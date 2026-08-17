Exigencias globales en empaques: el nuevo reglamento europeo transforma el comercio internacional del packaging y desafía a la forestoindustria argentina

Con el inicio de la aplicación de las primeras normas del Reglamento Europeo sobre Envases y Residuos (PPWR), la trazabilidad y el desempeño ambiental se convierten en requisitos para competir. El Consejo Foresto-Industrial Argentino (CONFIAR) señala que la sostenibilidad documentada será la variable determinante para consolidar las exportaciones en la economía global.

Fuente: CONFIAR

ARGENTINA Y BÉLGICA (17/8/2026). — El comercio global atraviesa un cambio de paradigma donde la calidad y la competitividad tarifaria ya no resultan suficientes para acceder a los principales centros de consumo. La entrada en vigencia de las primeras disposiciones del Reglamento Europeo sobre Envases y Residuos (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) marca el inicio de una etapa en la que la trazabilidad, el origen de la materia prima y la información ambiental pasan a ser condiciones de elegibilidad para las cadenas de suministro.

Frente a esta coyuntura, reforzada por las proyecciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el Consejo Foresto-Industrial Argentino (CONFIAR) —entidad que articula a AFoA, AFCP, ASORA, FAIMA y la Sociedad Rural Argentina (SRA)— sostuvo que la adaptación a estas normas constituye una oportunidad estratégica para posicionar al país como un proveedor confiable de soluciones celulósicas y madereras de baja huella ecológica.

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El reglamento de la Unión Europea introduce un marco regulatorio homogéneo que fiscaliza todo el ciclo de vida de los embalajes: desde el ecodiseño y el porcentaje de insumos reciclados, hasta la documentación técnica de origen, la reutilización y los esquemas de responsabilidad extendida del productor.

EJES CLAVE DEL REGLAMENTO EUROPEO DE ENVASES (PPWR)

Trazabilidad de origen : Documentación verificable de la materia prima

Ecodiseño y reciclabilidad : Estándares obligatorios de diseño sostenible

Cadenas de custodia certificadas : Control integral desde el bosque al envase

Información ambiental : Validación de datos sobre huella de carbón

Para la industria forestoindustrial, esta normativa exige garantizar que cada eslabón de la transformación de celulosa, papel y envases de madera cuente con certificaciones de custodia independientes y datos auditables.

«La apertura de mercados representa una oportunidad, pero la competitividad ya no dependerá únicamente de la calidad o del precio. Será necesario demostrar, con información verificable, cómo se produjo cada bien y cómo funciona toda la cadena del empaque», explicó Juan Sackmann, presidente de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP).

Las exigencias comunitarias impactan de forma directa en la estructura exportadora de la Argentina, un país cuya matriz forestal se basa en plantaciones cultivadas de rápido crecimiento con altos estándares de conservación en el Norte Grande y la Mesopotamia.

Según los especialistas del sector, preparar la infraestructura de certificación es un proceso que trasciende al segmento específico del packaging:

Valor sistémico: Afecta a productores forestales, aserraderos, fabricantes de tableros, celulosa y soluciones de embalaje industrial.

Ventaja del madrugador: Las empresas que implementen esquemas de monitoreo digital y certificación de origen de manera temprana asegurarán su cuota de mercado frente a competidores de menor respaldo documental.

«Los mercados internacionales ya no evalúan únicamente el producto final: prestan especial atención a cómo fue producido y qué información puede demostrarlo. Las empresas que comiencen a prepararse desde ahora tendrán una ventaja competitiva de primer orden», señaló Claudia Peirano, directora ejecutiva de la Asociación Forestal Argentina (AFoA).

Desde las entidades de certificación señalan que los estándares de sostenibilidad han dejado de ser herramientas de diferenciación publicitaria para convertirse en salvoconductos comerciales.

Florencia Chavat, directora ejecutiva de PEFC Argentina, indicó que la evolución normativa europea confirma una consolidación institucional de largo alcance:»La trazabilidad deja de ser un valor agregado para convertirse, progresivamente, en una condición de acceso. Poder demostrar el origen responsable de las materias primas y contar con cadenas de custodia verificables será indispensable para quien pretenda operar a escala global».

Si bien las primeras pautas del PPWR ya entraron en vigor en el bloque europeo, las exigencias metodológicas y los límites sancionatorios más estrictos se desplegarán de forma progresiva a lo largo de los próximos años.

Desde CONFIAR concluyeron que este cronograma progresivo le otorga a la industria argentina un margen de maniobra para adecuar procesos, digitalizar cadenas de custodia y coordinar con el sector público normativas que resguarden el valor de las exportaciones nacionales en el mercado europeo.

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