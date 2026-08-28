Sello de excelencia académica: la CONEAU acreditó por seis años a las carreras de Ingeniería Forestal e Ingeniería Agronómica de la la UNaM

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria otorgó seis años de acreditación a Ingeniería Forestal e Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones. El decano Mariano Distaci destaca la trascendencia de la educación pública y gratuita en el territorio, el arraigo regional de sus egresados y los desafíos operativos frente a la crisis del financiamiento universitario.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (27/8/2026).- En un momento complejo para la educación superior de la región y en el marco de más de medio siglo de trayectoria de la universidad pública en Misiones, la Facultad de Ciencias Forestales (FCF) de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) recibió la mejor noticia: la máxima ratificación de su calidad académica e institucional.

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), mediante las resoluciones RESFC-2026-326-APN-CONEAU#MCH y RESFC-2026-325-APN-CONEAU#MCH, resolvió acreditar por el período máximo de seis años a las carreras de Ingeniería Forestal e Ingeniería Agronómica.

La distinción no solo convalida el rigor técnico, la actualización curricular y la solidez del cuerpo docente, sino que reafirma el rol estratégico que cumple la universidad pública, gratuita y de calidad en el entramado socioproductivo de Misiones y la región.

Con carreras profundamente arraigadas en el ADN territorial, como la agricultura, la madera, la conservación de la biodiversidad y la producción sostenible, la FCF continúa consolidándose como la usina de conocimiento de donde han egresado cerca de 500 ingenieros forestales y más de 100 ingenieros agrónomos que hoy lideran la gestión de los recursos naturales, la investigación científica y la producción industrial de la región.

Excelencia académica y modernización de planes de estudio

«Celebramos esta noticia desde lo institucional, ya que es el resultado de un trabajo colectivo, sostenido y comprometido que atraviesa distintas gestiones y lleva la impronta de docentes, nodocentes, estudiantes y graduados. La universidad pública y gratuita tiene 53 años de vida en Misiones, con un impacto territorial insustituible en la formación de profesionales de alto nivel académico. Este logro nos permite proyectar el desarrollo con bases firmes», expresó el decano de la FCF, Mariano Di Staci, en diálogo con ArgentinaForestal.com.

En el caso de Ingeniería Forestal, la resolución de la CONEAU cobra un valor especial al significar el tercer ciclo consecutivo de acreditación por el plazo máximo de seis años, un hito de continuidad que respalda la jerarquía de la carrera pionera de la unidad académica.

Para Ingeniería Agronómica, una oferta académica de incorporación más reciente en la sede de Eldorado, haber obtenido seis años de acreditación en su primer proceso de evaluación representa un reconocimiento inédito a la madurez institucional con la que se estructuró su dictado.

El proceso evaluador de la CONEAU implicó una auditoría exhaustiva sobre los perfiles profesionales, la carga horaria, la pertinencia de las asignaturas y la adecuación a las demandas del mercado laboral global.

«Revisamos de manera integral el plan de estudios de Ingeniería Forestal en un proceso participativo de más de un año junto a coordinaciones y áreas académicas. Logramos una optimización del 30% en la carga horaria total, adecuando la carrera a un estándar de 3.300 horas sin perder rigor científico. Sumamos asignaturas modernas y contenidos indispensables para la gestión actual. Haber superado esta evaluación nos convoca a seguir mirando hacia adelante y dar respuestas concretas a las necesidades productivas y ambientales de nuestra región», puntualizó Di Staci.

Desafíos profesionales en la era de la transición ecológica

La acreditación académica se produce en un escenario global donde la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la exigencia de sostenibilidad en las cadenas de valor y la seguridad alimentaria imponen un nuevo paradigma a las ciencias agrarias y forestales.

Las ingenierías dictadas en Eldorado responden directamente a esa exigencia. A pesar de que las carreras científicas y de la tierra enfrentan en todo el país el desafío de ampliar su matrícula inicial —un fenómeno que afecta a las universidades a escala nacional—, el campo profesional para los egresados de la FCF se mantiene en plena expansión, con inserción inmediata en el sector privado, organismos técnicos de investigación y la gestión pública.

La contención estudiantil y la incertidumbre presupuestaria

Pese al motivo de celebración académica, el decano no omitió la compleja realidad operativa que atraviesa el sistema universitario nacional durante el ciclo 2026-2027, marcada por el desfinanciamiento presupuestario y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes.

«Contar con una ley de financiamiento que no se cumple le quita previsibilidad a la gestión cotidiana. Ante la disminución de recursos, reestructuramos los esfuerzos priorizando la contención de nuestros estudiantes. Hoy más del 30% de los alumnos de nuestra facultad trabaja, por lo que reorganizamos las franjas horarias de cursado para evitar la deserción y garantizar que el derecho a la educación superior siga siendo efectivo. Esperamos que este contexto adverso se revierta pronto para continuar defendiendo la calidad y la dignidad del trabajo universitario», concluyó el decano de la FCFi.

La acreditación otorgada por la CONEAU reafirma que, aun en contextos de escasez presupuestaria, la Universidad Nacional de Misiones sostiene estándares de excelencia internacional, ratificando a la educación pública y gratuita como la herramienta más potente de transformación social y desarrollo productivo en el Noreste Argentino.

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