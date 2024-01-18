A finales de 2023, cerró una adquisición estratégica de terrenos en Mato Grosso do Sul, estado en el que la empresa de la familia Feffer ultima su mayor emprendimiento, el Proyecto Cerrado, valorado en R$ 22,2 mil millones. Con inversión en bosques, Suzano busca garantía de madera para futura expansión.

Fuente: Con información de InfoMoney y Portal R3.

BRASIL (18/1/2024).-La empresa Suzano adquirió de fondos específicos 70 mil hectáreas de terreno en la región Centro Este, que albergan sus dos unidades industriales: una en Três Lagoas y otra en Ribas do Rio Pardo, la primera en pleno funcionamiento y la segunda con el 80% de los trabajos ya realizados.

“La adquisición tiene un enfoque más orientado al futuro, ya que actualmente contamos con una base de suministro en el estado que brinda comodidad para nuestras operaciones”, dijo a IM Business Marcelo Bacci, director ejecutivo de Finanzas, Relaciones con Inversores y Legal de Suzano. “Hoy el balance de madera de la empresa en MS está prácticamente equilibrado”, agrega el ejecutivo.

El acuerdo, valorado en R$ 1,83 mil millones, implicó la compra total de Timber VII SPE y Timber XX SPE, ambas bajo el paraguas de BTG Pactual Timberland Investment Group.

Del área adquirida, 50 mil hectáreas son aptas para la siembra (se trata de zonas de pastoreo degradadas), con una porción ya plantada con eucaliptos de diferentes edades. Las 20 mil hectáreas restantes son para preservación del bioma existente y deben ser conservadas por la empresa. La transacción financiera debería completarse, con ajustes, en marzo.

La base forestal es el corazón de una industria de celulosa y papel, lo que garantiza el sustento futuro del negocio.

Según Bacci, esta medida de Suzano va en dos frentes: primero, crea una opción de crecimiento a largo plazo y, segundo, aumenta el nivel de seguridad operativa para la generación de madera. Principalmente por el problema climático que se vive actualmente, el cual puede influir en el rendimiento de la producción forestal. Menos, en el caso de sequías fuertes, o más, en épocas de fuertes lluvias.

Marcelo Bacci, Director Ejecutivo de Finanzas, Relaciones con Inversores y Legal de Suzano.

El ejecutivo informa que el área adquirida entrará al programa anual de siembra de eucaliptos de Suzano, que abarca 300 mil hectáreas. Cubre la renovación de bosques existentes y la plantación de nuevas áreas.

El presupuesto para 2024, que ya influye en la adquisición, es de R$ 3,3 mil millones en tierras y bosques (20% del gasto de capital total de la empresa). El eucalipto tarda de seis a siete años en llegar al punto de corte y luego ser llevado a la unidad industrial para obtener celulosa.

En Mato Grosso do Sul, la empresa posee actualmente una gran superficie de bosques plantados – no revela cifras por unidades estatales. Con el Proyecto Cerrado, la capacidad de producción de celulosa de Suzano aumentará de los actuales 3,2 millones de toneladas por año (en Três Lagoas) a casi 5,8 millones de toneladas. La unidad de Ribas do Rio Pardo, a 100 kilómetros de la capital Campo Campo, sumará 2,55 millones de toneladas/año, lo que la convertirá en la mayor fábrica de celulosa de eucalipto del mundo con una sola línea de producción.

Bacci informa que actualmente dos tercios del saldo de suministro de madera de la empresa son propios. La diferencia de oferta proviene de terceros propietarios de bosques de eucaliptos dentro del radio de sus fábricas. “Nuestro objetivo es alcanzar, entre 2029 y 2032, cerca del 90% de nuestra propia base. Vamos a incorporar más áreas, como la que adquirimos de BTG. Es fundamental estar siempre plantado”.

La industria de la celulosa en Brasil, en su conjunto, enfrenta una feroz competencia por la tierra con la agroindustria, lo que ha llevado a adquisiciones más costosas.

En Mato Grosso do Sul, según informaciones del gobierno estatal, las áreas de plantaciones de cereales (soja y maíz) ocupan más de 4 millones de hectáreas. Bosques plantados, 1,3 millones de hectáreas, con creciente expansión debido a nuevos proyectos previstos de fábricas de celulosa en el estado. El predominio es de cultivos de eucalipto (sólo existen pequeñas superficies de pino). De caña de azúcar, eran 832 mil hectáreas en 2023.

Las áreas de pastos se han ido reduciendo en los últimos años debido a la avalancha de tierras, la agroindustria y la industria papelera en MS. En 2023 totalizaron 17,6 millones de hectáreas, 4,2 millones menos que años anteriores. Por su parte, las áreas restantes, con biomas por preservar, registraron un aumento hasta alcanzar los 10,8 millones el año pasado.

“Hemos visto un aumento en los precios de la tierra en los últimos años, en general, debido a esta demanda de granos y caña de azúcar y no fue diferente en Mato Grosso do Sul”, comenta el director de Suzano.

Informa que en cinco años el área de bosque plantado en el país creció un 10%, sin embargo, el consumo de eucalipto para el procesamiento de celulosa y otras aplicaciones aumentó un 26%, generando un desajuste entre oferta y demanda.

Hay otro factor importante vinculado a la reciente adquisición: la ganancia de competitividad relacionada con el coste logístico del movimiento de materias primas. Esto se mide por el radio promedio, en kilometraje. Transporte de madera desde la zona de aprovechamiento hasta la unidad industrial. “Hoy estamos en 200 kilómetros; Queremos reducirlo a 150 kilómetros dentro de seis años, de cara al futuro”, informa.

Bacci destaca que la empresa busca constantemente oportunidades de compra de nuevas áreas de terreno y bosques como parte de su estrategia para asegurar la solidez del negocio. Dice que a pesar de la bajada de los precios de las materias primas, como se vio el año pasado, esta estrategia de incorporación de nuevos activos inmobiliarios y forestales no se frena.

“Aunque el precio de la celulosa estará bajo una presión considerable en 2023, ese año la empresa realizó la mayor inversión de su historia”, afirmó.

Además de Mato Grosso do Sul, Suzano tiene unidades operativas de celulosa en los estados de São Paulo, Espírito Santo, Bahía y Maranhão, con una capacidad instalada actual de 11 millones de toneladas por año. En total, hay 1,67 millones de hectáreas de áreas plantadas de eucalipto más 1,18 millones de áreas de reserva protegidas. “Toda nuestra madera proviene de plantaciones; nada proviene de bosques naturales”, destaca el ejecutivo. La empresa también posee bosques en estados vecinos, como Minas Gerais.

Además de fibra corta de eucalipto (mercado de celulosa), que exporta casi la totalidad de su producción a diversos mercados, especialmente Asia (China es el principal comprador) y Europa, la empresa es fabricante de papel para escribir e imprimir (estucado y no estucado), papel cartón, papel tisú (para uso sanitario) y pelusa de celulosa (utilizada en la fabricación de pañales, toallitas húmedas y otros artículos de protección higiénica).

Referentes en bioproductos

Suzano es también una referencia mundial en la fabricación de bioproductos desarrollados a partir del cultivo de eucalipto, y se convirtió en miembro de la Coalición Internacional de Silvicultura Sostenible – ISFC.

Lanzada hace cuatro meses por un grupo de empresas líderes en el sector forestal sostenible de todo el mundo, la Coalición tiene como objetivo contribuir positivamente a los diálogos globales centrados en la transición de una economía basada en combustibles fósiles a una bioeconomía circular.

“Con la inclusión de Suzano en ISFC, el grupo representa más de 12,6 millones de hectáreas (31 millones de acres) de bosques destinados a la conservación y producción en 30 países de los seis continentes que cultivan bosques. Las empresas miembro de ISFC tienen operaciones en geografías que van desde los bosques boreales del Norte hasta los trópicos del Sudeste de África y Asia y los bosques plantados de América del Sur, Australia y Nueva Zelanda”, explica David Brand, presidente de ISFC.

“Lo que los miembros tienen en común es que todos reconocen la creciente importancia del sector forestal para apoyar las transiciones hacia una bioeconomía circular y sistemas de uso de la tierra sostenibles que ayuden a mitigar el cambio climático y contribuyan a la adaptación y conservación de la naturaleza”, añade.

“Es un gran placer formar parte de la Coalición Internacional de Silvicultura Sostenible (ISFC) porque reconocemos la importancia de unirnos a otras empresas, grupos y nuestro propio sector para ser protagonistas de la transición hacia la bioeconomía, aportando soluciones sostenibles a la sociedad como un todo», concluyó.