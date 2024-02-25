«Las expectativas de reactivación de la foresto-industria están puestas en el mercado externo», sostienen desde FAIMA

Actualmente el sector enfrenta dificultades en el mercado interno debido a la inflación y las bajas ventas, por lo que las expectativas de crecimiento se centran en las exportaciones. «Estamos teniendo dificultades con el mercado interno el segmento de muebles principalmente, que en este momento está totalmente deprimido», dijo la secretaria general de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), Mercedes Omeñuka.

Fuente: Chacra TV

BUENOS AIRES (25/2/2024).- Mercedes Omeñuka, secretaria general de Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), habló con Chacra TV sobre los productos y subproductos del árbol y contó que las expectativas de la foresto industria están puestas en el mercado externo.

Explicó que actualmente el sector enfrenta dificultades en el mercado interno debido a la inflación y las bajas ventas, por lo que las expectativas de crecimiento se centran en las exportaciones.

En el país contamos con un 1,3 millón de hectáreas de bosques implantados y alrededor de 53 millones de hectáreas de bosques nativos. De toda esta superficie, la mayor concentración de bosques cultivados se encuentra en la zona mesopotámica. Por otro lado, hay bosques nativos en distintas zonas del país, siendo la mayor concentración en la zona de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Salta y Jujuy.

Además, «tenemos una superficie importante de alrededor de 3 millones setecientas mil hectáreas que están disponibles para ser utilizadas en reforestaciones, sin competir con otras actividades productivas», contó Omeñuka.

Cabe destacar que Corrientes es la que tiene mayor superficie de forestación de bosques implantados, con alrededor de 550 mil hectáreas. «De esas hectáreas, el 75% más o menos hoy está cultivado con pinos y el 25% restante con eucaliptus», sostuvo la Secretaria de FAIMA y agregó que le sigue Misiones, con más de 400 mil hectáreas forestadas y Entre Ríos, en donde predomina el eucaliptus.

Omeñuka contó cuáles son los productos que se obtienen a partir de la madera, y señaló que «a partir del árbol, obtenemos muchísimos productos que están todos dentro de la cadena foresto industrial» y señaló que «se obtiene papel, el papel de embalaje, el papel marrón, el que se utiliza en las bolsas, el de packaging».

Asimismo, la ejecutiva de FAIMA destacó que cuando se empieza a procesar el árbol, «dándole distintos procesos de transformación, se obtiene madera, la madera lo más común, se llaman tablas o tirantes, que se utiliza en la construcción de madera básicamente, también se utiliza la madera para construir la fabricación de muebles y otros productos como componentes también de vivienda».

A partir de la madera y del proceso de la madera se obtienen diferentes subproductos que se utilizan tanto para convertir ese subproducto en un producto con agregado de valor, por ejemplo, los tableros compensados, los tableros de partículas y la generación de energía que es fundamental a partir de estos subproductos que se genera en la industria maderera, que es el chip, raleo, virutas, aserrín, costaneros.

«Son unas partículas de ese trozo del árbol que en el proceso van quedando residuos, trozos y eso se pasa por una máquina que lo transforma en partículas que se llaman chip», señaló Omeñuka y resaltó que también se obtiene «aserrín».

Es importante destacar que, de la corteza de ese tronco, se utiliza para la combustión y generación después de energía eléctrica de fuente de biomasa forestal. «También tenemos la viruta que es cuando la madera pasó por el proceso de secado y va a un proceso de agregado de valor», explicó Omeñuka y contó que generalmente «se utiliza para fabricar pellets».

Haciendo referencia a la cantidad de productos y subproductos que se originan de la madera, la Secretaria de FAIMA sostuvo que «en la cadena foresto industrial todo se aprovecha» y señaló: «Desde el momento en que se tala un árbol hasta después transformarse, en vivienda, papel, muebles».

Asimismo, Omeñuka contó que la foresto industria realiza un aporte a la mitigación de los gases de efecto invernadero. «Tanto el árbol como una construcción, una abertura en una casa, una puerta, una ventana, un mueble de madera, tienen la capacidad de almacenar dióxido de carbono», explicó y opinó que «es fundamental el aporte que hace nuestro sector al cambio climático».

Dificultades con el mercado interno

Por último, la Secretaria de la entidad habló sobre la situación actual del sector y señaló que «estamos teniendo dificultades con el mercado interno porque con la inflación a la gente no le alcanza, por ejemplo, comprar muebles» y contó que «el segmento de muebles en nuestra cadena en este momento está totalmente deprimido».

Lo mismo ocurre con la madera o el producto destinado a la obra pública. «Hasta tanto no se resuelvan las medidas del gobierno de paralizar obras públicas, salvo las que estaban ya en proceso, genera algún tipo de inconveniente hasta que cada industria se reinvente y vuelva a ver dónde colocar esos productos», señaló Omeñuka.

Seguido, contó que «de las exportaciones totales industriales del país, nuestro sector exporta aproximadamente alrededor del 1% de las exportaciones de productos forestales».

En este sentido, contó que las expectativas que tienen para el sector están pensado en el tema exportaciones. «Estamos viendo que hay una reactivación, por eso nosotros como sector habíamos estado pidiendo la no aplicación del derecho de exportación porque nos dejaban fuera de mercado con muchos productos que hoy están siendo demandados y nuestros costos internos y logísticos son muy elevados comparados con nuestros vecinos de Brasil, Chile, Uruguay», explicó Omeñuka y señaló que «las expectativas están puestas en el mercado externo».