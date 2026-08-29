Entre Ríos impulsa proyectos de bioenergía y un plan de certificación de madera estructural en diez aserraderos PyMEs 

En el marco del Seminario AFoA 80 Años realizado en Posadas, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Guillermo Bernaudo, trazó un diagnóstico de la coyuntura del sector eucalipto ante la caída del mercado interno. Para contrarrestar la recesión de la construcción, la provincia avanza junto al CFI en el rotulado técnico para 10 aserraderos, proyectos de biochar y la edificación de una escuela modelo en madera de 2.000 m² en Concordia, para dar una solución a la comunidad y exponer las tecnologías que el sector puede aportar para transformar la realidad social donde está inserta.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (29/8/2026).- El Seminario 80° Aniversario de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), realizado en la capital misionera, ofreció un espacio de debate entre el sector privado y los máximos responsables de las carteras productivas del NEA. Durante el panel institucional de cierre, la articulación público-privada, la carga fiscal, las tarifas energéticas y la infraestructura logística dominaron la agenda de discusión.

En ese marco, el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe, destacó que los proyectos industriales en curso y anunciados en el país superan los US$ 2.500 millones, sosteniendo que el ordenamiento macroeconómico y la estabilidad fiscal constituyen la base para atraer nuevos flujos de capital a largo plazo.

“No subestimemos tener la macroeconomía ordenada. Hoy hablamos de la micro, porque la base de la macro esta encaminada y ordenada”, destacó. ”Esto marcará el camino que viene de la Argentina, para que lleguen inversiones por otros US$ 2.500 millones más”.

Por otra parte, ante la consulta del moderador del panel, Ignacio Méndez Cunill (Sociedad Rural Argentina y CONFIAR) sobre la actividad del productor forestal y lo que se planteo de una reducción en el ritmo de plantaciones, el funcionario dijo que los relevamientos de la DNDFI marcan en los mapas un incremento de nuevas 50 mil forestadas entre el 2024 y 2025 a nivel país, en los últimos dos años. El mensaje claro del gobierno para la foresto-industria que es de largo plazo, los certificados de estabilidad fiscal están funcionando, esto se mueve a pesar de algunas dificultades. Hay que tener en cuenta el RIGI y el RIMI, aunque seguimos buscando herramientas para incentivar al empresario a invertir”.

Desde la visión del Gobierno nacional, Chiappe sostuvo que el orden macroeconómico, los esquemas de incentivo a las inversiones, la desregulación y los procesos vinculados con rutas, ferrocarriles de carga e hidrovía deben contribuir a generar la previsibilidad que requiere una actividad cuyos ciclos productivos e industriales se miden en décadas.

Sin embargo, los ministros provinciales, por Corrientes, Mariel Gabur; por Misiones, Federico Fachinello; y por Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, expusieron sus políticas sectoriales de largo plazo, pero también las urgencias de la microeconomía y la necesidad de implementar medidas de alivio para sostener el entramado pyme regional.

En particular, la cuenca foresto-industrial del río Uruguay atraviesa un escenario complejo debido a la retracción de la demanda de eucalipto, fuertemente vinculada a la parálisis del consumo interno y la obra pública.

Las provincias, por su parte, pusieron el foco en la necesidad de coordinar políticas productivas, infraestructura y condiciones tributarias capaces de fortalecer a las empresas instaladas y competir por nuevos proyectos.

El denominador común volvió a ser que ninguna variable, por sí sola, resolverá la ecuación forestal argentina. El salto requiere una mirada sistémica y una articulación público-privada sostenida en el tiempo, dando especial énfasis en la cooperación entre las provincias.

Para mitigar este impacto, Entre Ríos impulsa una estrategia basada en tres ejes: gestión de contingencia tarifaria para enfrentar los costos de la energía, estandarización de la calidad de la madera y proyectos de bioeconomía de escala.

