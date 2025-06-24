Últimas noticias

SENASA actualiza y moderniza normativa para el tránsito federal de embalajes de madera

Mediante su Resolución 450/2025, el SENASA continua avanzando en la simplificación de procedimientos y reduciendo costos para el sector. El organismo nacional informó que se elimina el requisito de emisión del Documento de Tránsito Vegetal (DTV-e) para el tránsito federal de los embalajes de madera y la Autorización Fitosanitaria de Exportación (AFEME).

 

BUENOS AIRES (24/6/2025).- El SENASA moderniza su normativa nacional con el objetivo de lograr una operatoria más eficiente y acorde a las prácticas actuales del sector productivo, eliminando toda exigencia o requisito innecesario.

De esta manera, mediante la Resolución SENASA 450/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Organismo nacional elimina el requisito de emisión del Documento de Tránsito Vegetal (DTV-e) para el tránsito federal de los embalajes de madera y la Autorización Fitosanitaria de Exportación (AFEME).

Asimismo establece nuevas condiciones simplificadas para la autorización de los Centros de Tratamiento (CATEM), Fábricas de Embalajes (FEM) y Hornos Secaderos Tradicionales de Madera (HOSETRAM), que a partir de ahora realizarán por única vez su inscripción mediante una Declaración Jurada (DDJJ) en el sistema trámites a distancia (TAD) o aquel que, en el futuro, el Senasa determine.

Por otro lado, los responsables técnicos que hayan realizado el curso correspondiente y lo tengan vigente podrán inscribirse también de la misma manera para obtener la autorización a fin de ejercer la función en los establecimientos.

Con estos cambios incorporados se pretende una reducción de costos y tiempos para en el inicio de esta actividad comercial, simplificando los trámites.

Además, el Senasa busca mejorar su operatividad y brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos de sus usuarios.

