de conocimiento en tecnologías de procesos de la industria de la madera, y por ello, participó de la FIMMA Brasil 2022.

FIMMA se celebra cada dos años y reúne a expositores y visitantes del sector de la madera y el mobiliario en una cita Internacional de referencia en el sector.

“En la Feria se puede encontrar lo último en avances tecnológicos, como lo es la robótica al servicio de la fabricación de muebles”, señala el ingeniero forestal Sebastián Escalada, del InFoPro.