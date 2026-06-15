Misiones: Guardaparques provinciales lideran por primera vez la planificación de áreas protegidas

El Ministerio de Ecología avanza en la elaboración de los Planes de Gestión para los parques Cruce Caballero y Piñalito, un proceso que busca fortalecer la autonomía técnica del cuerpo de agentes del estado provincial.

Fuente: Ministerio de Ecología

POSADAS (15/6/2026).- En lo que representa un hecho inédito para el sistema de conservación de la provincia, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones avanza en el diseño de nuevos Planes de Gestión para sus áreas naturales.

La gran novedad de este proceso es que, por primera vez en la historia institucional, los documentos están siendo elaborados y liderados directamente por los propios guardaparques provinciales, quienes cuentan con el asesoramiento técnico de una especialista externa.

En este contexto, los pasados 9 y 10 de junio se llevaron a cabo intensas jornadas de talleres internos en los Parques Provinciales Cruce Caballero y Piñalito. Los encuentros reunieron a 21 agentes de conservación con un objetivo claro: profundizar el diagnóstico socioambiental de cada territorio.

Durante las reuniones, el personal volcó su experiencia y conocimiento del terreno para identificar los principales valores de conservación de la biodiversidad regional. Asimismo, se confeccionó un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) centrado en las tareas diarias de control, fiscalización, monitoreo científico y manejo de recursos que se realizan en ambas reservas.

Autonomía y visión a largo plazo

El proyecto, que inició su marcha en abril de este año con la conformación de los equipos de trabajo, tiene una hoja de ruta extensa. Según informaron desde la cartera ecológica, la elaboración de estos documentos estratégicos se prolongará hasta principios de 2027.

Las próximas etapas contemplan la apertura de talleres participativos que sumarán las voces de otros actores esenciales de las comunidades locales, científicos y organizaciones civiles vinculadas a la conservación.

Más allá del documento final, el verdadero valor de esta metodología radica en el largo plazo. Al colocar a los guardaparques en el rol de planificadores, el Estado misionero busca instalar la capacidad técnica y las herramientas metodológicas dentro de la propia institución.

De esta manera, se consolida una mayor autonomía y se sientan las bases para que el Cuerpo de Guardaparques pueda gestionar, de forma independiente, los futuros desafíos ambientales de la provincia.