El desarrollo forestal sostenible, sinergia positiva para el progreso regional

Por Jaime G. Ledesma (*)

“Los forestales son de los pocos hombres que viven ocupados en el futuro más que en el presente y el pasado”. Conferencia del Ing. Orlando D´ Adamo pronunciada el 11 de abril de 1949, en el Colegio de Ingeniería de Buenos Aires (Libro: Política y Legislación Forestales de Ing. Ftal. Héctor Martín Gartland).-

MISIONES (26/10/2019).- Los bosques son esenciales para los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)en nuestra región,clave para consolidar su desarrollo territorial. La biodiversidad y la bio-econompia-economía son componentes determinantes del Recurso Forestal, dos caras de una misma moneda: el Desarrollo Sostenible.

Los Bosques Nativos, como los Bosques Cultivados (plantados), contribuyen con la sostenibilidad territorial de la región, potenciando una sinergia positiva en el desarrollo local.

No podemos garantizar la seguridad alimentaria o el desarrollo sostenible sin la preservación y el uso de los recursos forestales de manera responsable.

La Provincia de Misiones tiene un fuerte componente forestal desde lo: histórico-cultural, territorial y económico-productivo.Su geografía está cubierta,en sus 2/3 partes (2 millones de hectáreas),por BOSQUES NATIVOS y PLANTADOS; su economía está atravesada por lo forestal (cabe reseñar que la Yerba Mate también es un árbol), más del 50% del PBGes generado por el sector;la actividad turística a su vez, tiene como principal componente paisajístico,el recurso forestal.

SELVA MISIONERA

La territorialidad provincial, desde el punto de vista fitogegráfico, contiene dos biomas: la Selva Misionera –último remanente continuo de la Selva Paranaense- y el Bosque en Galería asociado a una zona de campos en el sur provincial, gran parte de la estructura selvática ha sido modificado por la acción antrópico, pero conservando aun el mayor continuo territorial de selva paranaense de la región.

La matriz eco territorial está dada por un importante Sistema de Áreas Naturales Protegidas que lo conforman 78 áreas, que cubren el 16% de la superficie provincial; las que sumadas al Corredor Verde: “Área Integral de Conservación y Desarrollo Sustentable”, se incrementa a un tercio de la territorialidad provincial. –

LA SUPERFICIE DE BOSQUES NATIVOS Y PLANTACIONES

La Superficie con Bosques Nativos: 1.603.072 has (53.43% de la superficie Provincial), según el OTBN, [Ley Nacional de OTBN N° 26.331 y Ley Provincial XVI N° 105], en función de la tipología de suelo y composición de la vegetación boscosa se clasifican en: a) Categoría I (Roja): 223.083 has (13,92%); b) Categoría II (Amarilla): 948.981 has (59,20%) y c) Categoría III (Verde): 421.008 has (26,26%).

La Superficie de Bosques Plantados: 419.000 has (13,97% de la superficie Provincial).

En nuestra Provincia,sin dudas,debemos potenciar y fortalecer la cultura forestal.

Hace unos pocos días la Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF)y los cinco presidentes de los Colegios Profesionales, suscribieron la DECLARACIÓN ELDORADO, en el marco de las Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales XVIII (JoTeFA), dejando muy clara su visión con respecto al SISTEMA FORESTAL.; en donde, entre otras consideraciones, reconocemos que es necesario debatir sobre: el futuro de nuestros bosques, la contribución de los mismos a mejorar la calidad vida de la población, el desarrollo foresto-industrial, la institucionalidad forestal y consideramos fortalecer espacios de diálogos, con visión integradora, que convoquen a todos los actores de sector del ámbito institucional, académico, investigación, profesional, productivo, empresarial, gremial y a la sociedad en su conjunto.

SISTEMA FORESTAL

Defínase como tal, al conjunto de interacciones entre el medio natural, el medio socio económico y el medio tecnológico, temporal y espacialmente situadas, que con el conocimiento proporcionado por las ciencias forestales y orientadas por los principios del Desarrollo Sostenible, sean aplicados a:

a) la Ordenación Forestal y gestión de bosques nativos y plantados y arborización urbana, a los fines de producción de bienes y servicios y conservación de la biodiversidad;

b) al cumplimiento de las normas forestales y ambientales vigentes, la evaluación y valoración socio-económica y ambiental; y la distribución de los bienes y servicios derivados de la actividad forestal; y

c) la transformación tecnológica e industrialización de los productos forestales.

La ordenación territorial y forestal son estratégicas para la sostenibilidad de los bosques, potenciación de los servicios ecosistémicos y consolidación territorial de paisajes agroforestales sostenibles.

ORDENACIÓN TERRITORIAL (OT)

“La Planificación del Territorio, según FAO, es un proceso dinámico y continuo, que implica la asignación de diferentes usos en todo un territorio de forma que haya un equilibrio de entre los valores económicos, sociales, culturales y ambientales. Su objetivo es determinar la combinación de usos de la tierra que satisface mejor las necesidades de las partes interesadas y salvaguarda al mismo tiempo los recursos para el futuro. Una ordenación eficaz proporciona orientación sobre la manera en que deberían tener lugar las actividades de aprovechamiento de la tierra y crea sinergias entre los diferentes usos. REQUIERE la COORDINACIÓN de las actividades de PLANIFICACIÓN y GESTIÓN entre numerosos sectores interesados en el aprovechamiento de la tierra y sus recursos en una región determinada.-“

ORDENACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (OFS)

“Es el proceso de manejar los bosques para lograr uno o más objetivos de ordenación claramente definidos con respecto a la producción de un flujo continuo de productos y servicios forestales deseados, sin reducir indebidamente sus valores inherentes ni su productividad futura y sin causar ningún efecto indeseable en el entorno físico y social”.

Pone freno a la degradación forestal y la deforestación al tiempo que aumenta los beneficios directos para las personas (favorece los medios de vida de las personas, la generación de ingresos y el empleo) y el ambiente, por medio de políticas adecuadas y prácticas sostenibles (contribuyendo a la retención de carbono y la conservación del agua y el suelo).

Los Ingenieros Forestales asumimos una mirada con responsabilidad social sobre nuestro Sistema Forestal y el compromiso político de generar los debates con la sociedad civil, las instituciones y los actores económicos productivos, haciendo un abordaje de las cuestiones institucionales, técnico-profesionales, económico-productivas, eco-ambientales y sociales de cara al futuro, en un contexto de sostenibilidad, principalmente para su gobernanza y acciones que potencien y garanticen el desarrollo forestal sostenible Provincial.

“La UICN (2005) la define como las interacciones entre las estructuras, procesos y tradiciones que determina como se ejercita el poder, como se toman las decisiones sobre asuntos que preocupan a la gente, y como los ciudadanos y otros interesados directos pueden expresarse.-“

Por último resalto, el compromiso TÉCNICO-PROFESIONAL que asumimos como INGENIEROS FORESTALES, en el ejercicio de nuestra profesión,es de garantizar la SOSTENIBILIDAD de los BOSQUES, fortalecer el DESARROLLO FORESTO INDUSTRIAL y contribuir significativamente con el DESARROLLO SOSTENIBLE de la Región y por ende del País.

(*)Presidente Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones