Río Negro | Ya se quemaron más de 400 hectáreas de bosques en el incendio forestal del Parque Nacional Nahuel Huapi

Las condiciones meteorológicas de la jornada de este martes, caracterizadas por precipitaciones con vientos intensos, generó un doble efecto en el que se aviva el fuego en los combustibles medianos y gruesos, y restringe la propagación en los finos. La jornada de combate este miércoles en el Parque Nacional Nahuel Huapi fueron planificadas desde las 7 a las 17 horas, condicionados por la meteorología. Se incorporará un avión anfibio Fireboss del SNMF.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente y fotos : PN Nahuel Huapi

RÍO NEGRO (7/2/2024).- El Comando de Incidentes analizó las acciones estratégicas que fueron desarrolladas a lo largo de la jornada de martes 6 de febrero, y planificaron -en base a las definiciones técnicas- la estrategia operativa a desarrollarse durante este miércoles 7 de febrero en el combate contra el incendio forestal que se inició el lunes en el sector de Brazo Tristeza.

“Las tareas iniciaron alrededor de las 5 del martes, gracias al trabajo planificado y ejecutado con herramientas manuales y equipos de agua, se logró alcanzar las metas propuestas para la jornada”, informaron.

1 de 4

Se trabajó en un terreno de alta complejidad con abundante material rodante de árboles de gran envergadura cayendo, en el flanco izquierdo se ensanchó una línea de defensa de unos 600 metros de longitud, con la intención de poder anclarlo mañana en un pedrero de altura. A su vez, en el flanco derecho se trabajó con tándem de motobombas para llegar hasta la parte superior.

En relación con la superficie afectada, desde el Área Técnica del Comando de Incidente, compuesta por el equipo técnico del Dpto. ICE y una profesional de la Dirección Regional Patagonia Norte que se abocan al análisis del comportamiento del fuego, informaron que el incendio afectó una superficie aproximada de 400 hectáreas.

Para la jornada de este miércoles, se planificó la tarea para que 11 combatientes se abocaran al reconocimiento y análisis del comportamiento del fuego en el flanco Izquierdo, y el resto del personal se dedicará a la tarea de afianzar el flanco derecho.

“La jornada de trabajo se extenderá desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas, condicionados por la meteorología. Debido al cambio de las condiciones del incendio, y tomando en cuenta el descenso de la velocidad del viento, a las operaciones aéreas que se vienen desarrollando los dos helicópteros con helibalde, este miércoles se incorporará un avión anfibio Fireboss, también del SNMF, que carga agua directamente del lago, para trabajar en el flanco Izquierdo”, precisaron en el reporte de prensa.

En este contexto, se recuerda a la comunidad la prohibición de navegar el brazo Tristeza tanto para particulares como prestadores de servicios turísticos. Se informa que persisten cerradas las sendas a Refugio Jakob y Laguna Negra.

En tanto, el Área Pampa Linda fue habilitada para el tránsito vehicular, y se reabren los senderos a Refugio Otto Meiling, Refugio Rocca, y travesías Paso de las Nubes y Paso Vuriloche. Permanecen cerradas el resto de las sendas y travesías.

También se incorpora una embarcación de Prefectura Naval Argentina con técnicos de rescate, con el fin de dar cumplimiento al protocolo de seguridad inherente a la operación de dicha aeronave.

El trabajo de los brigadistas y bomberos voluntarios se desarrolló con el apoyo de dos medios aéreos que pudieron ser desplegados sólo durante parte de la mañana del martes, debiendo replegarse por las condiciones climáticas que impidieron el vuelo.

En el mismo sentido, debido a condiciones meteorológicas desfavorables, se debió realizar el repliegue de los combatientes alrededor de las 15 horas.

Las condiciones meteorológicas de la jornada de este martes, caracterizadas por precipitaciones con vientos intensos, generó un doble efecto en el que se aviva el fuego en los combustibles medianos y gruesos, y restringe la propagación en los finos.

El despliegue de recursos para el día miércoles se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

• 25 brigadistas del Parque Nacional Nahuel Huapi.

• 4 brigadistas del Parque Nacional Monte León

• 15 brigadistas del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de la provincia de Rio Negro – SPLIF, Central Bariloche.

• 5 brigadistas del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de la provincia de Rio Negro – SPLIF, Central El Bolsón

• 5 brigadistas del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de la provincia de Rio Negro – SPLIF, Central general Conesa.

• 14 bomberos voluntarios de los cuarteles Campanario, Melipal, y Ruca Cura.

• Departamento de Guardaparques de Zonas Sur, Lacustre, Jefatura y una embarcación de Zona Lacustre del Parque Nacional.

• Dos embarcaciones de Prefectura Naval con personal de la institución.

• Seis embarcaciones pertenecientes a diversos prestadores turísticos.

• Dos helicópteros con helibalde, un Bell 407 y un Bell 412, y un avión anfibio Fireboss, todos provistos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

• Dos drones, cada uno con su binomio de operadores, para tareas de observación.

• Personal de Policía de la provincia y tránsito del municipio coordinando el tránsito en circuito chico y toda la avenida Bustillo.

• Se están movilizando 31 brigadistas más, de la Administración de Parques Nacionales, que estarían arribando a partir del día de mañana.

Desde el área de Protección Civil de Bariloche se solicita respetar las indicaciones sobre el cierre al ingreso de Bahía López, el Parque Municipal Llao Llao y todas sus sendas, el Cerrito Lao Llao, y el Refugio López. Prohibido transitar en esa zona.

En el operativo del PN Nahuel Huapi intervienen: Prefectura Naval Argentina, Protección Civil del Municipio de Bariloche, Gendarmería Nacional, Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de la provincia de Rio Negro – Centrales Bariloche y El Bolsón, Dirección de Bosques de la provincia de Río Negro, policía de Rio negro y tránsito del Municipio, Ejército Argentino, Policía Federal, bomberos voluntarios de los cuarteles Campanario, Melipal, y Ruca Cura, Subsecretaría de Recursos forestales de la provincia de Río Negro.

Se recuerda a los visitantes y residentes respetar las indicaciones e informarse por los medios oficiales de las instituciones que abordan la emergencia.

Inician investigación sobre el origen del incendio

Este martes, Parques Nacionales presentó una denuncia para identificar a quienes provocaron el incendio en la costa del Nahuel Huapi. La presentación judicial busca investigar sobre el origen del fuego que afecta la ladera norte del cerro Capitán y que comenzó en la zona costera, en Brazo Tristeza. Se trabaja sobre la hipótesis de un fogón mal apagado, el cual fue encendido en un sitio prohibido al que solo se accede a través del lago.

Esta es por ahora la principal hipótesis del origen del incendio que afecta añosos ejemplares de ciprés y coihue en el Parque Nacional Nahuel Huapi, a 30 kilómetros de San Carlos de Bariloche.

Noticia relacionada