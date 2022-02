La escuela de capacitación de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios avanza en la formación de la brigada forestal de la provincia

Waldemar Laumann indicó que en la actualidad se encuentran trabajando en combate 12 brigadistas de incendios forestales del plantel permanente del gobierno de Misiones, cuya preparación y entrenamiento dependen de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios. “Tenemos en marcha un plan con el apoyo de la Provincia para profesionalizar a los bomberos. Estamos realizando cursos y entrenamientos para fortalecer e incrementar este plantel. Para fin de año esperamos cerrar con un total de 36 brigadistas forestales entrenados para integrar el plantel permanente”, explicó el presidente de la entidad.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (11/2/2022).-La temporada de riesgo extremo por incendios rurales se mantendrá hasta pasado el otoño en la provincia, según los pronósticos que se difundieron la sequía se prolongará y la falta de lluvias complicará aún más el escenario. La Federación Misionera de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, con más de 30 años de existencia, tiene más de 800 bomberos formados y distribuidos en 26 asociaciones afiliadas en la provincia, y es la entidad responsable de entrenar al plantel primer plante permanente del cuerpo de 12 brigadistas forestales para el gobierno de Misiones, en su escuela de capacitación.

El plan inicial contemplaba conformar un equipo de 24 brigadistas especializados, que fueras capacitados y entrenados para el combate de incendios en áreas de bosques nativos, plantaciones forestales y humedales. “El plan sigue en marcha, Misiones está dando pasos firme en contar con su brigada permanente. Ya estuvieron trabajando 12 de ellos sobre los incendios de la Ruta 12 y Ruta 14, y para fin de año el gobernador pidió contar con un plantel capacitado y entrenado de 36 combatientes forestales”, adelantó el presidente de la Federación con sede en Montecarlo, el comandante Waldemar Laumann.

Si bien, la llegada de las lluvias aplacó los focos activos en Misiones, en esta “primera etapa” dramática se evalúan los daños ante los incendios sufridos y los estragos en los cultivos consecuencia de la sequía, para disponer de los datos y establecer estrategias futuras a seguir para la recuperación económica.

En la última semana se realizaron activas reuniones público-privadas para analizar los daños por los incendios. Para muchos productores significó la pérdida el esfuerzo de toda su vida y en el caso de áreas bosques nativos, son incalculables los daños ante la pérdida de la biodiversidad de la selva misionera.

Lamentablemente, Laumann explicó que “la lección no es aún comprendida por la sociedad misionera, la negligencia es la principal causa de los daños provocados por el fuego. El 95% de los incendios son evitables aunque las condiciones climáticas sean adversas, pero la gente sigue prendiendo fuego en sus chacras o para los trabajos de limpieza de terreno”, explicó.

Este miércoles nuevamente se detectó un incendio en Fracrán, quemaron basura en áreas de una comunidad Mbya Guaraní y se propagó el fuego, que debió ser extinguido por una brigada forestal de una empresa privada y bomberos voluntarios de Montecarlo.

En la entrevista con Laumann, confirmó la actuación en el incendio y realizó un breve balance de la situación que se vive y los temas que aún preocupan de sobremanera: la población en general sigue quemando en áreas rurales cuando el riesgo de propagación es alto o extremo.

“No toman conciencia, no hacen caso, no tienen idea del problema. No se trata de llamar a los bomberos 20 veces al día porque se les fue de control un incendio. Hay que evitar las quemas”, insiste el presidente de la Federación.

“Los bomberos voluntarios tienen otra formación, en la que asistirán todas las veces que se los llamen. Han trabajado contra incendios durante 24 horas, durante varios días de corrido, y termina exhaustos. Y al otro día regresan, sin importar día ni horario. Pero no habrá recurso humano suficiente ni equipamiento que alcance si de una quema se propaga a la selva misionera o grandes extensiones de plantaciones forestales porque el combustible que hay ante la sequía hace que el fuego sea impredecible. Por eso, creo que el mayor problema que tenemos aún está en la negligencia, en el descuido, en la práctica cultural de quemar. Pero además, hay otros aspectos que habrá que trabajar en prevención y también en sanciones más severas”, reflexionó Waldemar.

La preocupación del experto es que solo se atravesó una primera etapa de temporada crítica, y esta situación será la realidad con la que se tendrá que aprender a convivir en Misiones. “Y se pondrá aún peor respecto a la sequía y falta de lluvias, y si no se entiende la dimensión del riesgo del fuego, los daños pueden ser históricos e irreversibles en 2022”, alertó el presidente de la Federación.

En este contexto, volvió a pedir más prudencia y responsabilidad social. “Es responsabilidad de todos evitar los incendios y combatirlos. Hay que llamar a la responsabilidad de los vecinos, de los productores, de los trabajadores, de los turistas, de las comunidades indígenas, de los jóvenes. Hay que re-educar a todos en la convivencia con el fuego, que es una problemática con la que se tendrá que convivir. Hay que alertar en forma rápida cuando se ve un foco o columna de humo. Leo y escucho que hay reclamos por más aviones, más recursos, y demás. Y es real que eso debe estar a disposición para el caso que se requiera, pero lamentablemente la gente debe entender que a veces se puede tener todos los recursos, pero una vez iniciado el incendio no se puede hacer nada. Esto lo viví, nadie me lo contó. El fuego hace lo que quiere, tiene un comportamiento diferente dependiendo de varios factores y condiciones del sitio donde se produce, como el viento, el combustible disponible en la zona, etcétera. Entonces, muchas veces no se podrá hacer nada ante el fuego. Por eso hay que actuar rápido para extinguirlo. Duele decirlo, pero muchas veces tendremos que sacrificar hectáreas para evitar males mayores”, sostuvo Laumann en la entrevista con ArgentinaForestal.com

En este sentido, en paralelo consideró que hay que acompañar con un fuerte plan de educación ambiental sobre los incendios forestales y el Cambio Climático, y avanzar en la profesionalización de los bomberos voluntarios y brigadistas forestales.

“Misiones tiene en marcha su estrategia para atacar los incendios. Por medio de la Federación se está consolidando la brigada forestal. Ya están trabajando los primeros 12 bomberos que fueron incorporados al plantel permanente provincial, y seguimos con las capacitaciones para llegar a 36 brigadistas a fin de año. Este fue el pedido que nos hizo el gobernador Oscar Herrera Ahuad”, precisó Laumann.

Profesionalizar al brigadista forestal

El gobierno de Misiones, tras enfrentar junto a los bomberos voluntarios en noviembre de 2020 con la primera quema histórica en un lote privado dentro de la Reserva de Yaboti y cientos de focos simultáneos en toda la provincia, decidió conformar para el Plan Provincial de Manejo de Fuego la primera brigada forestal permanente de Misiones.

“La brigada está bajo la coordinación y entrenamiento de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios (FMBV). En la actualidad, los primeros 12 brigadistas están entrenados para combate y trabajaron durante todas estas semanas críticas tanto sobre Ruta 12 como sobre Ruta 14, ya que están preparados para actuar. El pedido del gobernador es cerrar el año con un plantel de 36 brigadistas forestales entrenados. En un proyecto que está en marcha, y la realidad nos demuestra su importancia de contar con el apoyo de la provincia para profesionalizar combatientes forestales”, valoró Waldemar .

En paralelo, como refuerzo al trabajo en el terreno, en Misiones se dispone de dos helicópteros para el combate de incendios. “Estamos esperando que llegue un equipo para incorporar el balde al segundo helicóptero, y en breve ya podremos tener otro refuerzo aéreo”.

Además, agregó que otro paso que dio el gobierno de Misiones fue la aprobación del financiamiento por 33 millones de pesos para fabricar un fordwarder “Made in Misiones”, adecuado a trabajar contra incendios en territorio misionero, con grúas adaptadas a transportar tanques de agua de 10.500 litros.

Foto archivo 2019. La empresa Oscar R. Bertotto desarrolló para el mercado forestal el primer “Forwarder” nacional

“Se trata de un prototipo que fue desarrollado por técnicos de la empresa Oscar R. Bertotto, un fabricante de reconocimiento y experiencia en equipamiento forestal. Se realizó el estudio técnico, se desarrolló el prototipo y fue aprobado. Está basado en modelos que ya funcionan en otros países, pero en este caso, será diseñado para el combate adaptado a nuestro terreno”, adelantó Laumann en la entrevista.

