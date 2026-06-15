Industria y diseño: más de 20 empresas y creativos transformarán el mobiliario nacional en el Laboratorio del Mueble Argentino 2026

Impulsada por FAIMA y el Instituto del Mueble Argentino, la iniciativa reúne a fábricas tradicionales, cooperativas y estudios de diseño de todo el país para desarrollar productos con identidad federal. Los prototipos finales se presentarán en septiembre en La Rural de Palermo, en la Feria de la Madera y el Mueble Argentino, que este año se realizará en La Rural de Palermo.

Fuente: FAIMA

BUENOS AIRES (Junio 2026).- El ecosistema del diseño y la producción maderera nacional acelera su marcha. Tras una convocatoria de alcance federal que movilizó a postulantes de diversos puntos del país, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) y el Instituto del Mueble Argentino (IMA) oficializaron la nómina de empresas, talleres y estudios seleccionados para protagonizar la edición 2026 del Laboratorio del Mueble Argentino.

Durante los próximos meses, este conglomerado estratégico de actores trabajará de manera colaborativa en la conceptualización, desarrollo y materialización de nuevas piezas, líneas comerciales y sistemas de equipamiento corporativo y residencial.

El programa pone su eje en la innovación tecnológica, la optimización funcional, la competitividad comercial y la consolidación de una identidad estética con sello argentino.

La iniciativa se posiciona como el espacio de articulación más dinámico del sector, vinculando de forma inédita a pymes familiares, industrias de escala seriada, talleres artesanales y cooperativas de trabajo.

Un espacio de experimentación con diversidad de escalas

La edición 2026 del Laboratorio refleja la heterogeneidad de la cadena de valor del mueble en el país. El programa logra sentar en una misma mesa de experimentación a compañías con más de medio siglo de trayectoria industrial y a jóvenes estudios de diseño de autor; así como a firmas con perfil exportador y a cooperativas de la economía popular lideradas por mujeres carpinteras, utilizando a la madera como lenguaje y vector común de desarrollo.

“Lo más valioso del Laboratorio es justamente esa capacidad de reunir miradas, experiencias y escalas completamente distintas bajo un mismo objetivo: desarrollar productos que representen el enorme potencial creativo e industrial que tiene hoy el mueble argentino”, destacó Pablo Bercovich, asesor de FAIMA en el IMA y coordinador general del laboratorio.

El trayecto formativo y productivo contempla un cronograma riguroso que abarca etapas de diagnóstico técnico, conceptualización de líneas, diseño industrial, desarrollo de planos y prototipado final. A lo largo de este proceso, los seleccionados contarán con el respaldo de mentorías especializadas y participarán en rondas de intercambio técnico y comercial para validar sus proyectos.

El resultado material de este proceso de innovación aplicada tendrá su vidriera internacional del 24 al 27 de septiembre en la Feria de la Madera y el Mueble Argentino, el evento cumbre de la industria maderera que este año se trasladará al predio ferial de La Rural de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese marco, se exhibirán en exclusividad los prototipos terminados frente a compradores mayoristas, arquitectos, desarrolladores inmobiliarios y público general.

“El Laboratorio busca impulsar una nueva generación de productos y marcas capaces de combinar diseño, innovación, competitividad y valor agregado. Pero también busca fortalecer una identidad propia para el mueble argentino, conectando industria, creatividad y producción federal”, concluyó Bercovich.

La riqueza de la nómina de este año combina firmas de gran envergadura como Blangino, firma cordobesa con seis décadas de permanencia en el mercado, junto a expresiones de la economía social como la cooperativa CO.NU.CA del partido de San Fernando (Buenos Aires), integrada mayoritariamente por mujeres carpinteras, además de estudios consolidados en interiorismo, mobiliario a medida y arquitectura comercial.

Empresas y estudios seleccionados – Edición 2026:

Blangino

CO.NU.CA

Colombano Muebles

Claxon

Delos Muebles

Dielfe Muebles

Di Lusso Living

Domínguez Muebles

Flotta

Federici

Fermín Arte de Autor

Carpintería Gaido

Handford Design

Taller X

La Ferme

Mehring

Muebles Orlandi

System Amoblamientos

Vanguardia Muebles

Yungas Ecoforestal