En diálogo con ArgentinaForestal.com, el ministro de Desarrollo Económico y de Producción, detalló el alcance de estas medidas y los proyectos acordados con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) y organismos internacionales.

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Entrevista a Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico y Producción de Entre Ríos

ArgentinaForestal.com: ¿Qué gestiones está ejecutando Entre Ríos para formalizar la certificación y estandarización de la madera destinada a la construcción?

Guillermo Bernaudo: Estamos trabajando junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) en un programa de certificación y rotulado de madera estructural dirigido inicialmente a 10 aserraderos pyme de la provincia. La meta es que puedan cumplir con los parámetros exigidos por el sector de la edificación. En paralelo, articulamos con la sede Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para que pueda realizar los ensayos de laboratorio bajo normativas IRAM, y estamos formando capacitadores para acompañar a las empresas en este proceso.

Entendemos que la construcción con madera tiene un potencial enorme en la Argentina. Por la escala actual del mercado nacional, cualquier incremento en el porcentaje de uso de la madera en la edificación generará un impacto directo muy positivo en la actividad industrial.

AF: Entre los proyectos presentados destaca la edificación de un establecimiento educativo de gran envergadura en Concordia. ¿De qué se trata esta iniciativa?

GB: Es un proyecto muy significativo que trabajamos junto a FAIMA y que contará con financiamiento de un fondo francés. Vamos a construir una escuela modelo de 2.000 metros cuadrados, totalmente edificada en madera, en un barrio de alta vulnerabilidad social en la ciudad de Concordia. La ingeniería del proyecto fue desarrollada por FAIMA.

Actualmente, esa comunidad educativa —que cuenta con 458 alumnos— atraviesa una situación muy precaria, dictando clases en instalaciones prestadas porque su edificio original quedó destruido. La propuesta busca resolver un problema social concreto y, al mismo tiempo, erigir una obra emblemática. Queremos instalar el concepto de la construcción sostenible con madera en el corazón de una zona de alta densidad forestal, donde paradójicamente este sistema constructivo aún no está masificado. Aspiramos a que sea un modelo de referencia con visibilidad nacional.

AF: ¿Cómo describe la situación actual de los aserraderos de eucalipto en la provincia y qué respuestas se buscan para la emergencia?

GB: El sector del eucalipto atraviesa un momento complicado porque su volumen de ventas depende en gran medida de la construcción tradicional y del consumo doméstico, que hoy están muy deprimidos. Para dar alternativas a la masa forestal y a los residuos industriales, avanzamos en proyectos de bioenergía de pequeña escala con respaldo del BID, y en iniciativas de biochar en la zona de Federación para producir enmiendas orgánicas y fertilizantes a partir del aserrín, incorporando la certificación de créditos de carbono.

En la urgencia, el problema más grave que enfrentan las pymes es el costo de la energía eléctrica. En los últimos tres meses se registraron incrementos desmedidos en la facturación del servicio debido a los cambios en el sistema de distribución. Tuvimos reuniones con el gobernador y representantes de AFoA y de las cámaras de aserraderos, y llevamos el reclamo directamente a la Secretaría de Energía de la Nación. No pedimos subsidios, sino un esquema que permita distribuir esos aumentos puntuales en varios meses para evitar el colapso financiero de plantas que no van a poder afrontar los pagos.

AF: ¿Existe un canal de trabajo continuo con las entidades del sector para gestionar estos reclamos?

GB: El diálogo con la mesa directiva de AFoA y con el Clúster del Río Uruguay es constante y muy fluido. Las herramientas financieras de la provincia son acotadas, pero mantenemos una posición activa de gestión ante el Gobierno nacional en temas estructurales que condicionan la competitividad: tarifas de energía, mantenimiento de rutas nacionales, infraestructura logística y desregulación del transporte. La industria forestal requiere de una mirada sistémica; el orden macroeconómico es indispensable, pero debe ser acompañado por respuestas concretas a los costos operativos de la microeconomía.

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