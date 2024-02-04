Duelo nacional en Chile | Se registran al menos 99 muertos por incendios forestales interfase en Valparaiso y hay cientos de desaparecidos

La región central de Valparaíso sufre su mayor emergencia desde el terremoto de 2010. Las condiciones del tiempo favorecen la rápida expansión de los fuegos. Hay cientos de desaparecidos y sube la lista de personas fallecidas. Este domingo el presidente Gabriel Boric recorrió la zona y aclaró que “esa cifra de muertos va a crecer, sabemos que va a crecer significativamente”.

Fuente: Con información del Diario Rio Negro y Emol

CHILE (4/2/2024).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó este domingo duelo nacional de dos días a partir del lunes 5 de febrero por una de las peores tragedias vividas en Chile.

Tras un Colosal incendio forestal que azotó a las localidades de Viña del Mar y Quilpué en la Región de Valparaíso, se contabilizan hasta el momento 99 personas fallecidas, pero la cifra podría duplicarse a causa del siniestro.

Los incendios forestales que azotan la región central de Valparaíso desde el viernes dejaron un saldo trágico de 64 muertos hasta el momento, según informaron las autoridades chilenas. Este domingo el presidente Gabriel Boric recorrió la zona y aclaró que “esa cifra va a crecer, sabemos que va a crecer significativamente”.

El mandatario, quien decretó duelo nacional por dos días, dijo que es “la tragedia más grande que hemos vivido como país desde el terremoto del 27 de febrero 2010. Lo digo para que seamos capaces de dimensionar el dolor y la magnitud de lo que estamos viviendo”.

Boric recorrió este domingo Viña del Mar y Quilpué, dos de las ciudades más afectadas, ubicada a unos 120 kilómetros de Santiago, la capital de Chile. “La prioridad de hoy, lo hemos dicho, pero lo reiteramos, es salvar vidas y controlar, lo más pronto posible, los focos activos que están combatiéndose”, señaló junto a un grupo de alcaldes de la zona y al gobernador regional, Rodrigo Mundaca.

Además de las víctimas fatales, Boric informó que los incendios destruyeron más de 3.000 viviendas. Solo en Quilpué, el fuego acabó con 1.300 casas, una cifra que falta actualizar, dijo. “En Viña del Mar es mucho más”, agregó.

En una rueda de prensa previa, la ministra del Interior, Carolina Tohá, calificó la situación como la mayor tragedia desde el terremoto de 2010, que dejó 525 víctimas y miles de heridos. «Después del terremoto del 2010, los incendios forestales en Valparaíso serán la situación de emergencia que más víctimas ha generado en Chile en el último tiempo», expresó Tohá.