El costo de inversión del equipo es ajustado a valor dólar cuando esté finalizado, pero ya se hizo una entrega y se está avanzando en el trabajo. Se evaluó fabricar con un especialista local, por un lado para aprovechar el conocimiento de la industria metalúrgica misionera, y por otro lado, garantizar el servicio técnico, ya que se logrará contar con una asistencia rápida ante algún inconveniente.

Desde la visión de Laumann, desde el gobierno de Misiones se está trabajando a conciencia sobre la problemática.

La evolución del fuego y sus riesgos

Según diversas variables climáticas al momento de combatir un incendio rural, se debe planificar el perímetro a trabajar y la estrategia de combate puede cambiar, dependiendo del fenómeno climático que se vaya presentado.

“En minutos, todo puede darse vuelta, y presentarse situaciones de peligro que incluso amenaza la vida de las personas. En lo personal, creo que es mucho decir que se capacitará en el manejo del fuego. La realidad, y esto la gente lo debe comprender, es que con las condiciones climáticas actuales, nadie maneja nada. Las condiciones y la estrategia pueden variar tres o cuatro veces en cuestión de horas.

Por otro lado, consideró absurdas las comparaciones ya que cada región, topografía y condiciones climáticas tienen sus particularidades. “No es lo mismo el incendio que se produce en la Patagonia, con Corrientes, y menos con Misiones. El fuego es impredecible muchas veces, y su comportamiento depende de muchas variables. Es un tema muy técnico, pero considero que la población debe comprender que muchas veces hay que dejar quemar 200 hectáreas para poder por lo menos resguardar otras miles o salvar vidas de las poblaciones rurales en riesgo”.

Desde un escritorio mirando una computadora o con un click en el móvil, todos parece opinable y se generan grandes debates mediáticos. “El problema lo tienen quienes están enfrentando el fuego y se deben tomar las decisiones correctas en el momento exacto y bajo mucha presión. Para todo esto, solo tenemos como herramienta la profesionalización. Hay que capacitar más a los bomberos, brigadistas, policías, guardaparques, voluntarios”, remarcó el comandante.

Explicó que, en el caso de Misiones, los aviones hidrantes “no son siempre lo más eficiente, todo depende de la situación porque no pueden volar por lo bajo con los bosques nativos a 40 metros de altura.

Misiones suma otro avión hidrante para el combate de incendios en la región. El Gobierno provincial puso en funcionamiento el segundo avión -que se encuentra en el aeropuerto de Posadas- con capacidad de 3300 litros aproximadamente.

“Por lo general, el fuego está debajo de la copas, y el agua que se lanza desde el aire se evapora antes de llegar a tierra. A diferencia de Corrientes, hay muchas extensiones de campo y pastizales, por lo que puede funcionar el refuerzo con aviones hidrantes”, explicó.

Una provincia rodeada de ríos y esteros, se podría pensar en planificar puntos con espejos de agua para la recarga de los aviones hidrantes, y que puedan asistir al trabajo que se lleva adelante en terreno con esta herramienta. “Una distancia de 70 km a la redonda para un avión hidrante es factible de realizar”, consideró Leumann.

Sobre la emergencia que vive Corrientes sostuvo que “es triste lo que sucede, y es una realidad de que, en muchos casos, solo quedaba dejar quemar el sector porque la situación de las llamas exponía a riesgo de vida de los bomberos y personas que luchaban contra el fuego. A veces, hay que retirarse a tiempo, porque no ya no quedan tácticas posibles ante las llamas. Hay que cuidar la vida del bombero y las viviendas cercanas, porque en los incendios muere gente, se intoxica, se descompensan. Para estar en la lucha contra el fuego, el entrenamiento mental y físico es clave para el brigadista”, remarcó.

Por otra parte, se refirió al rol de la sociedad, cuando el fuego se logra controlar. “El bombero voluntario se retira y le remarca al propietario el trabajo que se debe continuar de “guardia de ceniza”. Pero no lo hacen, se descuidan, y por un incendio que afectó inicialmente 40 hectáreas, al otro día regresamos porque el “foco se reavivó” y afectó 300 hectáreas. Estas cosas suceden. Y todos tenemos que comprender que tenemos que colaborar para extinguir un incendio”, concluyó.