Brasil: más de 60 municipios declararon la situación de emergencia por la falta de lluvia en Rio Grande do Sul y hay más de 5 mil familias sin acceso al agua

Las pérdidas en la agricultura y la dificultad en el abastecimiento de agua son los principales problemas identificados por los ayuntamientos. El número de municipios del estado en situación de emergencia por sequía aumentó a 61. Se están contabilizando las pérdidas en la agricultura, pero, según Emater, ya hay municipios con pérdidas del 90% en plantaciones de maíz. “En los tres estados del sur de Brasil, la sequía que viene castigando los cultivos con pérdidas irreversibles para la soja y el maíz. Ahora falta agua para alimentar a los animales”, informaron.

Fuente: con información de Ahora, Terra y Gobierno del Estado de Río Grande do Sul

BRASIL (7/1/2022).- Al 30 de diciembre, 138,8 mil predios rurales ya tenían registros de pérdidas en la agricultura.

Según la Empresa de Saneamiento Riograndense (Corsan), que atiende a 317 municipios, no hay racionamiento en su zona de actuación, pero sí una alerta sobre la necesidad de un uso racional del agua. En Vale do Taquari, Arroio do Meio, Doutor Ricardo y Nova Bréscia se encuentran en situación de emergencia.

Desde Emater / RS-Ascar se informó que “hasta el 30 de diciembre, 138,8 mil propiedades rurales fueron afectadas por la sequía en 6.340 localidades de Rio Grande do Sul y hay más de 5 mil familias sin acceso a agua”.

La encuesta, realizada a solicitud de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Seapdr), fue uno de los temas tratados este lunes (3/1) por representantes del Ministerio y las secretarías de Obras Públicas y Vivienda (SOP). . (SES) y Medio Ambiente e Infraestructura (Sema) y Defensa Civil, con el objetivo de intercambiar información sobre la sequía en Rio Grande do Sul.

“Estamos realizando este encuentro para alinear acciones y que cada secretaría verifique qué pueden aportar a los municipios. Luego tendremos una reunión con el gobernador para ver hasta dónde podemos llegar con estas acciones ”, dijo el coordinador estatal de Defensa y Protección Civil, Júlio César Rocha Lopes.

La propietaria de Seapdr, Silvana Covatti, informó que el ministerio ha estado trabajando ininterrumpidamente con cuatro perforadoras de pozos, dirigiendo este servicio especialmente a los municipios en situación más crítica. También se realiza un relevamiento sobre los montos necesarios para operativizar el Programa de Semillas Forrajeras en 2022, instrumento que contribuirá a la formación de pastos para la alimentación de los rebaños, tan pronto como se disponga de condiciones de siembra.

Otra posibilidad estudiada por Seapdr es la amnistía del Programa de Intercambio de Semillas. El año pasado, el gobierno otorgó amnistía a 16 mil agricultores familiares, por el monto de R $ 4,6 millones.

Silvana destacó, sin embargo, que una de las acciones más efectivas de la Seapdr en 2022 será la ejecución del Avance en Agricultura y Desarrollo Rural, programa que destinará R $ 201,4 millones para riego y conservación de agua. Se espera que el presupuesto de 2022 se publique a mediados de enero, lo que permitirá que comiencen los procesos de licitación. “Vamos a hacer un esfuerzo para tratar de agilizar este proceso lo más rápido posible y ayudar a preparar a Rio Grande do Sul para los períodos de falta de lluvia”, agregó el secretario.

Según la Defensa Civil, de los 110 municipios que reportaron los efectos de la sequía, 96 publicaron decretos de emergencia, pero solo 15 enviaron documentación completa para que el gobierno estatal ratificara la medida a nivel estatal. “Este paso es necesario para que el gobierno federal reconozca también la situación de emergencia”, resaltó Lopes. En Rio Grande do Sul, actualmente 61 municipios se encuentran en situación de emergencia debido a la sequía reconocida por la Unión.