La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) a través de su Instituto del Mueble Argentino (IMA) presentaron el miércoles en forma virtual una nueva edición de Proyecto Deseo, un espacio interdisciplinario que busca crear, producir y llevar a todo el mundo la excelencia del talento argentino en diseño y fabricación de muebles, posicionando la marca país por la calidad del producto.

Fuente: FAIMA-IMA

BUENOS AIRES (Abril 2024).- Ya están abiertas las inscripciones para fabricantes de muebles, estudios de diseño y profesionales vinculados, artesanos y todo el público interesado a sumarse a Proyecto Deseo, una iniciativa que pretende lograr una marca país sólida y de alcance internacional para la industria nacional de muebles y el talento argentino, promovido por la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines, a través del Instituto del Mueble Argentino.

Las edición 2024 de Proyecto Deseo se presenta como, un laboratorio de diseño y una ventana de oportunidades al futuro del equipamiento nacional. En la Argentina hay más de 2000 empresas que se dedican al mueble, que generan unos 120 mil puestos de trabajo.

Proyecto Deseo es una articulación que convoca a las empresas muebleras más destacadas del país para trabajar en conjunto con los jóvenes e innovadores talentos del diseño nacional con el objetivo de pensar, crear y ejecutar el mueble argentino del futuro utilizando madera y otros materiales.

Para participar de esta convocatoria, todas las empresas muebleras y de otras áreas interesadas en expandir sus negocios y líneas de productos, pymes y organizaciones que deseen formar parte de este espacio deben inscribirse vía correo electrónico a ima@faima.org.ar, con fecha límite el 30 de abril.

Proyecto Deseo busca ser un espacio de desarrollo para la creación de un producto o una línea de productos innovadores para el sector y para la empresa participante.

Una vía de comunicación con el mundo, para construir, además, una nueva marca país en la cual se destaque y distinga al mueble argentino por su calidad, excelencia, diseño, uso de materiales nobles, innovación, de la misma manera que lo han logrado en la cadena del vino nacional o la italiana en cuanto a moda.

El proyecto Deseo apunta también a lograr que los muebles de Argentina sean la puerta de entrada de nuevas inversiones y oportunidades para el desarrollo de las más diversas áreas productivas (turismo, RRHH, industrialización, comercio exterior, arte, etc.)

El futuro del mueble argentino será con madera

“Este proyecto tiene un doble objetivo, por un lado, es simbólico y, por el otro, comercial. Queremos empezar a construir la marca paraguas que posicione el sector del mueble a nivel nacional e internacional, demostrar la productividad del sector y detectar y acompañar a la nueva vanguardia sectorial e identificar a los líderes dispuestos a marcar el rumbo” explica Pablo Bercovich, asesor de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) en el Instituto del Mueble Argentino (IMA) y coordinador de Proyecto Deseo.

“Pensamos al diseño como una herramienta integral y estratégica que posibilita a las empresas a pensar, sentir y actuar en consecuencia para lograr distinguirse y mostrarle al mundo cuáles serán los muebles argentinos del futuro”.

El IMA actuará –durante todo el proceso y duración del certamen – como intermediario y guía de los participantes, aportando metodología de seguimiento y apoyo. Habrá reuniones periódicas individuales y conjuntas para monitoreo de resultados. También mentorías temáticas (nuevos materiales, comercialización, marca, etc.) Y, más cerca de la finalización, se trabajará en la exposición de los proyectos, actividades de difusión y rondas de negocios.

“Proyecto Deseo es como un hito, con perfil asociativo y gran impacto sectorial que potencia esfuerzos individuales”, dijo Bercovich.

Para FAIMA, el Proyecto Deseo es una columna fundamental en el camino de mejorar la productividad y competitividad de las empresas muebleras argentinas, invitándolas e incentivándolas a crear, a animarse a probar nuevos caminos con la mirada puesta en el desarrollo de productos que interpelen mejor a los consumidores.

Cronograma de Proyecto Deseo

Abril: Inscripción de las empresas interesadas.

Mayo: selección de empresas y estudios de diseño y comienzo del diagnóstico.

Junio-octubre: generación y desarrollo de propuestas con mentorías especializadas.

Noviembre-diciembre: eventos de exhibición, comercialización, prensa y posicionamiento.