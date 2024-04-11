InFoPro Misiones fijó los nuevos precios de la materia prima forestal que entrarán en vigencia desde abril

El Instituto Forestal Provincial (InFoPro) fijó la nueva actualización de precios de la materia prima forestal para Misiones, que estará vigente desde abril, a partir de la publicación en el Boletín Oficial. El acuerdo fue por votación unánime del directorio del organismo y abarca a productos y subproductos utilizados por las industrias celulósicas, del aserrío y aquellos con destino energético.

Fuente: InFoPro

1 de 6

MISIONES (10/4/2024).- La resolución N°1/2024, que lleva la firma de todos los directores y representantes del sector primario e industrial, muestra los nuevos valores vigentes para la materia prima forestal, los cuales serán publicados en el Boletín Oficial de la Provincia para su puesta en vigencia desde abril.

· Raleo pulpable ascendió a $23.939 la tonelada, más IVA, puesto en fábrica.

ascendió a $23.939 la tonelada, más IVA, puesto en fábrica. · Chip pulpable ascendió a $26.333 la tonelada, más IVA, puesto en fábrica.

Ambos precios se fijan conforme al índice del IPIM de febrero del corriente año, y su actualización mensual consecutiva se realiza según el Índice de Precios Mayorista (IPIM), publicado mensualmente por el INDEC.

En tanto, para la biomasa forestal el precio fijado es:

· Chip Leña (sin mezcla) ascendió a $13.765 la tonelada, más IVA, sobre camión

ascendió a $13.765 la tonelada, más IVA, sobre camión · Chip Leña (pino, eucalipto, araucaria) ascendió a $12.389 sobre camión

En el siguiente cuadro los precios fijados para Rollos Aserrables de las especies de pino, eucalipto y araucaria: