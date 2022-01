Para el servicio de Cambio Climático de la UE, la ola de calor que enfrenta Sudamérica es “preocupante e histórica”

Desde Copernicus, el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, compartieron como la “imagen del día” el mapa satelital de la región de Sudamérica, que registra “una preocupante e histórica temperaturas. La ola de calor continuará en Sudamérica. Argentina este martes 11 de enero registró picos de 54° de temperatura en superficie terrestre (no del aire), según medida por Sentinel3”, advirtieron.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

ARGENTINA (12/1/2022).- “Una preocupante e histórico registro de altas temperaturas continúa en Sudamérica. La temperatura de la superficie terrestre (no del aire) medida por Sentinel3 mostró picos de 54°C en Argentina el 11 de enero. Se esperan anomalías de temperatura del aire de más de 10°C en los próximos días”, advirtieron desde Copernicus, el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea.

#ImageOfTheDay

A worrisome (and historical) #heatwave is ongoing in South America

The Land (not air) Surface Temperature #LST measured by #Sentinel3 showed peaks at 54°C in #Argentina on 11 January

Air Temperature anomalies of more than 10°C ♨️🥵are expected in the coming days pic.twitter.com/k4xmyqHA8h

— 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) January 12, 2022