Preocupación de industriales madereros y metalúrgicos por tarifazo energético: las facturas registraron aumentos de hasta 26%

Representantes de APICOFOM, AMAYADAP y CAMIM mantuvieron una reunión con directivos de EMSA para conocer los fundamentos de los incrementos aplicados en las últimas facturas de energía eléctrica. Aunque destacaron la apertura al diálogo, advirtieron que los aumentos resultan difíciles de absorber en un contexto de baja actividad y creciente pérdida de competitividad.

Por Patricia Escobar

argentinaforest

MISIONES (10/6/2026).- Los incrementos registrados en las últimas facturas de energía eléctrica generaron una fuerte preocupación en el sector industrial de Misiones.

Frente a este escenario, representantes de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM), la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) y la Cámara Misionera de Industriales Metalúrgicos (CAMIM) mantuvieron una reunión con directivos de Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) para analizar el impacto de las actualizaciones tarifarias y conocer los fundamentos de los aumentos aplicados.

Los montos reflejados en la última facturación sorprendieron al ámbito empresarial. Según se informó durante el encuentro, las subas rondaron un promedio del 10% en el componente de potencia y variaron entre el 19% y el 26% para grandes usuarios, dependiendo del nivel de consumo registrado.

Por parte de EMSA participaron Javier Alegre, gerente de Administración y Finanzas; Juan Carlos Amarilla, gerente de Tarifas; y Adrián Rivero, gerente Comercial. En representación del sector privado asistieron integrantes de la comisión directiva de APICOFOM, el presidente de CAMIM, Marcelo Sarasola, representantes de AMAYADAP y empresarios de distintos rubros industriales.

Costos que afectan la competitividad

Durante la reunión, los funcionarios de la empresa eléctrica brindaron detalles sobre las actualizaciones tarifarias implementadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y la Secretaría de Energía de la Nación, además de explicar los distintos componentes que conforman la factura y los ajustes definidos a nivel provincial.

Sin embargo, desde el sector productivo remarcaron que el impacto de estos incrementos resulta cada vez más difícil de absorber.

“Los costos son asfixiantes, porque no pueden trasladarse al precio final debido a la situación actual del mercado. Esto afecta seriamente a todas las actividades productivas. Somos una provincia electrodependiente, sin alternativas energéticas como el gas natural, por lo que consideramos necesario analizar algún esquema diferencial que contribuya a mejorar nuestra competitividad”, resumieron los representantes industriales.

La reunión había sido impulsada por APICOFOM con el objetivo de acceder a información técnica que permitiera comprender las razones detrás del incremento de los costos energéticos, uno de los factores que hoy más preocupa a las industrias de la provincia.

Sin soluciones inmediatas, pero con diálogo abierto

Al término del encuentro, los empresarios valoraron la presencia de los máximos responsables de EMSA y la disposición mostrada para responder consultas y analizar tanto situaciones generales como casos particulares.

No obstante, reconocieron que no surgieron medidas concretas que permitan reducir en el corto plazo el impacto de los aumentos sobre las empresas.

Los directivos de EMSA también presentaron comparativos tarifarios con otras provincias del país. Según explicaron, los valores vigentes en Misiones se encuentran en niveles similares al promedio nacional. Asimismo, señalaron que el costo de la energía adquirida directamente a CAMMESA por grandes usuarios tampoco resulta significativamente inferior al abonado a través del sistema provincial.

Energía, logística e importaciones: los desafíos de la industria

Posteriormente, durante la reunión mensual de Comisión Directiva de APICOFOM, el presidente de la entidad, Guillermo Fachinello, propuso realizar un balance sobre el encuentro con EMSA y abrir un debate sobre experiencias vinculadas a la incorporación de fuentes alternativas de energía en las empresas.

Los participantes coincidieron en que la competitividad industrial enfrenta múltiples desafíos que exceden el costo energético. Entre ellos mencionaron los elevados costos logísticos, la situación cambiaria y la creciente presión de productos importados que ingresan al mercado local en condiciones favorables respecto de la producción nacional.

Además, se informó sobre diversas iniciativas de interés para el sector. Entre ellas, la participación en la próxima Feria del Mueble que se realizará a fines de junio en La Rural de Buenos Aires, la vigencia de subsidios para la logística de exportación en Misiones y la realización del próximo Censo Nacional de la Industria Foresto-Industrial.

Por otra parte, la gerente institucional de APICOFOM, Cristina Ryndycz, destacó la organización de una ronda de negocios con representantes de Dubai Chambers, prevista para los días 23 y 24 de junio, que incluirá mesas de vinculación empresarial y talleres orientados a generar oportunidades comerciales en Emiratos Árabes Unidos y otros mercados de Medio Oriente.

Asimismo, se anunció la realización de jornadas de capacitación junto a facultades de Arquitectura durante agosto y se compartieron detalles de la participación institucional en el IV Encuentro de la Mesa de Concertación Local del Plan Estratégico Posadas 2035.

Mientras tanto, el costo de la energía continúa consolidándose como una de las principales preocupaciones de la industria misionera, que reclama condiciones más competitivas para sostener la producción, las inversiones y el empleo en un contexto económico cada vez más desafiante.